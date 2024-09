Ο Μίλτος Τεντόγλου υποψήφιος για κορυφαίος αθλητής στην Ευρώπη

Ο Μίλτος Τεντόγλου, που έχει τιμήσει τα ελληνικά χρώματα με τις επιδόσεις του στο άλμα εις μήκος, είναι μεταξύ των δέκα αθλητών που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στην Ευρώπη για το 2024, καθώς συμπεριελήφθη στη λίστα των European Athletics.

Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 is a Men’s European Athlete of the Year nominee!

🥇 European long jump champion

🥇 Olympic long jump champion

🥇 World indoor long jump champion

▫️ World leader with 8.65m

Cast your vote for Miltiadis now on the European Athletics website. 🗳️

🔗… pic.twitter.com/7E6aevNITT

— European Athletics (@EuroAthletics) September 20, 2024