Βίκτορ Οσιμεν: Ο «μασκοφόρος» επέστρεψε

Το περασμένο Σάββατο, την ώρα που ο ΠΑΟΚ έκανε έναν υγιεινό περίπατο στον Βόλο, στην Κωνσταντινούπολη, η αυριανή αντίπαλός του στην πρεμιέρα του League Phase του Europa League Γαλατασαράϊ, όχι μόνο γινόταν αφεντικό της πόλης νικώντας στο μεγάλο ντέρμπι την Φενερμπαχτσέ με 3-1, αλλά δικαιωνόταν για ένα deal που ίσως αποδειχθεί η μεταγραφή του καλοκαιριού.

Στον δανεισμό του Βίκτορ Οσιμεν από τη Νάπολι στο φινάλε της περιόδου, μοιάζει να βρίσκει εφαρμογή το απόφθεγμα ζωής, πως στο τέλος νικά πάντα η αλήθεια. Γιατί ο 25χρονος Νιγηριανός επιθετικός, που το 2023 με τα 26 του τέρματα στην Serie A, βάδισε στα χνάρια του Ντιέγκο χαρίζοντας τον τίτλο στους «παρτενοπέι» ύστερα από 33 χρόνια, δεν ήταν δυνατόν να ξέχασε την μπάλα.

Στον Τουρκικό σύλλογο που φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας, με έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ο «μασκοφόρος» σέντερ φορ θέλει να βρει την διέξοδο στον λαβύρινθο που εν πολλοίς μπλέχτηκε ο ίδιος.

Στα δύο παιχνίδια που αγωνίστηκε με την Ρίζεσπορ και την Φενερμπαχτσέ μπορεί να μην σκόραρε ωστόσο μοίρασε ισάριθμες ασίστ. Αυτή μάλιστα στο εκτός έδρας ντέρμπι κόντρα στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, ισοδυναμούσε με πολλά γκολ αφού ανέδειξε την σπάνια ποδοσφαιρική του κλάση.

Με το στήθος βρήκε τον πρώην συμπαίκτη του στη Νάπολι Ντρις Μέρτενς σε θέση βολής και αυτός διπλασίασε στο 28΄τα τέρματα της ομάδας του, στην σπουδαία νίκη της με 3-1.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα εύχονται να μην είναι αυτοί με τον οποίους ο Οσιμεν θα ανοίξει λογαριασμό, όπως και να χει πάντως, ο μέχρι πριν λίγο καιρό, εκ των κορυφαίων επιθετικών στον κόσμο, έχει επιστρέψει για τα καλά ύστερα από ένα ταραχώδες καλοκαίρι όπου λίγο έλειψε το δελτίο του να «κρεμαστεί» στον τοίχο.

Κάπως έτσι κι ενώ οι Τούρκοι τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση, στην Παρί Σεν Ζερμέν σκέφτονται πως μάλλον έκαναν λάθος που δεν κάλυψαν το κενό του Εμπαπέ με το Νιγηριανό. Ο Ιμπραΐμοβιτς, πρόσφατα αποκάλυψε πως η Μίλαν καθυστερημένα έκανε κίνηση για να τον αποκτήσει. Η Τσέλσι και η Αρσεναλ φαίνεται να το έχουν μετανιώσει που δεν πρόσφεραν περισσότερα χρήματα και είναι διατεθειμένες να επανέλθουν ενώ η Νάπολι μπορεί να νιώθει τυχερή όσο βρίσκει την φόρμα του, όχι τόσο γιατί το καλοκαίρι θα τον έχει και πάλι κοντά της όσο γιατί θα μπορέσει να τον πουλήσει με ένα ποσό που ενδεχομένως να φτάνει τα στάνταρ της.

Victor Osimhen is all smiles in Istanbul ahead of his loan move to Galatasaray 🟡🔴 pic.twitter.com/9JTdXeerWv

— B/R Football (@brfootball) September 3, 2024