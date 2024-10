Χάκερ «ανακοίνωσαν» τη μεταγραφή του Αρντά Γκιουλέρ στη Γιουβέντους

Θύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε ο αγγλικός λογαριασμός της Γιουβέντους στο X, απ’ όπου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα η απόκτηση του Τούρκου ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Αρντά Γκιουλέρ, από τον ιταλικό σύλλογο.

«Καλώς ήρθες στη Γιουβέντους Αρντά Γκιουλέρ. Το ανερχόμενο αστέρι του ποδοσφαίρου θα είναι πλέον μέλος της οικογένειάς μας! Είσαι έτοιμος να γράψεις ιστορία σε αυτό το νέο σου ταξίδι;», ανέφερε η ανάρτηση, σκορπώντας χαρά στους φίλους της ομάδας.

Λίγο αργότερα, η Γιουβέντους επιβεβαίωσε ότι ο αγγλικός λογαριασμός της στο X παραβιάστηκε, οδηγώντας σε σειρά «από μη εξουσιοδοτημένες αναρτήσεις».

«Ο αγγλικός λογαριασμός της Γιουβέντους έχει παραβιαστεί. Παρακαλούμε να αγνοήσετε τις ψευδείς πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον λογαριασμό. Εργαζόμαστε πάνω στο θέμα», έγραψε η Γιουβέντους σε επίσημη ανακοίνωση το απόγευμα της Δευτέρας.

Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema.

Our Juventus English account has been compromised. Please ignore the false information being published on this…

— JuventusFC (@juventusfc) October 21, 2024