Τα αγόρια παίζουν μπάλα

Τον Φεβρουάριο του 2023 κι ενώ η Ευρώπη έβγαινε οριστικά από τον κλοιό των περιοριστικών μέτρων κατά της Covid-19, στην Ισπανία ένας νόμος προσπαθούσε να απελευθερώσει από τα δεσμά τους και τα διεμφυλικά άτομα.

Ηταν ο λεγόμενος «τρανς νόμος» ο οποίος ψηφιζόταν μετά από δυόμισι χρόνια έντονης δημόσιας διαβούλευσης και με τα δεξιά κόμματα να απέχουν.

Ο βασικός άξονας του νόμου προέβλεπε την μετάβαση φύλου ενός ατόμου, εφόσον αυτή ήταν η επιθυμία του, από την ηλικία των 12 -14 ετών με δικαστική άδεια, από 14-16 ετών με τη συγκατάθεση των γονέων του και από 16 ετών και άνω με την ελεύθερη βούλησή του.

Παρ’ όλα αυτά, την ίδια χρονιά, 302 περιπτώσεις διακρίσεων ή βίας κατά των LGBT ατόμων καταγράφηκαν στην Καταλονία, το ένα τέταρτο των οποίων είχε στόχο τρανς άτομα.

Στη ιδιαίτερη αυτή περιοχή και εν μέσω της πανδημίας, μια ομάδα τρανς ανδρών σκέφτονταν τον τρόπο με τον οποίο θα εξωτερίκευε το πάθος της για το ποδόσφαιρο.

Οι ιδέες τους για μια ποδοσφαιρική ομάδα αμιγώς τρανς που θα μετείχε σε πρωτάθλημα υπό την αιγίδα της Καταλανικής Ομοσπονδίας, από φευγαλέες, άρχισαν σιγά-σιγά να μετουσιώνονται σε πράξεις. Ετσι, μέσα σε τρία χρόνια, το όνειρο τους έγινε πραγματικότητα με αποτέλεσμα πριν λίγο καιρό να κάνουν ντεμπούτο στην πέμπτη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος, όπου διοργανώνονται αγώνες σε περιφερειακά πρωταθλήματα και να γίνουν η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη με επίσημο χαρακτήρα, που αποτελείται εξολοκλήρου από τρανς άνδρες.

Οι παίκτες, που είναι γεννημένοι γυναίκες, αλλά αναγνωρίζονται και ταυτίζονται ως άνδρες, έχουν αγωνιστεί για χρόνια ώστε για να κερδίσουν το δικαίωμά τους να αγωνίζονται μαζί με άλλους άνδρες. Και πλέον πέτυχαν τον στόχο τους.

Η ομάδα ονομάστηκε «Phoenix FC», ένα όνομα που εμπνεύστηκε από το μυθικό πουλί που συμβολίζει την αναγέννηση μέσα από τις στάχτες και ήταν -αν μη τι άλλο- το κατάλληλο έμβλημα για μια ομάδα που αμφισβητεί τους κοινωνικούς κανόνες και δημιουργεί χώρο για τρανς αθλητές σε ένα παραδοσιακά συντηρητικό άθλημα.

Το πρώτο παιχνίδι της Φένιξ για τη σεζόν, στις 21 Σεπτεμβρίου, έληξε με ήττα 19-0. Αλλά για τους θαυμαστές και τους παίκτες του, οι τρανς άνδρες που έχουν το δικαίωμα να παίζουν το αγαπημένο τους άθλημα επί ίσοις όροις είναι πολύ πιο σημαντικό από το σκορ.

Η Φένιξ ιδρύθηκε από τον 24χρονο Ούγκο Μαρτίνεθ, ο οποίος και ο ίδιος έχει αντιμετωπίσει αντιξοότητες στη μετάβασή του. Πριν από αυτή, έπαιζε σε μια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Ωστόσο, μόλις ξεκίνησε ορμονοθεραπεία για την επιβεβαίωση του φύλου, αντιμετώπισε εχθρότητα από άλλους παίκτες, προπονητές, ακόμη και θεατές. Τελικά όταν προσπάθησε να ενταχθεί σε μια ανδρική ομάδα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει καθώς η ταυτότητά του δεν ταίριαζε με τις αυστηρές απαιτήσεις φύλου του πρωταθλήματος εκείνη την εποχή.

«Ημουν αγόρι που έπαιζα στην ομάδα των κοριτσιών, αλλά χωρίς αλλαγμένη ταυτότητα, επομένως δεν μου επέτρεπαν ακόμα να παίξω με αγόρια», είπε, αφηγούμενος πώς άλλοι παίκτες, προπονητές και γονείς στην κερκίδα συχνά εκτόξευαν βρισιές και απειλές εναντίον του.

Η άσχημη αυτή εμπειρία, τον ώθησε μέσω διαδικτύου να κάνει πρόσκληση σε τρανς άνδρες που αγαπούσαν το ποδόσφαιρο και επεδίωκαν να αγωνίζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη το ίδιο όμως και οι προβληματισμοί.

Χρειάστηκαν τρία χρόνια προσπάθειας για να οργανωθεί η ομάδα, να βρεθεί ένας τοπικός σύλλογος στο προάστιο Σαν Φελίου της βορειοδυτικής Καταλονίας, που θα τους δεχόταν, να νομιμοποιηθεί και να εγκριθεί από την Ομοσπονδία, η συμμετοχή του συλλόγου σε ένα περιφερειακό πρωτάθλημα.

Ο αρχηγός της ομάδας Λούκε Ιμπάνεθ, είπε ότι ήταν διστακτικός σχετικά με το να παίξει σε μια ομάδα με cisgender ή μη τρανς άνδρες, καθώς φοβόταν ότι δεν θα του ταίριαζε ή θα υποστεί βία. Έτσι, όταν ο Μαρτίνεθ του είπε για την ιδέα του για μια αμιγώς ομάδα τρανς ενθουσιάστηκε και ξεκίνησαν τις επαφές.

«Η Phoenix δεν είναι μόνο μια ομάδα τρανς αγοριών αλλά κάτι περισσότερο από αυτό. Είναι μια οικογένεια, ένας ασφαλής χώρος όπου μπορείς να είσαι ελεύθερος και να εκφραστείς όπως θέλεις και πώς νιώθεις πραγματικά, με αυτό που αγαπάς, όπως είναι το ποδόσφαιρο», τόνισε ο Ιμπάνεθ.

Τα πρωταθλήματα ανδρών στην Καταλονία ήταν μικτά τις τελευταίες δύο σεζόν, πράγμα που σημαίνει ότι οι παίκτες οποιουδήποτε φύλου μπορούσαν να συμμετέχουν ανεξάρτητα από την επίσημη ταυτότητά τους.

Οι παίκτες μπορούσαν επίσης να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν ένα όνομα που είναι διαφορετικό από το νόμιμο όνομα τους. Αλλες περιφερειακές ομοσπονδίες έχουν περιορίσει αυτές τις τροποποιήσεις σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, ενώ οι κανόνες διαφέρουν σε άλλα αθλήματα.

Ο αντίκτυπος της Φένιξ έχει αρχίσει να μεγαλώνει στην Ισπανία και φυσικά πολύ πέρα από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Για πολλούς στην κοινότητα των τρανς, το ντεμπούτο της ομάδας είναι φάρος ελπίδας και απόδειξη ότι η αλλαγή είναι δυνατή, μακριά από προκαταλήψεις. Οι υποστηρικτές βλέπουν την ίδρυσή της ως καταλύτη για ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με την ένταξη της κοινότητας στον αθλητισμό, οργανωμένα, όχι μόνο στην Ισπανία αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αν και ο δρόμος μπροστά θα έχει πιθανώς περισσότερες προκλήσεις, οι παίκτες δεσμεύονται να χτίσουν μια ομάδα που όχι μόνο θα αγωνίζεται αλλά και θα εμπνέει. Μακροπρόθεσμος στόχος τους είναι να ενθαρρύνουν άλλες περιοχές και χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, δημιουργώντας χώρους όπου οι τρανς αθλητές θα μπορούν να συμμετέχουν χωρίς φόβο αποκλεισμού ή βίας.

Ο πρόδρομος της Φένιξ ήταν η TRUK United FC. Μια αγγλική ομάδα τρανς ανδρών, η οποία -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- δεν έχει τις ίδιες φιλοδοξίες αφού συμμετέχει κατά διαστήματα μόνο σε αγώνες φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2021 με αρχικό στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για το σωματείο, «Trans Radio UK». Τον ραδιοφωνικό σταθμό της κοινότητας των τρανς ατόμων στο Λονδίνο.

Το βροχερό απόγευμα της 31ης Μαρτίου 2023, που έχει οριστεί ως η διεθνής ημέρα Τρανς Ορατότητα, έδωσε τον πρώτο της αγώνα, μπροστά σε 500 οπαδούς, φορώντας εμφανίσεις σε μπλε και ροζ αποχρώσεις, τα χρώματα που κοσμούν τη σημαία της τρανς υπερηφάνειας.

Για τον 25χρονο αρχηγό της ομάδας Αρθουρ Γουέμπερ που εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο σε ηλικία 13 ετών και άρχισε να παίζει ξανά μόλις το 2022 – ήταν μια βραδιά που δεν θα μπορούσε να ονειρευτεί ως έφηβος.

«Οταν βγήκαμε στο γήπεδο έκλαψα από ευτυχία. Οταν ήμουν μικρός έπαιζα σε μια ομάδα αγοριών αλλά δεν μπορούσα να αγωνιστώ σε παίξω κανένα ματς επειδή ήμουν “κορίτσι”. Δεν υπήρχε χώρος για μένα και το ένιωθα. Τώρα υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα με άντρες σαν εμένα και βλέπω επιτέλους ένα μέλλον για τα τρανς άτομα στον αθλητισμό», έγραφε στον λογαριασμό του στο «Χ».

The togetherness of this team who had only met a couple of hours before! Pics taken by @lucycopsey_98 pic.twitter.com/VETqrLS9Kz

— TRUK United FC. (@Trukunitedfc) April 2, 2023