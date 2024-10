Οι («προδομένες;») αξίες του Κλοπ

Δεν τον ενοχλούσε ποτέ να είναι ο περίεργος τύπος στο δωμάτιο. Δεν τον ένοιαζε να είναι ο διαφορετικός σε έναν κόσμο τον οποίο δεν ήθελε ακριβώς να «πλάθει» μόνος του, αλλά δεν επιθυμούσε να «υποτάσσεται» και στους κανόνες του. Σε πάγκους που άρχισε να κυριαρχεί ένα dress code ακριβών κοστουμιών, εκείνος ήταν ο «ατίθασος» με το ασιδέρωτο φούτερ του. Σε καιρούς που οι προπονητές αποκτούσαν μεγάλη επικοινωνιακή – εκτός από την οικονομική – δύναμη, του άρεσε να στέκεται έξω από γραμμές και νόρμες. Αυτό που τον απασχολούσε ήταν να είναι ο εαυτός του και να μπορεί να πάρει το κόκκινο καπελάκι του και να φεύγει όποτε θέλει…

Οταν το 2015 παρουσιάστηκε από τη διοίκηση της Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Κλοπ βρήκε έναν τρόπο και να πείσει για το πόσο ξεχωρίζει και να ρίξει με τρόπο «λάδι στη φωτιά» κάθε βεντέτας στην Πρέμιερ Λιγκ. Ηταν μία εποχή που ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε επιστρέψει στο αγγλικό πρωτάθλημα (το ’15 έφυγε μεν από την Τσέλσι και λίγο αργότερα συμφώνησε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και ο «μύθος» του αυτοαποκαλούμενου «Εκλεκτού» αναβίωνε, χωρίς πάντως την ίδια επιτυχία του 2004-2007 στους «μπλε» του Λονδίνου. Ο Κλοπ είχε έτοιμη την «πιασάρικη» ατάκα: «Αν ο Μουρίνιο είναι ο “Chosen one”, εγώ είμαι ο “Norman one”!» Υπάρχει, ωστόσο, άραγε «φυσιολογικός» στον χορό των δισεκατομμυρίων που στήνεται πια γύρω από το ποδόσφαιρο;

Ο Γερμανός Κλοπ, ο οποίος τον περασμένο Μάιο αποχώρησε έπειτα από εννέα χρόνια και οκτώ τίτλους από τη Λίβερπουλ, είχε δηλώσει το 2017 στην ισπανική «Marca» ότι «είμαι ρομαντικός. Μου αρέσει το παραδοσιακό ποδόσφαιρο και όλα όσα το συνοδεύουν…». Οι επικρίσεις είχαν αρχίσει από τότε. «Πώς μπορεί να αισθάνεται έτσι σε έναν σύλλογο που διοικείται από πολυεθνικές;», ρωτούσαν, ίσως ρητορικά ίσως και με αφέλεια όσοι δεν ήταν στο πλευρό του. Ο ίδιος πάσχιζε, όχι με κόπο ή άγχος, να αποδείξει ότι αυτή η «διαφορετικότητα» έχει χώρο στον άκρατο επαγγελματισμό και τη «γραφειοκρατία» των σύγχρονων σπορ.

Υπάρχουν χαρακτήρες που μπορεί να προκαλέσουν κι ασυναίσθητα. Ο 57χρονος Κλοπ δεν ήταν ποτέ τέτοιος, όμως ακόμη και, προσωρινά, εκτός ποδοσφαίρου, «γέννησε» αντιδράσεις με την τελευταία απόφασή του. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι από τον Ιανουάριο του 2025 αναλαμβάνει διευθυντής ποδοσφαίρου του ομίλου της Red Bull, στην οποία ανήκουν η γερμανική Λειψία, η αυστριακή Ζάλτσμπουργκ και η New York Red Bulls του αμερικανικού MLS. Οι λεπτομέρειες άρχισαν σιγά-σιγά να αποκαλύπτονται αλλά και να… διαψεύδονται.

Jurgen Klopp will assume the role of Global Head of Soccer at Red Bull starting January 1, 2025 👔 pic.twitter.com/a0czJBd1Xb

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 9, 2024