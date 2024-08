Πέθανε ο Σβεν Γκόραν Ερικσον σε ηλικία 76 ετών

Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον, ο εμβληματικός και πολυνίκης Σουηδός προπονητής που είχε υπάρξει ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Αγγλίας, πέθανε σε ηλικία 76 χρόνων.

«Ο Σβεν-Γκόραν Έρικσον άφησε την τελευταία του πνοή. Μετά από μια μακρά ασθένεια, πέθανε το πρωί, περιβαλλόμενος από την οικογένεια» γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η οικογένειά του.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει τον περασμένο Ιανουάριο πως είχε διαγνωστεί με καρκίνο τελικού σταδίου και πως πιθανότατα είχε «στην καλύτερη» περίπου ένα χρόνο ζωής.

«Εχω μια ασθένεια που είναι σοβαρή. Στην καλύτερη περίπτωση ένα χρόνο, στη χειρότερη έχω πολύ λιγότερο. Είναι αδύνατο να πω ακριβώς, οπότε είναι καλύτερα να μην το σκέφτομαι», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

𝐒𝐯𝐞𝐧, a new documentary on his extraordinary life and career, available on Prime Video from 23 August 📺 pic.twitter.com/3UDNXYuuZc

Sven-Göran Eriksson opens up about being diagnosed with cancer.

“I have no pain… but I know it’s there”

Ο ίδιος είχε παραιτηθεί πέρυσι από την τελευταία του δουλειά, ως αθλητικός διευθυντής στο Κάρλσταντ στη Σουηδία, εξαιτίας αυτού που περιέγραψε τότε ως «θέματα υγείας».

Η σπουδαία προπονητική του καριέρα διήρκεσε πάνω από τέσσερις δεκαετίες, αρχής γενομένης με την Ντέγκερφορς το 1977 και στη συνέχεια με την Γκέτεμποργκ – με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα, δύο κύπελλα Σουηδίας και το Κύπελλο UEFA του 1981.

Κατόπιν, ανέλαβε δύο φορές καθήκοντα στην πορτογαλική Μπενφίκα, καθώς και στις ιταλικές Ρόμα, Φιορεντίνα, Σαμπντόρια και Λάτσιο, όπου κατέκτησε επτά τρόπαια, μεταξύ των οποίων τον τίτλο της Serie A, δύο Κύπελλα Ιταλίας και το Κύπελλο UEFA.

Ο 75χρονος Σουηδός ήταν επίσης ο πρώτος ξένος προπονητής που ανέλαβε την ομάδα της Αγγλίας και την οδήγησε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2002 και το 2006 καθώς και στο Euro 2004.

Πριν από πέντε ημέρες, ο 76χρονος αποχαιρέτησε τον κόσμο με ένα σπαρακτικό μήνυμά του στο οποίο, όπως λέει, ελπίζει να τον θυμούνται ως έναν καλό άνθρωπο.

😢 “Take care of yourself, and take care of your life, and live it. Bye”

🗣️ Sven-Goran Eriksson delivers final goodbye and admits how he wants people to remember himhttps://t.co/0sLgRXzo7n pic.twitter.com/7d7IT2JPIa

