Πρώτη εικόνα με… φίλτρο για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα

Στην μπασκετική Αμερική υπάρχει μία ιστορία για την ανυπομονησία και τις προσδοκίες του «μαραθωνίου» ενός πρωταθλήματος. Το φθινόπωρο του 1979, ο πρωτοεμφανιζόμενος Μάτζικ Τζόνσον δεν είχε διάθεση να περιμένει. Στο πρώτο ματς του με τους Λέικερς, είδε τον σταρ της ομάδας, Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ να σκοράρει τον νικητήριο καλάθι επί των Κλίπερς στην εκπνοή και πήγε και πήδηξε πάνω του… Ο βετεράνος σέντερ, έκπληκτος από τον ενθουσιασμό του «νέου», τον κατέβασε και του είπε: «Μικρέ, ηρέμησε, έχουμε άλλους 81 αγώνες!».

Στην Ελλάδα της εύκολης «ανάγνωσης», της πάντα ακραίας «ακροβασίας» από τον ενθουσιασμό στην απογοήτευση, η παραίνεση του θρυλικού Καρίμ θα ταίριαζε γάντι, στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας (των 34 αγώνων) το διήμερο 3-4/10. Ο πρωταθλητής Ευρώπης νίκησε την Άλμπα στο Βερολίνο, παίζοντας όσο χρειάστηκε και η αυτοπεποίθηση που εκπέμπουν οι κύριοι «εκπρόσωποί» του (Ναν, Σλούκας, Αταμάν) δεν απαιτήθηκε να ξεστομιστεί ή να επιβεβαιωθεί στο παρκέ κόντρα σε έναν αδύναμο αντίπαλο. Το ματς στη Γερμανία δεν θα χάριζε τόσο νωρίς ασφαλές δείγμα, όμως έδειξε τι ψάχνει ο κόουτς Αταμάν και προς τα πού θέλουν να βαδίσουν οι «πράσινοι».

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Ολυμπιακός άρχισε τη σεζόν με ήττα στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενερμπαχτσέ, δεν έπαιξε καλά – δεν στέκεται στις απουσίες των Μιλουτίνοφ και Φαλ στη ρακέτα – και ο κόουτς Γιώργος Μπαρτζώκας αναζητά ακόμη τα σχήματα που ταιριάζουν στο πλάνο του.

Κανένας δεν «κατέκτησε» την Ευρωλίγκα από την πρώτη αγωνιστική, κανένας δεν την έχασε και από την πρεμιέρα…

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε την «υποχρέωση» της πρεμιέρας στο Βερολίνο και αν είχε την Άλμπα κοντά, ουσιαστικά δεν απειλήθηκε. Ο Λεσόρ ήταν κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο, οι Σλούκας και Ερνανγκόμεθ πέτυχαν σημαντικά σουτ στο δεύτερο, ο Ναν είχε μεν 16π. αλλά με 5/13 σουτ και η προσοχή έπεσε και στους νεοφερμένους. Ο Λορέντζο Μπράουν βαθμολόγησε ο ίδιος τον εαυτό του με «Β», ωστόσο αν και οι 5π. (2/5 σουτ) δεν δείχνουν «λαμπεροί», έδειξε με το «καλημέρα» τι προσφέρει. Ο 34χρονος Αμερικανός είχε πέντε ασίστ σε 20΄, όμως ήταν εκείνος που σε ένα 8λεπτο στην τρίτη περίοδο πρόσφερε ηρεμία, έδωσε τέλος στο «hero-ball» και τις ατομικές ενέργειες του Ναν και το 51-45 έγινε άμεσα 71-57.

View this post on Instagram

Ο κόουτς Αταμάν ψάχνει ακόμη πεντάδες που «δένουν» μεταξύ τους και οι συνεργασίες Σλούκα-Γιουρτσεβέν πρόσφεραν τρία «πάρε-βάλε» στα 4/4 σουτ του Τούρκου σέντερ σε 14΄. Ο Τσέντι Οσμάν είχε 5π. με 1/4 σουτ σε 14΄, αλλά πέτυχε ένα από τα μετρημένα καλάθια του «τριφυλλιού» στον αιφνιδιασμό και, κυρίως, στην άμυνα πρόσφερε μέγεθος και versatility στις θέσεις 3-4. «Καμπανάκι» τα χαμένα ριμπάουντ (40-28 για την Άλμπα), όμως οδηγός για τη συνέχεια είναι η αποδοτική αναλογία στη δημιουργία, με 21 ασίστ και μόνο τέσσερα λάθη.

Η απώλεια των Μιλουτίνοφ και Φαλ στο ξεκίνημα της σεζόν δεν είναι για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού δικαιολογία, είναι όμως εύλογα ένα θέμα για τον κόουτς Μπαρτζώκα η ταυτόχρονη απουσία και των δύο «πύργων» του. Η «Φενέρ», με λιγότερους μπελάδες στο μυαλό του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, έριξε βάρος στον περιορισμό του Σάσα Βεζένκοφ, με το μέγεθος των Χέιζ-Ντέιβις και Μέλι και το πέτυχε. Ο MVP της Ευρωλίγκας το 2023 είχε ένα «ήσυχο» βράδυ, με 11π. σε μόλις έξι σουτ (4/6) σε 31΄ και 4π. από επιθετικά ριμπάουντ του.

Οι Τούρκοι κατόρθωσαν να πάρουν τη μπάλα και από τα χέρια του Εβάν Φουρνιέ (5π. με 1/3 σουτ σε 22΄) και από την περιφέρεια του Ολυμπιακού ξεχώρισε μόνο ο Σακίλ ΜακΚίσικ (επτά από τους 13π. του στη δεύτερη περίοδο), ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το κάθετο παιχνίδι του, με την άμυνα των γηπεδούχων επικεντρωμένη στον Βεζένκοφ. Οι υπόλοιποι γκαρντ δεν έδωσαν βοήθεια. Ο Ουίλιαμς-Γκος είχε τους τέσσερις από τους 6π. του στο πρώτο πεντάλεπτο, ο Ουόκαπ είχε 1/5 σουτ και 5π. σε 22΄ και ο Ντόρσεϊ 5π. με 1/5 σουτ σε 16΄. Ο Βιλντόζα είχε 2π.-2ασ. σε μόλις 4΄, όμως οι περιφερειακοί των Πειραιωτών δεν είχαν και δημιουργία, εκτός από παιχνίδι 2-εναντίον-2 με τον εξαιρετικό Μόουζες Ράιτ (15π.) και τον Πετρούσεφ (9π.).

Shaquielle from WAY DOWNTOWN at the end of the shot clock👀🔥 #MotorolaMagicMoments l @Moto l @Olympiacos_BC pic.twitter.com/XxJhTrCMF0

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ακόμη δεν θα μπορεί να «χωνέψει» το 20% στα τρίποντα (20%), αλλά και τη διαφορά των 20 ριμπάουντ (44-24) υπέρ της Φενερμπαχτσέ, που έκρινε πολλά στο ματς. Τον ρόλο του ως (πάλι, όπως το 2022-23) back-up του Βεζένκοφ αναζητά ο Άλεκ Πίτερς, με 2π. και 1/3 σουτ σε 9΄ στο παρκέ…

Πρεμιέρα δίχως εκπλήξεις δεν έχει «γεύση» που να αφήνει και προσδοκίες και σασπένς για τη συνέχεια και αυτές δεν έλειψαν από την πρεμιέρα. Η εξαιρετική Ζαλγκίρις του κόουτς Αντρέα Τρινκιέρι νίκησε στο Κάουνας την άνευρη – για μία ακόμη φορά – Μπαρτσελόνα, ενώ δεν τα κατάφερε και η περσινή φιναλίστ, Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ηττήθηκε στο Μόναχο από τη Μπάγερν!

Δεν αφορά την ήττα στο Μονακό, αλλά τον τρόπο που η Αρμάνι Μιλάνο έπαιξε στο Πριγκιπάτο. Η ιταλική ομάδα δεν… εμφανίστηκε στο παρκέ, μένοντας πίσω με 30-12 στο πρώτο δεκάλεπτο και ήταν και στο -21 στο ημίχρονο. Η ήττα με 13π. διαφορά μάλλον κολακευτική είναι.

Ο Σαμπάζ Νέιπιερ ήταν καταπληκτικός στην πρώτη εμφάνισή του με τη Μπάγερν και σκόραρε 25π. στον θρίαμβο επί της Ρεάλ. Καταπληκτική πρεμιέρα και από τον άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Νέντοβιτς, με 21π. και 5/6τριπ. στη δύσκολη νίκη του Ερυθρού Αστέρα του κόουτς Γιάννη Σφαιρόπουλου στη έδρα της πρωτάρας στη διοργάνωση Παρί. Ένας ακόμη παίκτης, που έχει παίξει στην Ελλάδα, με το Περιστέρι, ο Γάλλος Σιλβέν Φρανσίσκο, ήταν πρώτος σκόρερ (19π.) της Ζαλγκίρις στη μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, με 15π. στο τέταρτο δεκάλεπτο!

Εντυπωσιακή επιστροφή του Ίγκνας Μπραζντέικις στο Κάουνας. Ο μέχρι πρότινος παίκτης του Ολυμπιακού σκόραρε 17π. με 7/11διπ. σε 25΄ και πέτυχε περισσότερους πόντους από όσους είχε στα… επτά τελευταία παιχνίδια του με τους Πειραιώτες, στους οποίους (έξι στη regular season και στο Game 1 των playoffs με τη Μπαρτσελόνα) είχε συνολικά 15 πόντους! Ο Μπραζντέικις σκόραρε συνολικά 95π. σε 27 αγώνες πέρσι με τον Ολυμπιακό, με τον οποίο μέτρησε μέσο όρο 3,6π. σε 10,5΄, ενώ μόνο σε δύο αγώνες είχε διψήφιο αριθμό πόντων, με 11 σε διαδοχικούς αγώνες με Άλμπα και Μπάγερν.

View this post on Instagram

Η Μακάμπι είδε το καλοκαίρι τους τέσσερις καλύτερους παίκτες της να αποχωρούν. Και αν οι Κόλσον και Νίμπο πιο κοντά στο καλάθι μπορούν θεωρητικά να αντικατασταθούν, οι Λορέντζο Μπράουν και Ουέιντ Μπόλντουιν έμοιαζαν με μεγάλο κενό στην περιφέρεια. Κάτι, πάντως, που τουλάχιστον στην πρεμιέρα, κάλυψε ο Ταμίρ Μπλατ. Ο μικρόσωμος γκαρντ και γιος του άλλοτε προπονητή των Άρη και Ολυμπιακού, Ντέιβιντ Μπλατ, πέτυχε ρεκόρ καριέρας στην Ευρωλίγκα με 21π. και 12 ασίστ, στη επικράτηση της ομάδας του Τελ Αβίβ επί της Βιλερμπάν στο Βελιγράδι.

Tamir Blatt leads the way in Round 1 for @MaccabiTLVBC ! #EveryGameMatters pic.twitter.com/PqsMKnq93k

Καθοριστικό και το επιμέρους 15-2 της Εφές στην τέταρτη περίοδο, στη νίκη στη Μπολόνια επί της Βίρτους.

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν ήταν ο πρώτος μεγάλος άτυχος της σεζόν, καθώς στο παιχνίδι της Φενερμπαχτσέ με τον Ολυμπιακό τραυματίστηκε στο γόνατο στο 9ο λεπτό. Ο Αμερικανός, πρώην γκαρντ και της ΑΕΚ, υπέστη ρήξη μηνίσκου και είναι πολύ πιθανό να χάσει όλη τη σεζόν… Διαδοχική χρονιά με σημαντική απώλεια για τους Τούρκους, οι οποίοι πέρσι είχαν χάσει με τραυματισμό τον Βραζιλιάνο και τον Λετονό (με καταπληκτικό Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023) Ζάγκαρς.

Το φινάλε του αγώνα του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη έκρυβε ένταση μεταξύ των δύο προπονητών. Γιώργος Μπαρτζώκας και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τα είπαν σε έντονο ύφος, με τον κόουτς του Ολυμπιακού να τονίζει ότι «δεν ήταν συζήτηση αυτό που είχαμε με τον Γιασικεβίτσιους στο τέλος. Ο Σάρας μου επιτέθηκε μόλις τελείωσε το ματς. Ό,τι και να έγινε στη διάρκεια του αγώνα, πήραμε τεχνική ποινή. Και όταν του έδωσε το χέρι μου στο τέλος, μου επιτέθηκε. Αυτό είναι ασεβές. Αυτό είναι απόλυτα ασεβές»…

Ο κόουτς της τουρκικής ομάδας είχε εξηγήσει λίγο νωρίτερα πως «έχουμε πολύ καλή σχέση με τον Μπαρτζώκα και θα ήθελα να το κρατήσω ό,τι συνέβη μεταξύ μας. Έκανε κάποια σχόλια, ένιωσα ότι μου έλεγε πώς να κοουτσάρω και είχαμε έναν μικρό καυγά. Δεν μπορώ να μου λέει κάποιος πώς να κοουτσάρω».

Το κοινό του Παναθηναϊκού περιμένει το νέο ΟΑΚΑ και το γυάλινο παρκέ, όμως η Μπάγερν… πρόλαβε τους «πράσινους». Οι Βαυαροί εγκαινίασαν το νέο (χωρητικότητας 12.500 θέσεων) γήπεδό τους με θρίαμβο επί της Ρεάλ, σε μία υπερσύγχρονη εγκατάσταση.

Our CEO Paulius Motiejunas and President Dejan Bodiroga present at the opening of SAP Garden in Munich!

Hear their thoughts on this special 2024-25 season🗣️ pic.twitter.com/7RxgPkvVPA

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2024