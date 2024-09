Ρεμπέκα Τσεπτέγκι: Υπέκυψε στα εγκαύματά της η μαραθωνοδρόμος που πυρπολήθηκε από τον σύντροφό της

Η μαραθωνοδρόμος από την Ουγκάντα, Ρεμπέκα Τσεπτέγκι, υπέκυψε σήμερα εξαιτίας των εγκαυμάτων που έφερε στο 80% του σώματός της, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της αφρικανικής χώρας, τέσσερις ημέρες αφότου ένας άνδρας που παρουσιάζεται ως σύντροφός της την περιέλουσε με βενζίνη και την πυρπόλησε, στη δυτική Κένυα.

«Μάθαμε για τον θλιβερό θάνατο της Ολυμπιονίκου μας, Ρεμπέκα Τσεπτέγκι, μετά από μια βίαιη επίθεση από τον φίλο της. Είθε η ψυχή της να αναπαυθεί εν ειρήνη. Καταδικάζουμε σθεναρά τη βία κατά των γυναικών. Αυτή ήταν μια άνανδρη και παράλογη πράξη που οδήγησε στην απώλεια μιας μεγάλης αθλήτριας. Η κληρονομιά της θα ζήσει», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ντόναλντ Ρουκάρε.

Η 33χρονη αθλήτρια, η οποία τερμάτισε 44η στον Μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) στην πόλη Ελντορέτ στη δυτική Κένυα, όπου βρισκόταν σε «κρίσιμη κατάσταση, με εγκαύματα σε περισσότερο από το 80% του σώματός της», όπως ανέφεραν οι θεράποντες ιατροί.

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE

— UGANDA ATHLETICS FEDERATION🇺🇬🇺🇬 UAF (@UgaAthletics2) September 5, 2024