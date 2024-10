Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Ρουί Βιτόρια για να αναλάβει τους «πράσινους»

Ο Πορτογάλος Ρούι Βιτόρια αναλαμβάνει και επισήμως τεχνικός του Παναθηναϊκού, διαδεχόμενος τον Ντιέγκο Αλόνσο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πλέον είναι και τυπικά έτοιμος να πιάσει δουλειά στην ομάδα:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο προπονητή Ρουί Βιτόρια, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026 και αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του», αναφέρει η ανακοίνωση της πράσινης ΠΑΕ.

Ο Ρουί Βιτόρια έφτασε το μεσημέρι στην Αθήνα, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις και το απόγευμα θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

We welcome Rui Vitória as our new head coach

Boa Sorte Rui ☘️#PAOFC #Panathinaikos #Rui_Vitoria pic.twitter.com/QzOtM4WMm1

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 31, 2024