Ο Λόνζο Μπολ παραμένει πάντα ένα παιδί που θέλει απλώς να παίξει

Η εφηβεία του ήταν γεμάτη αντιφάσεις, οι οποίες θαρρεί κανείς «σκέπαζαν» –αλλά δεν έκρυβαν– τις γυμνές αλήθειες. Ο Λόνζο Μπολ ήταν καλύτερος από όσο πίστευαν οι «αντιρρησίες» και οι επικριτές του, αλλά μάλλον χειρότερος από όσο ονειρευόταν ο πατέρας του…

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν καθόταν πάνω στο «συννεφάκι» πάνω στο οποίο «ταξίδευε» ο φαφλατάς μπαμπάς του. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο 26χρονος γκαρντ των Μπουλς δεν επιθυμούσε ποτέ «ταμπέλες» πάνω του.

Η τελευταία που θέλει με μανία να αποτινάξει από πάνω του είναι αυτή του «τελειωμένου». Ο πλέι μέικερ του Σικάγο έκανε σήμερα, Πέμπτη (17/10), τα ξημερώματα το πρώτο βήμα. Ο Μπολ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση 1.006 μέρες μετά τον σχεδόν φρικιαστικό τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο στις 14 Ιανουαρίου 2022, ο οποίος απείλησε να βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα του στο ΝΒΑ. Χρειάστηκαν τρεις εγχειρήσεις, αλλά και μία μεταμόσχευση μηνίσκου (καθώς δεν είχε μείνει χόνδρος στο σημείο…), για να αισθανθεί ο πρώην παίκτης των Λέικερς και Πέλικανς και πάλι σαν παιδί μέσα σε ένα ζαχαροπλαστείο. Τη στιγμή την έζησε και την απόλαυσε.

Οι οπαδοί των Μπουλς τον αποθέωσαν όρθιοι όταν μπήκε ως αλλαγή στα μέσα της πρώτης περιόδου και δεν πέρασαν ούτε 30΄΄ για να σκοράρει ένα τρίποντο από τη γωνία!

Ολοκλήρωσε το φιλικό με τη Μινεσότα με 10 π. (4/6 σουτ) σε 15΄ και στο φινάλε τόνισε πως «ένιωσα πολύ καλύτερα παίζοντας, παρά παρακολουθώντας το παιχνίδι. Δεν μπορώ καν να βρω τις λέξεις για να περιγράψω πώς αισθάνθηκα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ». Εξηγώντας ότι «δεν έχω το ίδιο σώμα με το οποίο ξεκίνησα την καριέρα μου, αλλά νομίζω ότι μπορώ ακόμα να είμαι αποτελεσματικός. Γι’ αυτό προσπαθώ ακόμα να παίξω».

Κανένας παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ δεν έχει πετύχει το είδος του comeback που επιχειρεί ο Μπολ, ο οποίος στις 27 Οκτωβρίου θα κλείσει τα 27 χρόνια του και έχει μέσο όρο καριέρας 11,9 πόντων, 6,2 ασίστ και 5,7 ριμπάουντ σε τέσσερις σεζόν στη Λίγκα. Ο Αμερικανός επιλέχθηκε στο Νο2 του ντραφτ του 2017 από τους αγαπημένους του Λέικερς.

Γεννημένος στην Καλιφόρνια, έπαιξε στο φημισμένο τοπικό πανεπιστήμιο του UCLA και ο μπαμπάς του, ΛαΒαρ Μπολ, έλεγε τότε ότι «ο γιος μου είναι καλύτερος από τους (σ.σ.: άλλοτε MVP του ΝΒΑ)

Στεφ Κάρι και Ράσελ Ουέστμπρουκ»!

Ο ΛαΒαρ αποθάρρυνε κάθε ομάδα που σκεφτόταν να επιλέξει τον κανακάρη του και το… επιθετικό μάρκετίνγκ του έπιασε, αφού ο τότε πρόεδρος των Λέικερς –και θρύλος ως παίκτης της ομάδας του Λ.Α.– Μάτζικ Τζόνσον «τσίμπησε» και τον διάλεξε, αφήνοντας στο Νο3 και τους Σέλτικς τον Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος προ μηνών οδήγησε τη Βοστώνη στον τίτλο! Η επιλογή αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος λανθασμένη. Ακόμη και πριν από τον τραυματισμό του Μπολ, παίκτες του ντραφτ του 2017 (στο οποίο είχαν βρεθεί και οι Σάσα Βεζένκοφ, Ματίας Λεσόρ, Αλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, Ντουέιν Μπέικον, που παίζουν ή έπαιξαν στην Ελλάδα) όπως οι Ντι’ Ααρον Φοξ (Νο5), Λάουρι Μάρκανεν (Νο7), Μαλίκ Μονκ (Νο11), Ντόνοβαν Μίτσελ (Νο13), Μπαμ Αντεμπάγιο (Νο14), Τζάρετ Αλεν (Νο22), Ο-Τζι Ανουνόμπι (Νο24), Κάιλ Κούζμα (Νο27), Ντέρικ Ουάιτ (Νο29), Τζος Χαρτ (Νο30) και Ντίλον Μπρουκς (Νο45) είχαν μεγαλύτερη επίδραση στο πρωτάθλημα.

Το καλοκαίρι του 2019, έπειτα από έναν χρόνο στο πλάι του ΛεΜπρον Τζέιμς, ο Λόνζο συμπεριλήφθηκε στο πακέτο της ανταλλαγής για τον Αντονι Ντέιβις –που βοήθησε τους Λέικερς να φτάσουν στον τίτλο του 2020– και βρέθηκε στη Νέα Ορλεάνη. Πέρασε δύο χρόνια στους Πέλικανς πριν υπογράψει το 2021 στο Σικάγο, έχοντας εξασφαλίσει πια τη… σιωπή του πατέρα του, για τον οποίο πάντως πάντα έλεγε πως «τον αφήνω να λέει ό,τι θέλει και εγώ απλώς παίζω μπάσκετ».

Ο ΛαΒαρ Μπολ ήθελε αλλά δεν έπαιξε ποτέ μπάσκετ (αγωνίστηκε λίγο στο κολέγιο, όπου ήταν και μέτριος παίκτης αμερικανικού φούτμπολ) και ονειρευόταν μία καλύτερη καριέρα και για τους τρεις γιους του. Την εποχή που ο Λόνζο έγινε γνωστός, στην ημερήσια διάταξη ήταν οι ατομικές προπονήσεις του με τα αδέλφια του, ΛαΜέλο –νυν γκαρντ της Σάρλοτ– και ΛιΑντζελο στην αυλή του σπιτιού τους, όπου ο πατέρας του είχε δημιουργήσει χώρο και για μπάσκετ και για γυμναστήριο.

Ο ίδιος έλεγε ότι δεν επιτρέπει συχνά στα παιδιά του να προπονούνται στις σχολικές ομάδες τους, «γιατί εδώ μαζί μου μαθαίνουν περισσότερα!» και, όταν έγινε πια γνωστός, έβγαινε κάθε μέρα στα κανάλια με ατάκες «κραυγές» τύπου «είμαι καλύτερος από τον ΛεΜπρον» ή «θα κέρδιζα τον

Μάικλ Τζόρνταν σε μονό» κ.ά.!

Εκείνη την περίοδο υπήρχε κι ένα debate για το αν ο ΛαΒαρ Μπολ είναι κακός πατέρας ή καλός επιχειρηματίας… Το μόνο βέβαιο ήταν πως ήθελε, τουλάχιστον αρχικά, το καλό των γιων του. Δεν είναι το ίδιο σίγουρο ότι πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση με τις επιλογές λέξεων και πράξεων. Αποφάσισε να μη στείλει τον ΛαΜέλο στο πανεπιστήμιο και προτίμησε τη… Βουτάουτας Πριενάι Βιστόνας στη Λιθουανία, στην οποία η εταιρεία του, η Big Baller Brand, είχε μικρό μερίδιο μετοχών! Ο ΛαΜέλο αγωνίστηκε ως επαγγελματίας σε ηλικία μόλις 16 ετών και το 2019 έπαιξε και στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας.

Η «BBB» ήταν η φίρμα που έστησε ο ΛαΒαρ για να πιέσει τις μεγάλες αθλητικές εταιρείες να προσφέρουν περισσότερα χρήματα στα παιδιά του. Ο ίδιος απαίτησε… ένα δισ. δολάρια από Nike και Adidas και, φυσικά, καμία από τις δύο δεν ενέδωσε. Ο μπαμπάς Μπολ έβγαλε το πρώτο παπούτσι του Λόνζο με την Big Baller Brand και πέτυχε και με αυτό…αρνητική διαφήμιση, όταν κυκλοφόρησε το υπόδημα σε τιμή 495 δολαρίων και «λεζάντα» ότι «όποιος δεν μπορεί να τα αγοράσει δεν είναι μεγάλος παίκτης». Η κριτική ήταν εύλογα έντονη.

Το «ΖΟ2»… διαλύθηκε στο πόδι του Λόνζο στο summer league του ΝΒΑ το 2017, όμως συνέχισε να το φορά, και το 2019 ο παρουσιαστής του Fox Sports Radio, Ντάγκλας Γκότλιμπ, τόνισε πως οι τραυματισμοί του Μπολ οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στα παπούτσια της «BBB» που φορούσε… Λίγο αργότερα την ίδια χρονιά, ο Λόνζο αποφάσισε να φορά από τη Nike τα μοντέλα παπουτσιών του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ.

Ο επίσης με καταγωγή από το Λος Αντζελες ράπερ Ice Cube είχε δηλώσει από το 2017, όταν το μισό ΝΒΑ… μισούσε τον ΛαΒαρ Μπολ για τον χαρακτήρα του, ότι σε εκείνον αντικρίζει έναν πρωτοπόρο, ο οποίος με τον «πόλεμό» του με τις διάσημες εταιρρίες αθλητικών ειδών αμφισβητεί το σύστημα. Ακόμη και αυτές οι λέξεις δεν δείχνουν να έχουν τάξη στο μυαλό του ΛαΒαρ. Το 2017, ο ΛιΑντζελο συνελήφθη στην Κίνα με δύο συμπαίκτες του στο UCLA για κλοπή σε κατάστημα οπτικών. Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι ζήτησε προσωπικά από τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, βοήθεια για την απελευθέρωση των παικτών. Ο ΛαΒαρ Μπολ δήλωσε ότι «δεν έγινε και κάτι και ο καθένας θέλει να το παρουσιάσει σαν να με βοήθησε». Ο Τραμπ

δεν το άφησε ασχολίαστο, απαντώντας με tweet πως «ο ΛαΒαρ Μπολ εμφανίζεται ως ένας αχάριστος ανόητος για τα όσα έκανα και δηλώνει πως η κλοπή σε πολυκατάστημα δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Ισως θα έπρεπε να τους αφήσω στη φυλακή!»…

…LaVar, you could have spent the next 5 to 10 years during Thanksgiving with your son in China, but no NBA contract to support you. But remember LaVar, shoplifting is NOT a little thing. It’s a really big deal, especially in China. Ungrateful fool!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2017