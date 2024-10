Μπρόνι Τζέιμς: Η εύνοια και η αδικία του (μόνιμα) «γιου του ΛεΜπρόν»

Ο κλασικός 20χρονος στις ΗΠΑ δεν θα φανταζόταν έτσι ακριβώς τα 20ά γενέθλιά του. Το «σκηνικό» θα ήταν διαφορετικό, με φώτα, με τούρτα, με φίλους, με αμέτρητες φωτογραφίες στα social media.

Ο Μπρόνι Τζέιμς, ωστόσο, ήθελε – δεν ήθελε, δεν ήταν ποτέ ένα τυπικό παιδί. Δεν το διάλεξε. Το επώνυμο «βαρύ» εξαρχής, κυρίως από τη στιγμή που επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο του διάσημου μπαμπά. Το μικρό όνομα, πιο… δύσκολο. Ουσιαστικά, ΛεΜπρόν τζούνιορ. Ενα μωρό που ήταν μεν εκτός φλας, όμως ήταν βέβαιο πως όταν θα ερχόταν στο προσκήνιο, οι αντιφάσεις, η κριτική και τα φώτα θα ήταν από φυσιολογικά έως… ενοχλητικά πάνω του.

Ηταν 6 Οκτωβρίου 2024. Το πάρτι γενεθλίων του ρούκι γκαρντ των Λέικερς, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου έγραψε ιστορία στην πρεμιέρα του ΝΒΑ και στη νίκη επί της Μινεσότα, με το πρώτο δίδυμο πατέρα – γιου στο ίδιο γήπεδο στα 79 χρόνια της Λίγκας, δεν ήταν σαν όλα τα προηγούμενα. Μία μικρή γιορτή στην αίθουσα συσκέψεων της ομάδας του Λος Αντζελες. Ενας δίσκος με κιτρινο-μοβ κεκάκια (!) ως επιδόρπιο και προσδοκίες αμέτρητες όσο και οι ευχές. Ο Μπρόνι, όμως, σκεφτόταν κάτι άλλο. Μόλις 15 μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια μίας καλοκαιρινής προπόνησης ως πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή…

Η πρώτη νίκη. Για τη ζωή του

Εκτοτε, η εντύπωση για τον πρωτότοκο γιο του κορυφαίου σκόρερ στην Ιστορία του ΝΒΑ άλλαξε. Δεν είχε σημασία αν ήταν προς το θετικό ή όχι, προς το συμπονετικό ή μη. Το παιδί που πέρασε την εφηβεία του με το «βάρος» πως οτιδήποτε κάνει στα παρκέ είναι εξαιτίας του ονόματός του, έπρεπε αρχικά να επιβιώσει και στη συνέχεια να ζήσει ως ξεχωριστός και όχι ως «κανακάρης του ΛεΜπρόν», με μπόλικη ειρωνεία πασπαλισμένη σε αυτή την τελευταία προσφώνηση. Ο Μπρόνι υποβλήθηκε σε επέμβαση για ένα συγγενές καρδιακό ελάττωμα και, μήνες έπειτα από εκείνη την ουλή 15 εκατοστών στο κέντρο του θώρακα, μπήκε πάλι στο παρκέ.

Πρόσφατα παραχώρησε συνέντευξη στο αμερικανικό περιοδικό «Men’s Health» για την περιπέτειά του, λέγοντας αρχικά πως «ένιωθα σαν μια κανονική ημέρα. Ηπια χυμό και πήγα στην προπόνηση στην πανεπιστημιούπολη του USC. Στα μισά της, όλα μαύρισαν, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο… Στο σημείο που συνέβη, σκεφτόμουν ότι δεν θα ξαναπαίξω». Επειτα από αποθεραπεία πέντε μηνών, με ασκήσεις αναπνοής και συστηματική αγωγή φαρμάκων (μέχρι σήμερα) γύρισε στο παρκέ και, όπως είπε στη συνέντευξή του, «έχω πια το μαξιλάρι της καρδιάς μου… Οταν έβηχα, πονούσα λίγο, όμως παίρνεις αυτό το μαξιλάρι και, όταν βήχεις, απλώς το κρατάς για να μην πονάς. Οι ημέρες μου δεν είναι πλέον κανονικές». Ισως, στην πραγματικότητα, να μην ήταν ποτέ με έναν τόσο διάσημο πατέρα.

Η δεύτερη ευκαιρία και το «μέσο»

Οι μέσοι όροι των 4,8 π., 2,8 ριμπ., 2,1 ασ., 0,8 κλεψ. και μόλις 26,7% στα τρίποντα σε 19,5΄ στο κολέγιο μαρτυρούσαν ένα παιδί που δεν έκανε για το ΝΒΑ ή θα ήθελε άλλη μία ευκαιρία, πιο υγιής, στο NCAA. Το επώνυμο, όμως, για τους περισσότερους, ήταν αρκετό.

Η αφήγηση και η κριτική γύρω από τον Μπρόνι Τζέιμς επικεντρώθηκαν στην ασαφή θέση του ως μικρόσωμου γκαρντ που θα πρέπει να παίξει μακριά από την μπάλα, δίχως αξιόπιστο μακρινό σουτ. Ως συνήθως, βεβαίως, το επίκεντρο των εκτιμήσεων στο ντραφτ του ΝΒΑ είναι… τι δεν μπορεί να κάνει ένας νεαρός. Το δίκτυο ESPN είχε αναφέρει ότι «έχει μία ανιδιοτελή νοοτροπία όπως ο πατέρας του και είναι εξαιρετικός συμπαίκτης». Για τους περισσότερους, παρέμενε και παραμένει ο «γιος του ΛεΜπρόν».

Η Λίγκα είχε… βουίξει για μήνες ότι οι Λέικερς θα κάνουν –μετά την πρόσληψη του ρούκι χεντ κόουτς, Τζέι Τζέι Ρέντικ– ένα ακόμη χατίρι στον ΛεΜπρόν και θα επιλέξουν στον 2ο γύρο και το Νο 55 του ντραφτ, τον Μπρόνι. Παράγοντες ομάδων όπως οι Σέλτικς και οι Ουόριορς παραδέχθηκαν δημοσίως ότι δεν μπήκαν στον πειρασμό να τον διαλέξουν νωρίτερα, από… σεβασμό στον ΛεΜπρόν και στο δηλωμένο όνειρό του να παίξει μία ημέρα πλάι στον γιο του.

Στην αφετηρία της 22ης σεζόν, το κατάφερε. Στην πρεμιέρα της σεζόν, στην εντός έδρας νίκη 110-103 των Λέικερς επί της Μινεσότα, με τέσσερα λεπτά για το τέλος και το σκορ 51-35 κι ενώ κάθονταν στον πάγκο δίπλα δίπλα, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. «Είσαι έτοιμος; Απλώς βγες εκεί έξω και παίξε ήρεμα», η ατάκα ενός σταρ στην 22η (!) σεζόν του στον ρούκι γιο του! Οχι, δεν το έκανε στην αυλή του σπιτιού τους, αλλά σε ένα γήπεδο με 20.000 κόσμο.

“You ready? Just play care free… go out and play hard.” Year 22 with a bit of advice for Year 1. https://t.co/SKNTEA4gkQ pic.twitter.com/g5Trgujjzt — NBA (@NBA) October 23, 2024

Το ιστορικό ντεμπούτο με τον πατέρα του

Ο Μπρόνι αγωνίστηκε μόλις 2:41, είχε 0/1 διπ., 0/1 τριπ., ένα επιθετικό ριμπάουντ και ανάγκασε τον σταρ των Γουλβς, Αντονι Εντουαρντς (27 π.), σε ένα άστοχο σουτ. Το πολυπόθητο παρθενικό καλάθι δεν μπήκε, όμως η ιστορία είχε γραφτεί.

«Εκείνη η στιγμή, να είμαστε μαζί στο τραπέζι της γραμματείας για να μπούμε μαζί στο παρκέ, είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ», δήλωσε ο ΛεΜπρόν. «Ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια θα φτάσω, ανεξάρτητα από το πόσο θα εξασθενήσει η μνήμη μου καθώς μεγαλώνω, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή».

«Ημουν λίγο ανήσυχος», ομολόγησε ο Μπρόνι. «Το πρώτο παιχνίδι είναι λίγο τρομακτικό. Ομως μόλις περάσαμε μαζί στο γήπεδο, όλα εξαφανίστηκαν και ένιωσα πολύ καλά».

“Family over everything” 🤞👑@KingJames and Bronny caught up with @TaylorRooks following their win against Minnesota! pic.twitter.com/8mnV7Y9kA9 — NBA on TNT (@NBAonTNT) October 23, 2024

Ο ΛεΜπρόν είχε 16 π., 5 ριμπ. και 4 ασ., ο Αντονι Ντέιβις είχε μία σπουδαία πρεμιέρα με 36 π. και 16 ριμπ. σε 37΄, ωστόσο όλα έδειχναν να έχουν σταματήσει στην ιστορική στιγμή ΛεΜπρόν και Μπρόνι, πρώτη για το ΝΒΑ και τέταρτη για τα μεγάλα επαγγελματικά σπορ των ΗΠΑ.

Μάλιστα, στο γήπεδο των Λέικερς ήταν οι Κεν πρεσβύτερος και νεότερος Γκρίφι, που είχαν αγωνιστεί το 1990 στους Σιάτλ Μάρινερς του NFL. Τα άλλα δίδυμα πατέρα – γιου ήταν οι Τιμ και Τιμ τζούνιορ Ρέινς (Μπάλτιμορ Οριολς-NFL-2001), Γκόρντι και γιοι Μαρκ και Μάρτι Χόους (Χάρτφορντ Ουέιλερς-1979-NHL).

ΛεΜπρόν και Μπρόνι αγωνίστηκαν μαζί και στο πρόσφατο φιλικό με το Φίνιξ. Ο 20χρονος δεν εντυπωσίασε ούτε στο summer-league ούτε στην προετοιμασία, επιβεβαιώνοντας αρχικά εκείνους που επιμένουν ότι παίζει με… μέσο.

Bronny James thru 3 preseason games: 0.7 PPG

1.0 RPG

0.3 APG

0.0 SPG

1.0 BPG

1.7 TOV

9% FG

0% 3PT

0% FT LeCardio pic.twitter.com/LNXbgKnh4U — Olympic Bean (@olympicbean) October 11, 2024

Το κορυφαίο στατιστικό του στο καλοκαιρινό τουρνουά είναι πως η φανέλα του από τον πρώτο αγώνα πωλήθηκε σε δημοπρασία αντί 38.000 δολαρίων. Στην preseason, στο φιλικό με τους Μπακς, είχε… μηδέν σε επτά στατιστικές κατηγορίες και χρειάστηκε το τελευταίο ματς προετοιμασίας, χωρίς την παρουσία των βασικών, για να σκοράρει 17 π. στη «βαριά» ήττα (132-74) από το Γκόλντεν Στέιτ.

Bronny James pours in 17 PTS, 4 REB, and 3 STL in the @Lakers‘ final #NBAPreseason game! pic.twitter.com/OGVSH00Pex — NBA (@NBA) October 19, 2024

Η δική του πορεία, γεμάτη «ναι μεν, αλλά…»

Ακόμη και πριν από την περιπέτεια με την καρδιά του, ο Μπρόνι Τζέιμς είχε έναν άλλο φόβο. Εκείνον της αποδοχής. Οχι της πατρικής, αλλά εκείνων που περιορίζονται στο ευνοϊκό υπόβαθρό του. Ολοι περίμεναν ότι, ως πρωτότοκος, θα ήταν εκείνος που θα επιχειρούσε να αναλάβει την… οικογενειακή «επιχείρηση» και να ακολουθήσει τα μπασκετικά βήματα του μπαμπά του.

Μετά το ιστορικό πρώτο ματς πατέρα – γιου στο ΝΒΑ, ο 20χρονος καλείται, έστω και κοντά στα «φτερά» του ΛεΜπρόν, να ανοίξει τα δικά του, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Οταν στην πρεμιέρα της σεζόν επέστρεψε στον πάγκο, το κοινό δεν έδειξε τον ίδιο ενθουσιασμό να τον ξαναδεί. Δεν υπάρχει μεν λόγος πρόωρης «καταδίκης» του νεαρού, όμως κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι ο Μπρόνι είτε έφτασε πρόωρα στο ΝΒΑ είτε πως χωρίς αυτό το επώνυμο δύσκολα θα είχε επιλεχθεί στο –φετινό τουλάχιστον– ντραφτ.

Από την άλλη, η πλήρης κατηγορία του ΛεΜπρόν είναι επίσης άδικη. Αφενός διότι όποιος έχει παρακολουθήσει έστω και λίγο την ιστορία των «λαμπερών» και… Χολιγουντιανών Λέικερς γνωρίζει πως οι διοικήσεις παραδοσιακά υποκύπτουν στις απαιτήσεις των κατά καιρούς σταρ. Αφετέρου επειδή δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως ο ΛεΜπρόν άξιζε αυτή την οικογενειακή χάρη επειδή σέβεται το παιχνίδι αρκετά ώστε να παραμένει σε άψογη φόρμα και στην 22η σεζόν του και προετοίμαζε και τον γιο του για αυτή τη στιγμή.

Ο,τι κι αν συμβεί στη συνέχεια της χρονιάς, μάλλον δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, ακόμη και για τον απαιτητικό «King James». Ο Μπρόνι ίσως παίζει δίλεπτα ή βρεθεί στην G-League, τη θυγατρική λίγκα του ΝΒΑ. Ενδεχομένως να μείνει ένας συμπληρωματικός παίκτης. Ο ιστορικός στόχος, όμως, επιτεύχθηκε. Ολα τα υπόλοιπα δείχνουν δευτερεύοντα μέχρι και για τον «Βασιλιά».