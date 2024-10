Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Τσιτσιπά στη Σαγκάη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον 3ο γύρο του διεθνούς τουρνουά τένις που διεξάγεται στη Σαγκάη.

Ο Ελληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε του Ιάπωνα Κέι Νισικόρι (Νο 153 στον κόσμο) με 7-6 (6), 6-4, έπειτα από μία ώρα και 45 λεπτά αγώνα.

200 hard court wins 🔓@steftsitsipas wins the rematch against Nishikori 7-6 6-4 to move on at the #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/nF9yLOzHuc

— Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2024