Το ευεργετικό «θα κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς» του Αρνε Σλοτ φέρνει όνειρα στη Λίβερπουλ

Οι μεγάλες ιδέες, οι προσεγγίσεις και οι τακτικές είναι συνήθως αντιφατικές. Ή περιλαμβάνουν αμφιβολία. Αυτό το τελευταίο συναίσθημα αιωρούνταν – μάλλον εύλογα – στο Λίβερπουλ και πάνω από το «Άνφιλντ» όλο το καλοκαίρι.

Η επιλογή του Άρνε Σλοτ δεν ενθουσίασε αρχικά το κοινό των «reds». Δεν είναι εύκολο να αποδεχθείς χωρίς δεύτερες σκέψεις τον αντικαταστάτη του σπουδαίου Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Ολλανδός προπονητής, όμως, δεν… έχασε δα και τον ύπνο του με την επιφυλακτικότητα και την τρόπον τινά καχυποψία η οποία ήταν μόνιμη «συνοδός» στις πρώτες παρουσίες του στην πόλη. Για την ακρίβεια, δεν ήθελε να τον χάσουν οι παίκτες του. Ούτε άφησε το μυαλό του να χαλάσει από την έντονη φημολογία ότι ο ίδιος είναι απλώς ένα «σκαλοπάτι» και μία μεταβατική περίοδος ως τον επιθυμητό στην εξέδρα ερχομό του νέου παιδιού-θαύματος των πάγκων, Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος μεγαλουργεί στην πρωταθλήτρια Γερμανίας Λεβερκούζεν.

Ο 46χρονος Σλοτ κοιμάται ως τώρα ήσυχος, ήρεμος και αυτό θέλει και για τους παίκτες του. Όσο κι αν μέχρι και ο ύπνος μάλλον αποτελεί διαχρονικά αντικείμενο… debate. Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ έλεγε ότι «λατρεύω τον ύπνο. Ξέρετε, η ζωή μου έχει την τάση να καταρρέει όταν είμαι ξύπνιος!». Από την άλλη, ο Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν ξεκάθαρος: «Μην κοιμάστε πολύ. Αν κοιμάστε τρεις ώρες λιγότερες κάθε βράδυ για έναν χρόνο, θα έχετε ενάμιση μήνα επιπλέον για να πετύχετε».

Ο Σλοτ έχει την αυτοπεποίθησή του, αλλά και τη στρατηγική του ακόμη και στις συνήθειες ξεκούρασης των παικτών του και, τουλάχιστον για την ώρα, αυτή αποδίδει, αφού η Λίβερπουλ είναι στην κορυφή της βαθμολογίας της Πρέμιερ Λιγκ έπειτα από επτά αγώνες, με 18β.. Ο νέος κόουτς της, μάλιστα, έγραψε ήδη το όνομά του στα βιβλία των ρεκόρ του κλαμπ, καθώς έγινε ο μοναδικός προπονητής που αρχίζει την καριέρα του στην κόκκινη πλευρά του Ρίβερσαϊντ με εννέα νίκες στους πρώτους δέκα αγώνες του στον πάγκο της!

9 – Arne Slot is the first Liverpool manager to win as many as nine of his first 10 games in charge of the club. Machine. pic.twitter.com/uDqxzYg4XA

— OptaJoe (@OptaJoe) October 5, 2024