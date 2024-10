WNBA: Η Ιονέσκου πέρασε το «τεστ Κόμπι» και άφησε πίσω τις «μαύρες μέρες» των τραυματισμών

Βλέμμα ψυχρό. Σαν το… κρύο αίμα στις φλέβες της. Η Σαμπρίνα Ιονέσκου θα χαμογελάσει κάποιες φορές στο παρκέ – ή όταν θα συναντήσει έναν από τους τρεις μέντορές της, τον σταρ του ΝΒΑ, Στεφ Κάρι –, ωστόσο έχει μάθει για τα καλά πως όσο ανέκφραστη κι αν μείνει στο γήπεδο, οι πραγματικές στιγμές πόνου αλλά και χαράς είναι εκείνες στο άδειο γυμναστήριο της προπόνησης. Χωρίς φώτα. Μετά τον «δικό της» 3ο Τελικό του WNBA, η γκαρντ των Νιου Γιορκ Λίμπερτι συνάντησε τον δεύτερο δάσκαλό της. Ο τρίτος, δυστυχώς, δεν ζει πια και δεν μπορεί να την καμαρώσει. Η Ιονέσκου, όμως, παίζει και για τον Κόμπι Μπράιαντ.

Η 27χρονη σκόραρε το νικητήριο τρίποντο στο «Target Center» της Μινεσότα, μπροστά σε 19.521 θεατές, και χάρισε στη Νέα Υόρκη προβάδισμα 2-1 στη σειρά. Οι Λίμπερτι απέχουν μία νίκη από τον παρθενικό τίτλο της ιστορίας τους, με ένα σουτ που θα μείνει στην ιστορία της Λίγκας και που η ίδια εξήγησε ότι «έχω προβάρει 1.000 φορές, όχι μόνο στην προπόνηση, αλλά και στο μυαλό μου!». Αυτό που συνέβη στον 3ο Τελικό, όμως, δεν είναι πια στη φαντασία της.

Η Ιονέσκου αποκάλυψε αμέσως μετά ότι ο Στεφ Κάρι, με τον οποίο πέρσι αγωνίστηκε σε διαγωνισμό τριπόντων στο All Star Game του ΝΒΑ, της έστειλε ένα φωνητικό μήνυμα με μία… κραυγή!

Μετά τους πανηγυρισμούς με τις συμπαίκτριές της, πήγε προς το μέρος του προπονητή της στο πανεπιστήμιο του Ορεγκον, Κέλι Γκρέιβς, ο οποίος ήταν στις εξέδρες μαζί με τη βοηθό του, Τζόντι Μπέρι.

Ο Γκρέιβς έχει αποκαλύψει ότι η σταρ των Λίμπερτι είναι η μοναδική παίκτρια την οποία έχει… διώξει από το προπονητικό κέντρο του σχολείου. Οι προπονήσεις κάθε Δευτέρας ήταν μόνο για τα κορίτσια που είχαν αγωνιστεί λιγότερο από 15΄ την προηγούμενη μέρα. Η Ιονέσκου έπαιζε πάντα περισσότερα από 35΄, όμως κάθε Δευτέρα ήταν πρώτη στο γήπεδο.

Τέτοια εποχή, πέρσι, η κατάσταση ήταν διαφορετική. Οι Λίμπερτι ηττήθηκαν στους Τελικούς από τις Λας Βέγκας Εϊσις, στους οποίους η Ιονέσκου αγωνιζόταν με δύο ενέσεις – μία πριν και μία μετά τα ματς – στο γοφό της. Στο τέλος του τελευταίου ματς, έπειτα από εμετό στον κάδο των απορριμμάτων, κατάφερε απλώς να πει ότι «η ήττα πονάει, αλλά σε κινητοποιεί». Τα εμπόδια πάντα έκαναν το ίδιο. Στη ρούκι σεζόν της, το 2020, τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο στο τρίτο παιχνίδι και έχασε όλη η χρονιά… Μόνο έπειτα από δύο χρόνια ήταν απολύτως καλά.

Η περσινή κατάληξη των Τελικών την πλήγωσε, αλλά της έδωσε και επιπλέον κίνητρο. Κάθισε για ώρες με την κόουτς Σάντι Μπροντέλο, η οποία της είπε πως ενώ είναι εξαιρετική με τη μπάλα στα χέρια, οι αντίπαλοι αμύνονται καλά εναντίον της όταν κινείται off-ball. Βελτίωσε την κίνησή της, ενώ παρότι θεωρείται τοπ σουτέρ τριών πόντων, τη φετινή σεζόν το 37,2% των προσπαθειών της είναι σουτ κοντά στο καλάθι ή λέι απ, αυξημένα κατά 10,9% από το 2023. Φέτος καταγράφει μέσο όρο 18,2π. (ρεκόρ καριέρας, καθώς οι 18,3 του 2020 ήταν σε μόλις τρία ματς) και 6,2 ασίστ και «ανάγκασε» μέχρι και τον αμετανόητο οπαδό των Νικς και γνωστό σκηνοθέτη, Σπάικ Λι, να της δώσει το χέρι σε αγώνα των φετινών playoffs.

Sabrina Ionescu: “Spike Lee gave me a high five … and I felt like New York was just injected into my veins at that moment. I was like, ‘We’re winning this.'” 😂pic.twitter.com/bnevwhIz0Z

— Dime (@DimeUPROXX) September 25, 2024