Ολυμπιακοί Αγώνες: Η “Team USA” συνέτριψε την «ασημένια» Σερβία

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ των ΗΠΑ «φανέρωσε τις διαθέσεις» της από την πρεμιέρα των υποχρεώσεων της στο Ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ της Λιλ, και με επίδειξη δύναμης μετέτρεψε το, θεωρητικά, ντέρμπι με τη Σερβία σε «περίπατο».

Με τους Κέβιν Ντουράντ και ΛεΜπρόν Τζέιμς, η Team USA συνέτριψε με 110-84 την «ασημένια» στο Παγκόσμιο του 2023 και μπήκε «με το δεξί» στον 3ο όμιλο.

Στην επιστροφή του στην ενεργό δράση, μετά από περίπου τρεις μήνες, ο Ντουράντ έδωσε πνοή στις ΗΠΑ, οι οποίες κυριάρχησαν από τα 6,75 (18/32 τρίποντα) αλλά και στις ασίστ.

