H επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ: Αναλαμβάνει επικεφαλής ποδοσφαίρου στις ομάδες της Red Bull

Λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Κλοπ επιστρέφει στο ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά ως ο επικεφαλής ποδοσφαίρου όλων των ομάδων του ομίλου Red Bull.

«Μετά από σχεδόν 25 χρόνια στους πάγκους, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για τη συμμετοχή μου σε ένα πρότζεκτ σαν αυτό. Ο ρόλος μου ίσως άλλαξε, αλλά το πάθος μου για το ποδόσφαιρο και τους ανθρώπους του, όχι» ανέφερε ο Κλοπ, o οποίος αναλαμβάνει τα νέα καθήκοντά του από την 1η Ιανουαρίου του 2025.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του γερμανικού Sky Sports, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο 57χρονος αναμένεται να έχει συμβουλευτικό ρόλο στους τρεις συλλόγους της Red Bull (Λειψία, Ζάλτσμπουργκ, Νέα Υόρκη) σε προπονητικά θέματα, αγωνιστική φιλοσοφία, ανάπτυξη και μεταγραφές.

🚨🧨 Excl | Jürgen #Klopp will become the new „Global Head of Soccer“ at Red Bull ✔️

.. starting on January 1, 2025. Klopp has already signed a long-term contract.

⚠️ Additionally, Klopp has secured an exit option allowing him to become the head coach of the Germany national… pic.twitter.com/eBzXKSQ85V

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 9, 2024