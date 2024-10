Ευρωλίγκα: Οι… εργοστασιακές ρυθμίσεις του Ολυμπιακού ενεργοποιήθηκαν κόντρα στη Ρεάλ

Το κοινό κάθε ομάδας ζητά απαντήσεις και «λόγια» μέσα σε ένα γήπεδο. Εύλογο, κατανοητό. Συχνά, ωστόσο, υπερβολικά απαιτητικό. Ή, τουλάχιστον, επεξηγηματικό κατά το ήμισυ, από εκείνους που πρέπει να μιλήσουν (και να «μιλήσουν»).

Οι παίκτες του Ολυμπιακού μάλλον το έκαναν δύο φορές το βράδυ της Τρίτης (29/10) στο παρκέ του ΣΕΦ, απέναντι στη Ρεάλ, σε ένα ματς που το «πρέπει» δεν ήταν τόσο βαθμολογικό όσο, κυρίως, εγωιστικό. Μία υπόθεση αυτοεπιβεβαίωσης, όχι με τη μορφή απολογίας για τις δύο σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, που συνοδεύτηκαν από το πέρασμα του Παναθηναϊκού από το ΣΕΦ. Αλλά μίας υπενθύμισης με επανάληψη «μαθημάτων» των δύο τελευταίων ετών.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ, έφτασε σε ρεκόρ 3-3 στην Ευρωλίγκα, όμως κυρίως κέρδισε χρόνο όχι από γκρίνιες και ανασφάλειες, αλλά γι’ αυτό που επιδιώκει αγωνιστικά ο κόουτς Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε μετά το ματς πως «μέρος της δουλειάς μου είναι η αμφισβήτηση. Μπορεί να… βαριέσαι και μια φάτσα!». Εκείνο που δεν βαριέται ο ίδιος είναι το, όπως έχει αποκαλέσει μόνος του, «αντι-ηρωικό μπάσκετ μας». Στην αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια Ισπανίας και περσινής φιναλίστ της Ευρωλίγκας, το θυμήθηκε.

Λίγο αργότερα, παραδέχθηκε ότι «οι ήττες μάς είχαν δημιουργήσει ψυχολογικό πρόβλημα», εξηγώντας πως «κάποιοι παίκτες δεν είχαν κατανοήσει τον ρόλο τους στην ομάδα». Ονόματα και διευθύνσεις δεν είπε, όμως το στατιστικό με τους χρόνους συμμετοχής μάλλον «φωτογράφιζε»…

Στις αρχές της σεζόν, ο κόουτς Μπαρτζώκας είχε ομολογήσει ότι θα του άρεσε να παίζει με 7-8 παίκτες, «αν μας υποσχόταν κάποιος ότι δεν θα τραυματιστεί κανένας…». Στα πρώτα παιχνίδια η μοιρασιά του χρόνου είχε σκοπό να κρατά σε εγρήγορση όλη τη 12άδα και, βεβαίως, να μην υπάρχουν παράπονα. Αν και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιλέγει ώστε να είναι όλοι απλώς ικανοποιημένοι. Με τη Ρεάλ, πάντως, βγήκε λίγο από τα φετινά «νερά» του. «Εκλεισε» το rotation, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να μην αγωνίζεται καθόλου και τους Μιλουτίνοφ και Βιλντόζα να παίζουν από επτά λεπτά.

Πέντε παίκτες πάτησαν παρκέ για περισσότερο από 20 λεπτά, ενώ ο Αλεκ Πίτερς, από τα 6:55 του «αιώνιου» ντέρμπι, αγωνίστηκε 17:22, ήταν στην πεντάδα αντί του Βεζένκοφ (23 π. σε 29΄) όταν ο Ολυμπιακός «γύρισε» το ματς στην τέταρτη περίοδο και πρόσφερε «οικονομικά» 7 π. με 2/3 τρίπ. και το δεύτερο υψηλότερο «+/-» (+14) μετά τους Ουόκαπ και Μακίσικ (από +15). Οι «κόκκινοι» έμειναν «φρέσκοι» στα «τρεξίματα» και τα σερί της Ρεάλ και την κατάλληλη στιγμή επέβαλαν τα «μαθηματικά» τους.

Η πρώτη ανάγνωση θα ήταν απλή. Ο Ολυμπιακός, που δεχόταν μέσο όρο 86,5 π. στις τρεις εκτός έδρας ήττες του στην Ευρωλίγκα, κράτησε τη Ρεάλ στους 10 π. στο τέταρτο δεκάλεπτο και περιόρισε μία ομάδα που σκόραρε 89 π. ανά αγώνα, στους 69 π.!

Οι παίκτες του Μπαρτζώκα πίεσαν περισσότερο στην μπάλα και πέτυχαν κάτι όχι συνηθισμένο στη φετινή διοργάνωση: Να κερδίσουν τα ριμπάουντ. Οι «ερυθρόλευκοι», που στα προηγούμενα παιχνίδια χάριζαν δεύτερες ευκαιρίες, είχαν 12 περισσότερα «σκουπίδια» (43-31) και κυρίως 15 επιθετικά ριμπάουντ και επέτρεψαν στους Ισπανούς να ανανεώσουν μόλις τέσσερις επιθέσεις στις 32 διεκδικήσεις στη δική τους ρακέτα.

Ηταν χαρακτηριστικό ότι δύο γκαρντ μάζεψαν 15 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας με εννέα ο Μακίσικ και έξι ο Ουίλιαμς-Γκος)! Ο έλεγχος των «αερομαχιών» έφερε έλεγχο του ρυθμού και καλύτερες προϋποθέσεις στην επίθεση και παρά τα μέτρια ποσοστά (19/41 δίπ. και 46% και 11/31 τρίπ. και 35,5%), ο Ολυμπιακός είχε σωστές αντιδράσεις σε κάθε «turbo-boost» των Μαδριλένων.

Οι 15 π. του Σακίλ Μακίσικ επιβεβαίωσαν πώς το «κάθετο» παιχνίδι του αλλάζει το τέμπο και έδειξαν ότι έλειψαν στον κόουτς Μπαρτζώκα με την απουσία του εναντίον του Παναθηναϊκού. Με τα ριμπάουντ και τη συνεισφορά των Μακίσικ και Ουίλιαμς-Γκος, οι Πειραιώτες είχαν 17 περισσότερες κατοχές από τη Ρεάλ.

Η εικόνα του έως τώρα στη σεζόν έδειχνε έναν κουρασμένο από τη συμμετοχή της Εθνικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες παίκτη. Ο «βιονικός» Τόμας Ουόκαπ, ο «Ρόμποκοπ» για κάποιους συμπαίκτες του, όμως εμφανίστηκε απέναντι στην περιφέρεια της Ρεάλ με φορτισμένη την μπαταρία του.

Μπορεί ο Φακούντο Καμπάτσο να είχε δέκα μαεστρικές ασίστ, ωστόσο ο Ουόκαπ κράτησε τον καλύτερο σκόρερ της Ρεάλ, Τζανάν Μούσα, άποντο στο πρώτο ημίχρονο και τον περιόρισε σε 4 π. με 1/5 σουτ σε ολόκληρο το παιχνίδι. Μπορεί ο (σέντερ!) Μουσταφά Φαλ να ήταν ο πρώτος πασέρ του Ολυμπιακού, όμως ο Τεξανός γκαρντ δεν είχε απλώς τέσσερις ασίστ, αλλά και σκορ που φέτος ήταν άφαντο.

Ο Ουόκαπ είχε σκοράρει συνολικά 12 π. στους πέντε πρώτους αγώνες (από 2 π. με Φενερμπαχτσέ, Ζαλγκίρις και Μιλάνο, άποντος με την Εφές και 6 π. με την Μπάγερν) και εναντίον της Ρεάλ πέτυχε άλλους 12, με μυαλωμένες επιλογές (3/3 δίπ., 2/3 τρίπ.). Στο φινάλε του ματς εξήγησε ότι «κοιτάξαμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη μετά το ντέρμπι… Ο αρχηγός, ο Κώστας Παπανικολάου, μας είπε ότι δεν το ευχαριστιόμαστε και πρέπει να το διασκεδάσουμε, και παίξαμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού!». Ο Ουόκαπ συμπλήρωσε: «το ρόστερ είναι φοβερό. Πολλοί ίσως πίστευαν ότι αυτό το “λαμπερό” ρόστερ θα τα κατάφερνε μόνο του, αλλά δεν κάνει τη δουλειά από μόνο του. Δεν γίνεται έτσι στο μπάσκετ».

Η συνθήκη ήταν διαφορετική. Στο Μόναχο ο Σάσα Βεζένκοφ έμεινε εκτός παρκέ από το 31΄ έως το 36΄ και όταν επέστρεψε αστόχησε σε δύο τρίποντα –τα μοναδικά σουτ του στο τέταρτο δεκάλεπτο– στα τελευταία 48΄΄. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Μπάγερν σπαταλώντας προβάδισμα 12 πόντων. Ο MVP του 2023 κάθισε στον πάγκο στο ίδιο σημείο και στο ματς με τη Ρεάλ, αλλά ήταν το διάστημα που η παρουσία του Πίτερς βοήθησε στο comeback από το -9 του 28΄. Ο Βεζένκοφ μπήκε στο 2:38 για τη λήξη, με το σκορ στο 70-67 και με πέντε σερί πόντους του «κλείδωσε» τη νίκη του Ολυμπιακού.

He came BACK for nights like tonight 🔥

The Dagger from Vezenkov… #RivalrySeries | #EveryGameMatters pic.twitter.com/9G2d6hWasU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2024