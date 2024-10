Τζορτζ Μπάλντοκ: Η ζωή και η ποδοσφαιρική διαδρομή του «Furious George»

Η πορεία του γεμάτη αντιφάσεις. Εμπόδια πλάι πλάι στις χαρές του, στις στιγμές για τις οποίες δεν θα περηφανευόταν φανερά, αλλά μέσα του θα του θύμιζαν ότι αξίζει κάθε προσπάθεια, κάθε θυσία. Ο Τζορτζ Μπάλντοκ «αγκάλιασε» αυτές τις αντιφάσεις.

Αρχικά ήταν εκείνες που (δεν) τον διαχώριζαν από τον παίκτη και τον άνθρωπο. Υπερβολικά αντίθετες, για κάποιους. Οπως έγραψε στην αγγλική «Star» ο δημοσιογράφος Ντάνι Χολ λίγη ώρα μετά την τραγική είδηση του θανάτου τού 31 ετών διεθνούς αμυντικού του Παναθηναϊκού, «είχε κάνει τη σκληρή διαδρομή. Ανέβηκε στο “βουνό” στο Bramall Lane και (σ.σ.: με την απόφασή του τον περασμένο Μάιο να υπογράψει στους “πράσινους”) υποτίθεται ότι ήταν η ώρα του να απολαύσει τη θέα της καριέρας του»…

Ο Χολ, ο οποίος γνώριζε τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή, θύμισε δύο παρατσούκλια του Μπάλντοκ. Το πρώτο ήταν το «Furious George», το οποίο λάτρευε η εξέδρα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η οποία τον αγάπησε στην επταετία (2017-2024) που αγωνίστηκε εκεί, για το πάθος του. Ηταν ένα παρωνύμιο που γεννήθηκε από έναν συνδυασμό αγνής αγάπης των φαν και της δικής του… απόγνωσης να κερδίσει και να μην αφήσει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Στο Σέφιλντ θυμούνται ότι ο Μπάλντοκ μισούσε να χάνει ακόμη και στο μπιλιάρδο. Συχνά θύμωνε και έμενε αμίλητος όταν κάποιος τον κέρδιζε. Ερχόταν λίγο πιο κοντά στον (αντιφατικό) χαρακτήρα του δεύτερου συνοδευτικού του ονόματός του.

Τον φώναζαν και «Mr. Angry» (δηλαδή «Κύριος Θυμωμένος») για τη σκληράδα και την επιθετικότητά του στο χορτάρι. Ο Ντάνι Χολ, όμως, έγραψε χαρακτηριστικά –και αντίθετα, έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου– «πόσο ταπεινός ήταν… Στην πρώτη μας συνέντευξη είχε με τα μάτια ορθάνοιχτα περιγράψει την πρόκληση να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Στην τελευταία μας, μιλούσε για το πώς ήταν να αντιμετωπίζεις τον Κιλιάν Εμπαπέ και την υπόλοιπη ομάδα της Γαλλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, φορώντας πια τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας! Ηταν ένας τύπος του οποίου το πάθος δεν ήταν στάση προσποιητή για τους οπαδούς. Το κοινό αντίκριζε έναν άνδρα που εκπροσωπούσε τον σύλλογό τους σαν να ήταν γεννημένος στο Σέφιλντ και όχι στο Μπάκινγχαμσιρ, από το οποίο προερχόταν. Κέρδισε αμέσως σεβασμό και στοργή, και τα ανταπέδωσε».

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.

The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 9, 2024