Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ

Η «οικογένεια» της Εθνικής Ελλάδος και η ομάδα του Παναθηναϊκού πενθούν για τον αιφνίδιο χαμό του 31χρονου δεξιού αμυντικού Τζορτζ Μπάλντοκ, που βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης στη βίλα του στη Γλυφάδα.

Στις επίσημους λογαριασμούς και των δύο ομάδων στα social media, οι φωτογραφίες και τα banner «βάφτηκαν» μαύρα, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή.

Συλλυπητήρια μηνύματα από ελληνικούς, ξένους συλλόγους αλλά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.

The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 9, 2024