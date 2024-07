Η ιστορία πίσω από την πιο εξωπραγματική φωτογραφία των Ολυμπιακών – έως τώρα

Σε ένα μακρινό ύφαλο, 16.000 χιλιόμετρα από το Παρίσι, ο σέρφερ Γκάμπριελ Μεδίνα φιλοδώρησε τους θεατές με μία από τις πιο εξωπραγματικές εικόνες των Ολυμπιακών.

Ο Βραζιλιάνος απογειώθηκε από ένα γιγαντιαίο κύμα στο Teahupo’o στην Ταϊτή και, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του, αιωρούμενος ακόμα πάνω από το νερό, σήκωσε το χέρι του ψηλά εν είδει πανηγυρισμού, με τη σανίδα του στο ίδιο ύψος με τον ίδιο, σαν να περπατά στο κενό.

Το στιγμιότυπο απαθανάτισε ο φωτογράφος του AFP, Ζερόμ Μπρουγιέ, χαρακτηρίζοντας «τέλειες τις συνθήκες, τα κύματα ήταν πιο μεγάλα από ό,τι περιμέναμε».

Ο ίδιος βρισκόταν σε ένα σκάφος όταν κατέγραψε το «κλικ» αυτό, το οποίο ήταν τέτοιας εξωπραγματικής ισορροπίας που αρχικά πολλοί πίστεψαν πως επρόκειτο για αποτέλεσμα Photoshop ή τεχνητής νοημοσύνης.

🏄 Take a look at this breath-taking image of Brazilian surfer Gabriel Medina, who appears to be floating above the water in Teahupo’o, Tahiti, on the third day of the men’s surfing competition at the #OlympicGames

📷 Jerome Brouillet pic.twitter.com/fQarHTa8U9

— AFP News Agency (@AFP) July 30, 2024