Ποδόσφαιρο: Η απόφαση που ξαναγράφει τους κανόνες στις μεταγραφές

Σε μια απόφαση – σταθμό, το ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε πως οι κανόνες της FIFA, σχετικά με τις μεταγραφές και τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, παραβιάζουν τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η απόφαση αφορά στη δικαίωση του παλαίμαχου Γάλλου ποδοσφαιριστή, Λασανά Ντιαρά, στην πολυετή διαμάχη του με τη διεθνή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, με τον δικηγόρο του να κάνει λόγο για το «τέλος της ασυλίας της FIFA».

«Θα υπάρξει η εποχή πριν και μετά την ετυμηγορία στη διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου» δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο εκ των δικηγόρων του Ντιαρά, Ζαν-Λουί Ντιπόν, ο οποίος έγινε διάσημος για την υπόθεση Μποσμάν, η οποία άλλαξε τα πάντα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πριν από περίπου 30 χρόνια.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ορισμένοι κανόνες της FIFA που διέπουν τις μεταγραφές είναι «πιθανόν να εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία» επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Κατόπιν αιτήματος της βελγικής Δικαιοσύνης, το ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέτασε την υπόθεση του πρώην Γάλλου διεθνούς, ο οποίος είχε αμφισβητήσει, πριν από 10 χρόνια, τους όρους αποχώρησής του από τη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Ο Ντιαρά είχε εμπλακεί σε μια σειρά από διαμάχες με τον σύλλογο της Μόσχας. Ειδικότερα, έπειτα από διαφωνία με τον προπονητή του, Λεονίντ Κουτσούκ, η Λοκομοτίβ ισχυρίστηκε ότι ο Γάλλος ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να εμφανιστεί σε προπονήσεις και να δεχθεί χαμηλότερο μισθό, με αποτέλεσμα να λύσει το συμβόλαιό του τρία χρόνια νωρίτερα.

Το 2016, μια απόφαση της FIFA, που υποστηρίχθηκε από το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο, έκρινε τον Ντιαρά υπεύθυνο για παραβίαση συμβολαίου, διατάσσοντάς τον να καταβάλει 10 εκατ. ευρώ στη Λοκομοτίβ, ενώ τον απέκλεισε από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο για 15 μήνες.

Στη συνέχεια, η Σαρλερουά, η οποία επιθυμούσε την απόκτηση του Γάλλου διεθνή, απέσυρε το ενδιαφέρον της, καθώς δεν ήθελε να επιβαρυνθεί με ενδεχόμενες οικονομικές απαιτήσεις, σύμφωνα με όσα αποφάσισε η FIFA.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος ζήτησε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση στη Λοκομοτίβ, με τη FIFA, ωστόσο, να αρνείται να εκδώσει το σχετικό πιστοποιητικό (ITC), με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η μεταγραφή του Ντιαρά στη Σαρλερουά.

Οι δικηγόροι του Ντιαρά αμφισβήτησαν τον εν λόγω κανόνα, ο οποίος καθιστά έναν σύλλογο, που επιθυμεί να αποκτήσει έναν παίκτη, συνυπεύθυνο για αποζημίωση προς τον παλιό σύλλογο του ποδοσφαιριστή, σε περιπτώσεις όπου το προηγούμενο συμβόλαιο λύθηκε «χωρίς εύλογη αιτία».

Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η FIFA δεν θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί το σύστημα ITC για να εμποδίζει παίκτες που έχουν παραβιάσει το συμβόλαιό τους, από το να μετακομίσουν και να εργαστούν όπου επιλέξουν.

Οι κανονισμοί, όπως αποφάσισε το ΔΕΕ, «είναι πιθανό να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που θα ήθελαν να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους, πηγαίνοντας να εργαστούν σε έναν νέο σύλλογο, που εδρεύει στην επικράτεια άλλου κράτους-μέλους της Ενωσης».

Το δικαστήριο θεωρεί στην πραγματικότητα ότι «θέτουν σε αυτούς τους παίκτες και στους συλλόγους που επιθυμούν να τους αποκτήσουν, σημαντικούς νομικούς κινδύνους, απρόβλεπτους και δυνητικά πολύ υψηλούς οικονομικούς κινδύνους, καθώς και σημαντικούς αθλητικούς κινδύνους, που στο σύνολό τους, είναι πιθανό να εμποδίσουν τη μεταγραφή των παικτών. Επιπλέον, αυτοί οι ίδιοι αμφισβητούμενοι κανόνες προορίζονται να περιορίσουν ή ακόμη και να αποτρέψουν τον διασυνοριακό ανταγωνισμό, στον οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που εδρεύουν στην Ενωση».

«Ολοι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές έχουν επηρεαστεί από αυτούς τους παράνομους κανονισμούς (που βρίσκονται σε ισχύ από το 2001) και μπορούν πλέον να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για τις απώλειές τους. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το τίμημα για την παραβίαση των νόμων της Ε.Ε. θα υποχρεώσει –επιτέλους– τη FIFA να προσαρμοστεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης» αναφέρει γραπτή δήλωση των δικηγόρων του Ντιαρά, Ζαν-Λουί Ντιπόν και Μάρτιν Χίσελ.

Την ικανοποίησή της για την ετυμηγορία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εξέφρασε και η Διεθνής Ενωση των Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών. «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μόλις εξέδωσε μία σημαντική απόφαση για τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας … που θα αλλάξει το τοπίο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η FIFPro, ενώ ο διευθυντής της FIFPro Europe, Μάρτιν Τεριέ, δήλωσε στο Reuters ότι θα πρέπει να αναζητηθεί τρόπος να αποζημιωθούν όλοι οι παίκτες που «υπήρξαν θύματα του συστήματος (σ.σ. μεταγραφών)».

