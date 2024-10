Τέλος εποχής: Αποσύρεται από το τένις ο Ραφαέλ Ναδάλ

O Ραφαέλ Ναδάλ, μετά από 22 τρόπαια Grand Slam, γνωστοποίησε πως αποσύρεται από το τένις στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο 38χρονος θρύλος θα κάνει την τελευταία του εμφάνιση μετά τους αγώνες με την Ισπανία για το Κύπελλο Ντέιβις.

«Είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα δύο προηγούμενα, είχα πολλά προβλήματα τραυματισμών, κι αυτό δεν με αφήνει να συνεχίσω στο επίπεδο που επιθυμώ», τόνισε ο διάσημος 38χρονος σε ανάρτησή του στα social media, όπου στέλνει ευχαριστίες στο κοινό του σε πολλές γλώσσες.

«Αυτή είναι η δύσκολη απόφαση, που μου πήρε χρόνο να πάρω, αλλά σε αυτή τη ζωή όλα έχουν αρχή και τέλος. Πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλω ένα τέλος σε μια καριέρα που ήταν μεγάλη και πολύ πιο επιτυχημένη από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ» τόνισε.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024