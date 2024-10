Ερικ τεν Χαγκ: Το τέλος της υπομονής για μία «αδύνατη αποστολή»

Τα «κουτάκια» που πρέπει να «τσεκάρει» ένας υποψήφιος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι (πάρα) πολλά: Ταλέντο, όραμα, επικοινωνιακές ικανότητες, τύχη και… γκελ σε κοινό και Τύπο. Στη θεωρία πολλοί θέλουν να λένε ότι τα έχουν. Στην πράξη, εδώ και 11 και κάτι χρόνια, μάλλον κανένας δεν το έχει καταφέρει. Το «ορόσημο» του 2013, όταν και αποχώρησε από τον πάγκο της ο θρυλικός σερ Αλεξ Φέργκιουσον, παραμένει ένα αβάσταχτο «βάρος» για τον εκάστοτε «διάδοχό» του. Κοινώς, για… κανέναν, αφού δεν έχει υπάρξει έκτοτε κόουτς που να χώρεσε στα «παπούτσια» του Σκωτσέζου.

Στην Αγγλία εκτιμούν, εκ των πραγμάτων πια, ότι το να γίνει κάποιος προπονητής των επονομαζόμενων και «κόκκινων διαβόλων» πρέπει να κρίνεται και από την ικανότητά του να «αγκαλιάζει» μια σειρά από αντιφάσεις. Ο Ερικ τεν Χαγκ ήταν ο επόμενος που «λαβώθηκε» από αυτή την υποχρέωση. Ο 54χρονος Ολλανδός προπονητής απολύθηκε από τη διοίκηση της αγγλικής ομάδας και έγινε ο πέμπτος μόνιμος (και όχι υπηρεσιακός) προπονητής που προσπάθησε να αλλάξει ρότα στο «τιμόνι» που άφησε ο Φέργκιουσον, χωρίς επιτυχία. Κατά κάποιον τρόπο, η διετής και κάτι θητεία του, με ένα Κύπελλο Αγγλίας πέρσι και ένα Λιγκ Καπ το 2023 θυμίζει πόσο δύσκολο είναι για οποιονδήποτε να ανταποκριθεί στα πρότυπα που έθεσε ο σερ Αλεξ…

Club statement: Erik ten Hag.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 28, 2024

Mission impossible…

Δεν ήταν απλώς η αγάπη του κόσμου της Γιουνάιτεντ προς τον Φέργκιουσον και η άμεση σύνδεση των δύο πλευρών. Η «κόκκινη» πλευρά του Μάντσεστερ έχει πανηγυρίσει 20 πρωταθλήματα Αγγλίας, εκ των οποίων τα 18 έχουν κατακτηθεί από τους σπουδαίους Ματ Μπάσμπι (5) και σερ Αλεξ (13)! Οι δυο τους έχουν σηκώσει τα 33 από τα 44 τρόπαια του συλλόγου και αυτή η «σκιά» έπεσε πάνω από τους Μόγιες, Φαν Χάαλ, Μουρίνιο, Σόλσκιερ, Ράνγκνικ (για έξι μήνες) και Τεν Χαγκ, που κάθισαν στον πάγκο του «Ολντ Τράφορντ» τα τελευταία 11 χρόνια.

Οταν ο Τεν Χαγκ έφτασε στο Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ προερχόταν από τη σεζόν με τους λιγότερους βαθμούς στη σύγχρονη Πρέμιερ Λιγκ.

Η… λογική λέει ότι 20 από τους 23 προπονητές της Γιουνάιτεντ δεν έχουν σηκώσει την κούπα της Πρέμιερ Λιγκ. Κάτι που σημαίνει ότι η αποστολή που ανέλαβε ο Τεν Χαγκ τον Απρίλιο του 2022, φεύγοντας από τον Aγιαξ, έδειχνε σχεδόν αδύνατη. Τα προβλήματα ήταν πάντα περισσότερα από τις λύσεις (του) και ο Ολλανδός, αν και λάτρης της κυριαρχικής κατοχής παιχνιδιού, είδε ότι οι καλύτερες στιγμές στη θητεία του στην Αγγλία, ήταν όταν η ομάδα του γινόταν απειλητική στις αντεπιθέσεις. Αντιφάσεις… Την ίδια στιγμή, όμως, ο ίδιος και οι παίκτες του λίγες φορές εμπόδισαν τις αντίστοιχες αντεπιθέσεις των αντιπάλων τους.

Πραγματικότητα και ρεαλισμός

Το brand του αγγλικού κλαμπ είναι σαφώς τεράστιο και «λαμπερό». Τα… απωθημένα των οπαδών, οι ενίοτε διοικητικές περιπέτειες, το συχνά χαμηλό οικονομικό «ταβάνι» και η αύρα του Φέργκιουσον απαιτούν για κάθε μετέπειτα κόουτς μία τρόπον τινά εξισορρόπηση της δημιουργικότητας με τους ρεαλιστικούς στόχους. Οταν ο Τεν Χαγκ έφτασε στο Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ προερχόταν από τη σεζόν με τους λιγότερους (58) βαθμούς στη σύγχρονη Πρέμιερ Λιγκ. Αρχισε την παρθενική σεζόν του με δύο ήττες στο πρωτάθλημα, ωστόσο, στο τρίτο ματς του, η πρώτη νίκη ήρθε κόντρα στη Λίβερπουλ! Στην πρώτη χρονιά του, νίκησε στο Europa League την Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το Λιγκ Καπ κόντρα στη Νιουκάστλ και η αισιοδοξία επέστρεψε.

Στη συνέχεια, ενώ έλεγε ακόμη και δημοσίως ότι θα άλλαζε την τακτική της κατοχής που λατρεύει και θα έκανε τη Γιουνάιτεντ την καλύτερη ομάδα αντεπιθέσεων στον κόσμο, το πλάνο την οδήγησε στο να είναι όλο και πιο αδύναμη και ευάλωτη στην άμυνα… Την περασμένη άνοιξη, ενώ όλα έδειχναν βέβαια ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, κατέκτησε απρόσμενα το Κύπελλο Αγγλίας στον τελικό απέναντι στη συμπολίτισσα Σίτι και κέρδισε, λίγο όπως φάνηκε χρόνο, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο ως το 2026.

Αριθμοί και μία… «7άρα»

Το κάκιστο φετινό ξεκίνημα δεν του άφησε πολλά περιθώρια. Μόλις τρεις νίκες σε εννέα αγώνες, 14η θέση της Πρέμιερ Λιγκ (χειρότερο ξεκίνημα των τελευταίων 35 ετών) με την τρίτη χειρότερη επίθεση –μόνο οι Κρισταλ Πάλας και Σαουθάμπτον έχουν λιγότερα από τα οκτώ γκολ των «κόκκινων διαβόλων»– και τρεις ισοπαλίες στο Europa League, έκαναν τον Τεν Χαγκ να χάσει έδαφος και στο επικοινωνιακό κομμάτι. Σε κάθε δήλωσή του προσπαθούσε κυρίως να θυμίσει τις προηγούμενες επιτυχίες του, με ελάχιστη έμπνευση για το πώς θα διασφάλιζε τις μελλοντικές… «Δεν ανησυχώ. Στις τελευταίες έξι σεζόν μου πάντα υπάρχουν τίτλοι τον Μάιο κι αυτός είναι ο στόχος. Εχω οκτώ τίτλους σε έξι χρόνια και θα ολοκληρώσουμε με επιτυχία και τη φετινή χρονιά», δήλωσε στις αρχές Οκτωβρίου.

Ακόμη και οι «αποτυχημένοι» προκάτοχοί του είχαν καλύτερη επίδοση ανά ματς στην Πρέμιερ Λιγκ.

Μόνο που απολύθηκε λίγο αργότερα, με 72 νίκες, 20 ισοπαλίες και 36 ήττες σε 128 αγώνες και με μόλις 1,72 βαθμούς ανά ματς στην Πρέμιερ Λιγκ, ξεπερνώντας, στη μετα-Φέργκιουσον εποχή, μόνο τον Μόγιες (1,68), καθώς ακόμη και οι «αποτυχημένοι» προκάτοχοί του είχαν καλύτερη επίδοση (Μουρίνιο 1,89, Σόλσκιερ 1,81, Φαν Χάαλ 1,79) αν και κανένας δεν πλησίασε το 2,16 του Φέργκιουσον.

Erik ten Hag’s record as Manchester United manager across all competitions 📊 pic.twitter.com/TLqR6uu03T — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 28, 2024

Η Γιουνάιτεντ έχει τερματίσει στην πρώτη τετράδα που οδηγεί στο Champions League μόνο πέντε φορές μετά την αποχώρηση του σερ Αλεξ. Ο Τεν Χαγκ αποχωρεί και με το βάρος εκείνου του περσινού… 7-0 από τη Λίβερπουλ και με την απορία αν έπρεπε ο ίδιος να φύγει τον περασμένο Μάιο έπειτα από την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας.

Παραμονή, Ρονάλντο και μία χρηματιστηριακή… ανισορροπία

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ τον είχε συγχαρεί για την «κούπα» κόντρα στη Σίτι στα τέλη Μαΐου, όμως για τις επόμενες δύο εβδομάδες κανένας δεν επικοινώνησε μαζί του… Ο διοικητικός ηγέτης, Τζιμ Ράτκλιφ, είχε αποφασίσει σε μία συνάντηση του Δ.Σ. στο σπίτι του στο Μονακό, στις 14/5, να απολύσει τον Τεν Χαγκ. Η ήττα με 4-0 από την Κρίσταλ Πάλας και η δύσκολη –στα πέναλτι– πρόκριση επί της (χαμηλότερης κατηγορίας) Κόβεντρι στον ημιτελικό Κυπέλλου δεν έδινε άλλη πίστωση χρόνου. Μονάχα που η αδυναμία συμφωνίας με έναν από τους Τόμας Τούχελ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, έκανε τον Ράτκλιφ να ανακοινώσει στον Ολλανδό 16 μέρες μετά τον τελικό Κυπέλλου ότι του προσφέρει νέο συμβόλαιο.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόλυσης, η μετοχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σημείωσε άνοδο 3% στις προκαταρκτικές συναλλαγές.

Η διοίκηση, μάλλον… υποχρεωτικά, ξέχασε τα σχεδόν 650 εκατ. λίρες που ξοδεύτηκαν σε 21 μεταγραφές της θητείας του Τεν Χαγκ, όμως ο κουμπαράς δεν κλείνει ακριβώς με την απόλυσή του. Η «Daily Mail» αποκάλυψε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καλείται να καταβάλλει στον Ολλανδό προπονητή αποζημίωση ύψους 17,5 εκατ. λιρών! Για την ώρα, το ποσό έχει διαψευστεί…

Revealed: The HUGE fee Man United have paid to sack Erik Ten Hag after renewing the Dutchman’s contract nearly four months ago https://t.co/UUhNRIqmMp — Mail Sport (@MailSport) October 28, 2024

Ο Ολλανδός κόουτς αποχώρησε από το «Ολντ Τράφορντ» έπειτα και από μία μεγάλη βεντέτα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. O «CR7» δεν ήταν ποτέ στα πλάνα του και παρότι το καλοκαίρι του 2022 ήθελε να μετακομίσει σε ομάδα του Champions League, παρέμεινε και ο Ολλανδός τον χρησιμοποιούσε μόνο ως αλλαγή… Τον ίδιο Νοέμβριο, ο Πορτογάλος παραχώρησε συνέντευξη στον γνωστό παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν, λέγοντας πως αισθάνεται «προδομένος» από τον Τεν Χαγκ και τη διοίκηση. Εναν μήνα αργότερα υπέγραψε στην Αλ-Νασρ.

Throwback to when Graeme Souness said this about Cristiano Ronaldo and Erik ten Hag. 👀 pic.twitter.com/6SLsbs2VuU — TCR. (@TeamCRonaldo) October 28, 2024

O Ερικ τεν Χαγκ είδε με τη σειρά του την πόρτα της εξόδου και μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόλυσής του, η μετοχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σημείωσε άνοδο 3% στις προκαταρκτικές συναλλαγές…