Ο Ομάρ Μαρμούς είναι ο εαυτός του και (δεν) θέλει να γίνει ο «νέος Σαλάχ»

Η ιστορία δεν μοιάζει το ίδιο πρωτότυπη, αλλά τουλάχιστον αντίστοιχα εμπνευσμένη και μάλλον πιο… δυσάρεστη για τους γείτονες ενός αγοριού στο Κάιρο, στα μέσα της περασμένης δεκαετίας.

Ο Ομάρ Μαρμούς κοιτούσε με μαγεμένο βλέμμα το διπλό πόστερ του Μοχάμεντ Σαλάχ με τις φανέλες Τσέλσι και Φιορεντίνα, και η δική του ματιά πήγαινε πολύ μακριά από την Αίγυπτο. Εκείνο που δεν έκανε μεγάλη απόσταση ήταν η μπάλα από το πόδι του έως τον… τοίχο του δωματίου, καθώς όσο ονειρευόταν όπως ο συμπατριώτης και νυν σταρ της Λίβερπουλ, δεν βαριόταν να κλωτσά την ασπρόμαυρη «θεά» (του) διαρκώς μέσα στο δωμάτιό του!

Αυτά τα όνειρα πήραν πρώτη φορά σάρκα και οστά στην ακαδημία της Γουάντι Ντέγκλα, ομάδας της γενέτειράς του, όμως, αν και από την ενηλικίωση τον ταξίδεψαν έως την Ευρώπη και τη Γερμανία πριν από επτά χρόνια, άρχισαν να διαφοροποιούνται μέσα στο 2024 και ο επιθετικός της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης έχει εξελιχθεί στη φετινή μεγάλη αποκάλυψη της Μπουντεσλίγκα.

Ο Μαρμούς σκόραρε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ στο εκπληκτικό 3-3 της περασμένης Κυριακής (6/10) με την Μπάγερν Μονάχου, και με την ισοφάρισή του στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων κράτησε την ομάδα του έναν βαθμό πίσω από τους πρωτοπόρους Βαυαρούς! Ο Αιγύπτιος έφτασε τα οκτώ γκολ (μαζί με τέσσερις τελικές πάσες) και είναι πρώτος σκόρερ του γερμανικού πρωταθλήματος –μπροστά από τον σταρ της Μπάγερν και κάτοχο του περσινού «Χρυσού Παπουτσιού», Χάρι Κέιν –, επιβεβαιώνοντας για την ώρα τις περσινές προσδοκίες που δημιούργησε. Αλλά και τον μεταγραφικό ντόρο γύρω από το όνομά του το περασμένο καλοκαίρι, κυρίως από Πρέμιερ Λιγκ μεριά.

Ο 25χρονος Μαρμούς βρέθηκε στα 18 του στη δεύτερη ομάδα της Βόλφσμπουργκ και τρεις σεζόν αργότερα, το 2020, πήρε την προαγωγή που περίμενε υπομονετικά στους «μεγάλους». Μπορεί με τους «πράσινους» να πραγματοποίησε το ντεμπούτο του και σε Γερμανία αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ωστόσο το παρθενικό του γκολ στην Μπουντεσλίγκα άργησε και ήρθε το 2022-23, κόντρα στη Στουτγάρδη, στην οποία την προηγούμενη σεζόν είχε αγωνιστεί ως δανεικός. Είχε περάσει το δεύτερο μισό του 2020-21, πάλι με τη μορφή δανεισμού, στη δεύτερη κατηγορία με τη Ζανκτ Πάουλι.

Η ρουτίνα τού «πήγαινε-έλα» δεν του επέτρεπε να αποκτήσει την απαραίτητη σταθερότητα και, παρότι τη σεζόν 2022-23, έχοντας επιστρέψει στη Βόλφσμπουργκ, είχε 36 συμμετοχές και σκόραρε έξι φορές, βρήκε το ιδανικό περιβάλλον το καλοκαίρι του 2023, όταν συμφώνησε ως ελεύθερος με την Αϊντραχτ. Δεν άργησε να βάλει την καριέρα του σε σειρά, σκοράροντας έξι γκολ στα δέκα πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος και άλλα τρία στο Europa Conference League, ενώ είχε γκολ και δύο ασίστ στο «εκκωφαντικό» 5-1 επί της Μπάγερν Μονάχου και βρήκε δίχτυα και στο 3-3 με την Ντόρτμουντ!

Ολοκλήρωσε την περσινή χρονιά με 12 τέρματα και έξι ασίστ στο πρωτάθλημα και συνολικά 17 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, και οι σκάουτερ της Πρέμιερ Λιγκ άρχισαν να βλέπουν στο πρόσωπό του τον «νέο Σαλάχ». Ο σταρ της Λίβερπουλ είναι πλέον φίλος του από την εθνική Αιγύπτου και ο Μαρμούς εξηγεί στη «Frankfurter Allgemeine Zeitung» πως «είμαστε διαρκώς σε επαφή. Η σχέση μεταξύ Αιγυπτίων παικτών στην Ευρώπη είναι πολύ καλή. Προσπαθούμε να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο να κάνουμε μετάβαση στην Ευρώπη. Ο Σαλάχ κατάφερε να γίνει ένας από τους τρεις καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Αυτό με εμπνέει και είναι κάτι που θέλω να πετύχω κι εγώ».

🇪🇬 Omar Marmoush for club and country this season:

• 16 G/A

• 10 goals

• 6 assists

WHAT A PLAYER!!! 🔥 pic.twitter.com/gDHcEIo0rv

— Transfer Sector (@TransferSector) October 6, 2024