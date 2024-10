Η «ταξιδιάρα ψυχή» του Πετρούσεφ

Η αδυσώπητη πλευρά της πραγματικότητας του επαγγελματισμού απαιτεί ευελιξία. Οι αθλητές προσπαθούν εκτός από τη φυσική κατάσταση, να γυμνάζουν και την ανθεκτικότητά τους στη λήψη αποφάσεων. Για τον Φιλίπ Πετρούσεφ, αυτό έγινε από εφηβική ηλικία, όταν παράτησε το πρόγραμμα υποδομής της Μπασκόνια στο οποίο εντάχθηκε από 14 ετών και επέλεξε να φοιτήσει σε δύο γυμνάσια στις ΗΠΑ, στο Κονέκτικατ και τη Φλόριντα. Ετσι ήταν από μικρός. Ετοιμος για τη νέα πρόκληση, ανυπόμονος για την… απαίτηση να γίνει, αν ήταν εφικτό, το δικό του. Ο 24χρονος Σέρβος φόργουορντ έμαθε, κατά το κοινώς λεγόμενο, να είναι με μία βαλίτσα στο χέρι, ωστόσο αυτή η βαλίτσα μένει, για παν ενδεχόμενο, σχεδόν πάντα ανοικτή.

Την περασμένη Τετάρτη (23/10), τη γέμισε πάλι, αποχωρώντας από τον Ολυμπιακό, ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα. Επιστρέφει στην άλλοτε ομάδα του, στην πόλη που γεννήθηκε και στο μέρος που δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό του, όπου κι αν τον έχει πάει ως τώρα η πολυταξιδεμένη καριέρα του. Ο ίδιος παραδέχθηκε, στις πρώτες δηλώσεις του στη σερβική πρωτεύουσα, ότι «υπήρχαν συζητήσεις από το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Το να επιστρέψω στον Ερυθρό Αστέρα ήταν μια κοινή επιθυμία δική μου και της ομάδας. Δεν συνέβη πριν από την έναρξη της σεζόν λόγω κάποιων ατυχών συνθηκών, αλλά τα πράγματα άλλαξαν, εμφανίστηκε ξανά η επιλογή και όλοι αντιδράσαμε έγκαιρα. Είναι πάντα ωραίο να επιστρέφεις στο σπίτι σου».

Οι «ατυχείς συνθήκες» που περιέγραψε ο Πετρούσεφ ήταν προφανώς οι αρχικοί τραυματισμοί των Φαλ και Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος αισθάνθηκε την ανάγκη για μία αλλαγή όταν ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Σάσα Βεζένκοφ, φέρνοντάς τον πια ως τρίτη επιλογή και στη θέση «4» και σε αυτή του σέντερ, πίσω από Βεζένκοφ-Πίτερς και Φαλ-Μιλουτίνοφ αντίστοιχα. Στο ΣΕΦ δεν ήταν αρχικά αρνητικοί, όμως η απουσία ψηλών κράτησε τον Πετρούσεφ στο Φάληρο. Για λίγο. Ηταν μεν εξαιρετικός στον νικηφόρο τελικό του Σούπερ Καπ κόντρα στον Παναθηναϊκό (18π.), όμως στην αρχή της χρονιάς επιβεβαίωσε και τις επιθετικές αρετές του αλλά και τις αμυντικές αδυναμίες του.

«Ηταν δική του θέληση ο δανεισμός του, επειδή θεωρεί ότι θα έχει σημαντικό ρόλο και χρόνο στον Ερυθρό Αστέρα και πίεζε προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή τη στιγμή, έγινε πράξη», ήταν το σχόλιο του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, σε μία ουσιαστική επιβεβαίωση πως επρόκειτο για μια εξέλιξη που βολεύει, για την ώρα, όλες τις πλευρές.

Ο ατζέντης του Πετρούσεφ, ο φημισμένος Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ευχαρίστησε τους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά για την ελαστικότητα. Στον Ολυμπιακό, με την παρουσία και του Μόουζες Ράιτ στη ρακέτα, μειώνεται ελαφρώς το «βάρος» της διαχείρισης, αποχωρεί ένας παίκτης με προοπτική – και συμβόλαιο ως το 2026 –, αλλά και κάποιος που ήταν εμφανώς δυσαρεστημένος με τον (επερχόμενα μειωμένο) ρόλο του. Η μόνη φοβία με την εξέλιξη είναι στον Πειραιά η υγεία των σέντερ του κόουτς Μπαρτζώκα…

Filip Petrusev ll play for the @kkcrvenazvezda as a loaned player until the end of season. I feel the need to thank the management of @Olympiacos_BC, and especially to the Angelopoulos brothers, for understanding his desire for greater role in the team and more time on the court!

