Ο «υπομονετικός καφές» του Γκουρδιόλα και το… δηλητήριο του Σλοτ

Η ιστορία μοιάζει κοινή και μάλλον ελαφρώς απρόσμενη. Το επίσης κοινό, ωστόσο, είναι η νίκη, αλλά και οι απορίες… Τόσο ο Πεπ Γκουαρδιόλα όσο και ο Aρνε Σλοτ, πάντως, έχουν διάθεση να το εξηγήσουν. Προφανώς και να το επαναλάβουν, έστω κι αν η τακτική δεν ενθουσιάζει τελείως τον κόσμο των ομάδων τους. Τουλάχιστον για την ώρα.

Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ συνέχισαν με νίκες το βράδυ της Τετάρτης (23/10) στο Τσάμπιονς Λιγκ, με τους «γαλάζιους» να διαλύουν με 5-0 τη Σπάρτα Πράγας και τους «κόκκινους» να διευρύνουν το ιστορικό ξεκίνημα της σεζόν τους με εκτός έδρας νίκη 1-0 στη Λειψία.

Η Λίβερπουλ πέτυχε το ευρωπαϊκό 3/3 και είναι με την Αστον Βίλα οι μόνες ομάδες με το απόλυτο, ενώ η Σίτι είναι στην 3η θέση του νέου League Table με 7β.. Οι ίδιες προπορεύονται και στην Πρέμιερ Λιγκ – 21β. η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ και 20 εκείνη του Μάντσεστερ – και παρότι για την πορεία τους υπήρχαν διαφορετικές εκτιμήσεις και προβλέψεις, αμφότερες έχουν κατορθώσει να μένουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που περίμεναν ότι η Λίβερπουλ δεν θα ήταν σοβαρός διεκδικητής, δεδομένων των μεγάλων αλλαγών του καλοκαιριού, κυρίως στον πάγκο. Ο Ολλανδός κ. Σλοτ αντικατέστησε έναν προπονητή που έγινε είδωλο στο «Κοπ», αλλά εξαρχής ο στόχος του δεν ήταν να «μπει στα παπούτσια» του Γιούργκεν Κλοπ.

Η μεταβατική περίοδος, βεβαίως, έδειχνε αναπόφευκτη. Μετά την επικράτηση στη Λειψία, οι «κόκκινοι» έχουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους 11 νίκες στα 12 πρώτα ματς μίας χρονιάς, ενώ επίσης για πρώτη φορά μετρούν έξι επιτυχίες στα ισάριθμα παιχνίδια μακριά από το «Άνφιλντ»! Ο κ. Σλοτ, πάντως, τονίζει ότι «υπάρχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό από τα ρεκόρ. Τα τρόπαια». Η αυτοπεποίθησή του ενθουσιάζει το κοινό της Λίβερπουλ, το οποίο εύλογα τον αντιμετώπισε με αμφιβολία και δυσπιστία το καλοκαίρι…

Η αγγλική ομάδα δείχνει ήδη διαφορετική από πέρσι. Την ερχόμενη Κυριακή (27/10) θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για το δυσκολότερο φετινό ματς της, κόντρα στην Αρσεναλ, που είναι 3η στην Πρέμιερ Λιγκ με 17β.. Την τελευταία φορά που συναντήθηκαν, οι «Κανονιέρηδες» επιβλήθηκαν με 3-1 και η περσινή συγκομιδή της Λίβερπουλ κόντρα στα μέλη της «Big-Six» της χώρας έμεινε στους 12β.. Αυτό κόστισε και η Λίβερπουλ δεν έμεινε στην διεκδίκηση του τίτλου από τη Σίτι, σε αντίθεση με την Αρσεναλ. Φέτος, όμως, οι παίκτες του Σλοτ έχουν ήδη 6β. εναντίον των «Μεγάλων Έξι», νικώντας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι.

Παρά το επερχόμενο μεγάλο ντέρμπι στο Λονδίνο, ο κ. Σλοτ δεν βιαζόταν το βράδυ της Τετάρτης να φύγει από τη Λειψία. Ο Ολλανδός αποφάσισε η αποστολή να μην ταξιδέψει αμέσως μετά τον αγώνα στην Αγγλία και κοιμήθηκαν στη Γερμανία.

Ο νέος κόουτς μπορούσε να κοιμηθεί ήσυχος. Γνώριζε βεβαίως ότι το αρχικό πρόγραμμα ήταν, κατά το κοινώς λεγόμενο, «βατό», όμως οι νίκες επί Τσέλσι και Λειψίας ήταν άλλη μία αποτύπωση της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας του. Μάλιστα, (δεν) ενοχλήθηκε από ερώτηση δημοσιογράφου μετά το 3/3 στο Τσάμπιονς Λιγκ για το επίπεδο κυριαρχίας της ομάδας του, απαντώντας: «Δεν ήσασταν στο γήπεδο; Νομίζετε ότι δεν ήμασταν κυρίαρχοι;».

Η απορία είχε να κάνει με το «φτωχό» σκορ (1-0), όμως ο Σλοτ εξήγησε ότι «είχαμε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο και έτσι θέλω να βλέπω την ομάδα μου». Ο Ολλανδός είναι ενθουσιασμένος με την αμυντική λειτουργία, η οποία φέτος έχει επιτρέψει μόνο πέντε γκολ παθητικό στους 12 αγώνες. Οι «κόκκινοι» – παρά τον τραυματισμό του βασικού τερματοφύλακα, Αλισον και την αντικατάστασή του από τον Κέλεχερ – έχουν κρατήσει ανέπαφη την εστία τους σε επτά αγώνες και μόνο το 1977, με τον θρυλικό Ρέι Κλέμενς στα γκολπόστ, είχαν λιγότερα «μηδέν» (με τέσσερα στα πρώτα 12 παιχνίδια).

Ο αρχηγός Βίρχιλ Βαν Ντάικ είχε στη Λειψία 70/74 πετυχημένες πάσες (95%) και σταμάτησε έξι κατοχές των Γερμανών. Ο Κονατέ αποκτά σταθερότητα, η μόδα των analytics λέει ότι φέτος μόνο η Τσέλσι είχε xGoals 0,99 (καμία άλλη αντίπαλος δεν πέρασε το 0,64) και η μόνη θέση που υπάρχει rotation είναι εκείνη του αριστερού μπακ. Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν MVP στη Λειψία, όμως στην Αγγλία λένε ότι ο Αντι Ρόμπερτσον θα είναι βασικός κόντρα στην Αρσεναλ.

Kostas Tsimikas has been awarded the Man of the Match. Congratulations to him. pic.twitter.com/UiDBsxd3l9

Η τακτική του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μπαρτσελόνα έμεινε στην ιστορία, με 14 τίτλους σε τέσσερις σεζόν! Μπορεί ο 53χρονος Καταλανός προπονητής να μην την εφάρμοσε με απόλυτη (ευρωπαϊκή) επιτυχία στη Μπάγερν Μονάχου (επτά τρόπαια σε τρία χρόνια, αλλά όχι το Τσάμπιονς Λιγκ), ωστόσο στη Μάντσεστερ Σίτι έπιασε. Στην Αγγλία έχει ήδη 18 «κούπες» σε οκτώ σεζόν, με έξι τίτλους στην Πρέμιερ Λιγκ και ένα Τσάμπιονς Λιγκ και φαίνεται ότι σκέφτεται μία νέα πτυχή του υπομονετικού παιχνιδιού του. Πριν από την άνετη νίκη επί της Σπάρτα Πράγας, οι «γαλάζιοι» είχαν δυσκολευτεί εκτός έδρας με τη Γουλβς, επικρατώντας με 2-1.

Επειτα από εκείνο τον αγώνα, ο κ. Γκουαρδιόλα εξήγησε ότι ο καλύτερος τρόπος για να παίξεις ενάντια σε μια «βαθιά», γεμάτη και «κλειστή» άμυνα είναι να παραμείνεις υπομονετικός. Το έχει περιγράψει προηγουμένως ως… «πίνοντας έναν καφέ» και είναι μια προσέγγιση που δεν ενθουσιάζει πάντα τους οπαδούς της Σίτι. Το κοινό στην εξέδρα θα προτιμούσε περισσότερα ρίσκα και περισσότερη δράση. Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί της Γουλβς, δήλωσε πως «η άλλη επιλογή είναι να πεις “εντάξει, δεν έρχεσαι; Δεν έρχομαι κι εγώ”. Θα περιμένουμε και τον αντίπαλο να έρθει σε εμάς».

#ManCity pep need to use counter tactics because without Rodri, we can’t rely on possession football. Plus, we need to improve our recovery issues. Pep should focus on defense to win us the UCL, and we also have elite players to execute counter-attacks pic.twitter.com/0wnijsASmu

— Dag mawi🎭 (@Dag_Cty) October 24, 2024