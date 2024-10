Ευρωλίγκα: Εν αρχή… δεν ην η (ελληνική) άμυνα, σε «διαβολοβδομάδα» επίθεσης

Η «παράσταση» της φετινής Ευρωλίγκας είχε δύο ξεκάθαρους πρωταγωνιστές από τα μέρη μας. Δύο ομάδες με υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες που, ωστόσο, ακόμη αναζητούν τον βηματισμό τους πάνω στη «σκηνή». Το ίδιο συμπέρασμα θα υπήρχε, βάσει εικόνας, ακόμη κι αν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δεν ήταν στο ρεκόρ 2-2 έπειτα από τέσσερις αγώνες, αλλά είχαν μέχρι και το απόλυτο. Η πρώτη «διαβολοβδομάδα», όπως αποκαλούνται οι διπλές αγωνιστικές, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/10) χωρίς καν… τα τυπικά για τις δύο ελληνικές ομάδες.

Όπου, «τυπικά», έστω από μία νίκη. Κυρίως για τον Παναθηναϊκό που ηττήθηκε εκτός έδρας από την πρωτάρα Παρί – απρόσμενα – και τη Ρεάλ, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ, αλλά δεν τα κατάφερε στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Εφές. Κοινός παρονομαστής των «αιωνίων» όχι μόνο το 50% στη σεζόν, αλλά και η βασική αιτία των ηττών σε Μαδρίτη και Πόλη.

Το βράδυ της Παρασκευής οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπάρτζώκα δεν δέχθηκαν απλώς 91π. από την Εφές, αλλά μετά το εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο (23-11), επέτρεψαν στους Τούρκους να σκοράρουν 80π. στις τρεις τελευταίες περιόδους! Ο Ολυμπιακός, έχασε για άλλη μία φορά τα ριμπάουντ (34-21) και σπατάλησε προβάδισμα 15π., προσφέροντας πολλές δεύτερες ευκαιρίες στους γηπεδούχους. Είναι (νέο) «καμπανάκι» ότι στα 27 «σκουπίδια» που διεκδικήθηκαν στη ρακέτα του, η Εφές πήρε 13 επιθετικά ριμπάουντ.

Η καταπληκτική αναλογία δημιουργίας, με 26 ασίστ και εννέα λάθη πήγε στράφι με έξι σφάλματα στην τέταρτη περίοδο, χαραμίζοντας το καλύτερο ματς του Εβάν Φουρνιέ (20π.) και το γεγονός ότι οι Πειραιώτες είχαν λύσεις (ΜακΚίσικ 17π., Βεζένκοφ 16π., Ντόρσεϊ 11π.) και βρίσκουν το εύκολο σκορ που τους έλειψε πέρσι. Παράδοξο, βεβαίως, ότι ο Βεζένκοφ, αν και είχε 10π. στο πρώτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο επιχείρησε μόλις τρία σουτ… Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» την κακή άμυνά του, η οποία στα δύο εντός έδρας παιχνίδια (έστω και με «μικρομεσαίους» αντιπάλους) δέχεται μ.ό. 68π., αλλά στις δύο αναμετρήσεις στην Τουρκία έχει επιτρέψει 86,5π. ανά αγώνα.

Τα σημάδια ήταν εκεί, όμως η δυναμικότητα Άλμπα και Μπάγερν δεν τα άφησε να κοστίσουν. Ο Παναθηναϊκός άρχισε τη σεζόν με 2-0, δείχνοντας… υπερόπτης ή παίζοντας απλώς όσο χρειαζόταν. Κόντρα σε Παρί και Ρεάλ την περασμένη εβδομάδα, όμως, ενώ κατόρθωνε ανά στιγμές να πατά το γκάζι και να «γυρίζει» εις βάρος του διαφορές, έδειξε και πάλι την έλλειψη σκληράδας και συγκέντρωσης, κυρίως στο ξεκίνημα των δύο ημιχρόνων. Στη Μαδρίτη, μάλιστα, οι «πράσινοι» δεν συμπλήρωσαν σε καμία περίοδο τα πέντε ομαδικά 5 φάουλ.

Όπως και για τον Ολυμπιακό, η επιθετική ποιότητα του «τριφυλλιού» είναι δεδομένη και αναμένεται να φανεί. Οι πρωταθλητές Ευρώπης είναι εμφανώς ανέτοιμοι κι όμως δεν έχουν πέσει κάτω από τους 80π. στα τέσσερα παιχνίδια τους, παρότι έχουν πρόβλημα στην πίεση στη μπάλα, λόγω των εκτός ρυθμού Σλούκα, Γκραντ και Λορέντζο Μπράουν. Ο τελευταίος ήταν βασικός με τη Ρεάλ, όμως αγωνίστηκε μόνο 3:39 και ο κόουτς Αταμάν εξήγησε ότι «όσο έπαιζε, βρεθήκαμε στο -11 και θέλησα να δώσω ρυθμό στον Σλούκα»…

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ξεκίνησε την Ευρωλίγκα με μ.ό. μόλις 3,8 πόντων (και 4,2 ασίστ) και το βάρος πέφτει στον φορμαρισμένο Κέντρικ Ναν, που καταγράφει 18π. και 4,5 τελικές πάσες ανά αγώνα. Εκτός της μικρής χρησιμοποίησης του νεοφερμένου Μπράουν, ο Τούρκος προπονητής δεν έβαλε στο παρκέ τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, αν και η περιφερειακή άμυνα ήταν άφαντη σε Παρίσι και Μαδρίτη… Η πρώτη ζώνη άμυνας του Παναθηναϊκού είναι ευάλωτη, άφησε πολλά ελεύθερα σουτ στη Ρεάλ (15/33τριπ.) και ο κόουτς Αταμάν αναζητά ακόμη σχήματα και ρόλους.

Κέρδος ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος από τους περσινούς 4,3π. μ.ό., έχει ανέβει στους 12π.! Ο Ισπανός είχε συνολικά 47π. στα πρώτα 13 ματς του 2023-24 και φέτος έχει 48π. σε τέσσερις αγώνες, με 10/14τριπ., ενώ πέρσι είχε όλη τη σεζόν 19/72 σουτ από τα 6,75μ..

Η σερβική ομάδα του κόουτς Γιάννη Σφαιρόπουλου ήταν η τελευταία αήττητη ομάδα της σεζόν, όμως το σερί της σταμάτησε στο 3-0. Η Μπαρτσελόνα υποχρέωσε τον Αστέρα στην παρθενική ήττα του, σε ένα εκπληκτικό ματς στο Βελιγράδι. Οι Καταλανοί επικράτησαν 98-94 στην παράταση (κ.. 84-84) και έφτασαν στο 3-1 με ηγέτη τον Κέβιν Πάντερ, ο οποίος είχε 26π. με 6/7διπ. και 4/6τριπ.. Ο πρώην γκαρντ των Λαυρίου, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Παρτιζάν πέτυχε το τρίποντο για το 96-93 και σκόραρε τους τελευταίους 5π. της Μπάρτσα!

Στο 3-1 βρέθηκε και η ομάδα του Κάουνας, νικώντας με 85-82 την Αρμάνι, με το μεγαλύτερο comeback της ιστορία της. Μετά το «διπλό» στη Μπολόνια, οι παίκτες του Ιταλού κόουτς Αντρέα Τρινκιέρι πέρασαν και από το Μιλάνο, αν και στο 26΄ ήταν πίσω με 27π. διαφορά (62-35)! Η επιστροφή της Ζαλγκίρις είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της Ευρωλίγκας, μετά τις 13/12/2012, όταν η πολωνική Προκόμ, πάλι επί ιταλικού εδάφους, είχε νικήσει 95-88 στην παράταση στη Σιένα, “επιστρέφοντας” από το -28 του 17΄!

