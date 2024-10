Ο «Survivor» Λούκα Μόντριτς και η μακροζωία που… δεν κολλάει (απλώς) ένσημα

Είναι η μεγαλοπρέπεια αυτού του κλαμπ, είτε το αγαπά κανείς είτε το μισεί. Δύσκολο να είναι σε κάποιον αδιάφορο. Δεν είναι μόνο οι αναρίθμητοι τίτλοι, οι «λαμπεροί» σταρ. Είναι η αύρα, που μπορεί να παραβλέπουν αλλά δεν αρνούνται οι «αντιρρησίες». Πέντε μέρες πριν από το πρώτο «Clasico» της σεζόν, η Ρεάλ μπορεί να δώσει κι άλλες λεζάντες εκτός από την ανυπομονησία για το ντέρμπι της 26ης Οκτωβρίου κόντρα στη Μπαρτσελόνα. Μία αγωνιστική πριν την προσπάθεια να φτάσει την «αιώνια» αντίπαλο στην κορυφή της La Liga (27β. οι Καταλανοί, 24β. η «βασίλισσα»), η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι κινείται πάλι πλάι-πλάι σε ρεκόρ…

Στην εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Θέλτα, ο Ιταλός κόουτς των Μαδριλένων έφτασε τις 200 νίκες στον πάγκο τους και η Ρεάλ έμεινε για 42ο διαδοχικό αγώνα πρωταθλήματος αήττητη! Το ρεκόρ είναι 43 ματς και – μάλλον σωστά μαντέψατε – ανήκει στην επόμενη αντίπαλό της στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, Μπάρτσα. Το πρόσωπο της σαββατιάτικης (19/10) βραδιάς στο Βίγκο δεν ήταν ούτε ο Αντσελότι ούτε οι δύο σκόρερ, Εμπαπέ και Βινίσιους. Ο Λούκα Μόντριτς αγωνίστηκε ως αλλαγή από το 63΄ και, με το σκορ στο 1-1, χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να δώσει την ασίστ στον Βινίσιους για το γκολ της νίκης.

Πατώντας το χορτάρι του «Balaidos», ο Κροάτης μέσος έγραψε άλλο ένα ρεκόρ στη 13χρονη «χρυσή» πορεία του στη Μαδρίτη, καθώς σε ηλικία 39 ετών και 40 ημερών έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία της Ρεάλ, ξεπερνώντας τον θρυλικό Φέρεντς Πούσκας! Ο Μόντριτς, ο οποίος έφτασε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» το 2012 από την Τότεναμ είναι η επιτομή του αντί-σταρ. Η μετεγγραφή του δεν συγκαταλεγόταν σε εκείνες των λεγόμενων «Galacticos», ωστόσο τα… 27 τρόπαιά του (έξι Τσάμπιονς Λιγκ, πέντε παγκόσμια κύπελλα συλλόγων, πέντε ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, τέσσερα πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και πέντε Σούπερ Καπ Ισπανίας) είναι τα περισσότερα από κάθε παίκτη στην ιστορία του συλλόγου, σε 547συμμετοχές (πρώτος σε αγώνες ο Ραούλ με 741 από το 1994 ως το 2010)!

