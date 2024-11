Μία… διαβολική εβδομάδα (αυτό)επιβεβαίωσης και «τεχνογνωσίας»

Τα μπασκετικά ντέρμπι «αιωνίων» κρύβουν συχνά έναν υπέρμετρο – σε σημείο αλαζονείας – εγωισμό, που θα έλεγε κάποιος ότι παραπέμπει σε εκείνο το… «καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πες μου ποια είναι η πιο όμορφη»! Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε εύλογα να αισθάνεται αυτού του είδους την αυταρέσκεια μετά τον προ έξι ημερών θρίαμβο επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Η επιβολή της ανωτερότητάς του, όμως, δεν είχε ανάγκη μία τέτοια απορία. Παρόλα αυτά, και οι δύο αντίπαλοι μπήκαν στη διπλή αγωνιστικής της περασμένης εβδομάδας στην Ευρωλίγκα, κοιτώντας τον καθρέφτη τους.

Αυτό που συνέβη το τετραήμερο 29/10-1/11 ήταν μία κοινή αυτοεπιβεβαίωση. Για τους πρωταθλητές Ευρώπης «πράσινους» ήταν θέμα του ποιοι (ξέρουν καλά και οι ίδιοι ότι) είναι, πια. Για τους «ερυθρόλευκους», αυτό που θέλουν να (ξανα)γίνουν. Το «τριφύλλι» είχε αρχικά μία «τεχνοκρατική» επικράτηση επί της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ. Όμως το βράδυ της Παρασκευής απέδειξε τη σκληράδα και την αυτοπεποίθησή του «γυρνώντας» από το -14 στη δύσκολη έδρα του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι και φτάνοντας σε ρεκόρ 5-2, με την τρίτη διαδοχική νίκη του.

Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, παρά τον υψηλό δείκτη δυσκολίας του προγράμματος μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, επέστρεψε στις… αμυντικές ρίζες του. Γύρισε σε μία ταυτότητα οικεία, ώστε να επικρατήσει εντός έδρας της Ρεάλ Μαδρίτης και της μέχρι τη συνάντησή τους πρωτοπόρου Μπαρτσελόνα, με επιβλητικό τρόπο , να φτάσει στο 4-3 και να αποφύγει γκρίνια και εσωστρέφεια πριν το μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας στις 8/11 με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Στο ΟΑΚΑ κόντρα στην αναμενόμενα καθόλου απειλητική Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός έπαιξε, κατά το κοινώς λεγόμενο, όσο χρειάστηκε. Άλλωστε, ακολουθούσε σε 48 ώρες δοκιμασία σε μία σκληρή έδρα και απέναντι σε έναν λαβωμένο από τρεις σερί ήττες αντίπαλο. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καλή στο Βελιγράδι. Κάκιστη δεύτερη περίοδος (με παθητικό 28π.), ασυνεννοησία στις αμυντικές περιστροφές, με αποτέλεσμα τα 8/16τριπ. του Ερυθρού Αστέρα στο ημίχρονο κι ένα -14 στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου… Η συνέχεια ήταν διαφορετική.

Οι «πράσινοι» είχαν μόλις 28,6% στα τρίποντα (6/21), οκτώ χαμένες βολές (17/25 και 68%), όμως έβαλαν απέναντι σε αυτά μία περίοδο με παθητικό 12π. και συνολικά 14 κλεψίματα, με τους Ερνανγκόμεθ και Γκραντ να κάνουν τη «βρώμικη δουλειά». Δεν (θα) έφτανε, πάντως, μόνο αυτό Ο Ναν είχε season-low με 13π. όμως στο τέλος πήρε μαζί με Μπράουν και Σλούκα τις αποφάσεις που έκριναν το ματς, Ο τελευταίος πέτυχε τους οκτώ από τους 10π. του στην τέταρτη περίοδο και ο κόουτς Αταμάν έχει τέτοια αυτοπεποίθηση που έβαλε ως σέντερ τον Ντίνο Μήτογλου για πρώτη φορά στο 34΄. Εκείνος, αν και «κρύος», είχε 2κλεψ. και άνοιξε τη σερβική άμυνα, σκοράροντας το τρίποντο για το προσπέρασμα 75-74 στα 2:09 για τη λήξη!

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με τη «λάμψη» του «στέμματός» του και τη… σκιά του αναστήματος του πρωταθλητή.

Το πληγωμένο γόητρο του Ολυμπιακού από δύο σερί εκτός έδρας ήττες από Εφές και Μπάγερν, αλλά κυρίως από τον «αιώνιο» αντίπαλο στο ΣΕΦ δεν έγινε πίεση και ανασφάλεια, αλλά κίνητρο και επιστροφή στις… αμυντικές ρίζες του. Την περασμένη Τρίτη (29/10), κράτησε τη Ρεάλ στους 69π. και δύο μέρες αργότερα, αν δεν χαλάρωνε στο φινάλε, θα περιόριζε σε αρνητικό φετινό ρεκόρ τη Μπαρτσελόνα των μέσο όρο των 87,7π.. Οι Καταλανοί έφτασαν στο Φάληρο με πέντε σερί νίκες, όμως ηττήθηκαν με 95-74 και ξεπέρασαν τους 67π. της ήττας της πρεμιέρας στο Κάουνας όταν το ματς είχε κριθεί.

Με τον θρίαμβο επί της Μπάρτσα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 4-3 στην Ευρωλίγκα, μένοντας αήττητη στην έδρα της. Στο 4-0 στο ΣΕΦ, οι «ερυθρόλευκοι επιτρέπουν μόλις 69,7π. μέσο όρο, σε αντίθεση με τους 86,5π. που δέχονται στο 0-3 μακριά από το σπίτι τους… «Οι 91π. από την Εφές και οι 84π. από τη Μπάγερν ήταν κάτι τρελό… Είπαμε ότι αυτή δεν είναι η ταυτότητά μας. Τώρα ξέρουμε πού πηγαίνουμε», τόνισε ο Σάσα Βεζένκοφ, εξηγώντας ότι «είμαστε πολλοί καλοί παίκτες και πρέπει να γίνουμε ομάδα». Οι Πειραιώτες θυμήθηκαν το αμυντικό DNA τους κόντρα στις δύο καλύτερες επιθέσεις της Ευρωλίγκας, υποχρεώνοντας τους Καταλανούς σε 23,5% στα τρίποντα, ενώ είχαν 31 επιθετικά ριμπάουντ στα δύο παιχνίδια της «διαβολοβδομάδας»!

Σημαντική για τη λειτουργία του κόουτς Μπαρτζώκα η αντίδραση των Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ. Ο πρώτος δεν αγωνίστηκε καθόλου με τη Ρεάλ, ο Σέρβος σέντερ είχε πατήσει παρκέ για 7΄, όμως αμφότεροι είχαν από 12π. στο επόμενο ματς. Εξαιρετική και πάλι η ενέργεια του ΜακΚίσικ, βρίσκει πατήματα ο Φουρνιέ και δεν αποκλείεται ο προπονητής του Ολυμπιακού να ακολουθήσει συστηματικά με τον Γάλλο το σχήμα των τριών γκαρντ του Παναθηναϊκού στο επερχόμενο ντέρμπι.

Δύο «θρίλερ» έπαιξε στο σπίτι της η Ζαλγκίρις, η οποία στη διπλή αγωνιστική νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με buzzer-beater του Μπράιαντ Ντάνστον αλλά και τη Μονακό, σταματώντας τους Γάλλους στην τελευταία επίθεση! Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία με ρεκόρ 6-1 και απέκτησε και τον πρώην γκαρντ/φόργουορντ των Σπερς, Λέικερς και Νετς, Λόνι Ουόκερ, με έξι σεζόν στο ΝΒΑ και μ.ό. 9,8π. με 35,6% στα τρίποντα σε 322 αγώνες!

Η Μπάγερν πέτυχε την τέταρτη σερί νίκη της στη Λυών επί της Βιλερμπάν και είναι στη 2η θέση με ρεκόρ 5-2.

The @FCBBasketball form continues, four wins in a ROW! #EveryGameMatters pic.twitter.com/lOZmrqrTmB

Εντυπωσιακή και η παρουσία της πρωτάρας Παρί, για την οποία έλεγαν μετά την έκπληξη επί του Παναθηναϊκού ότι μπορεί να κερδίσει μόνο αγώνες με «τρελό» ρυθμό. Τους διέψευσε επικρατώντας στην έδρα της της Μπασκόνια με το «κλειστό» 67-65, που την έφερε στο 4-3!

Η περσινή έκπληξη στα πρώτα 3/4 της κανονικής περιόδου είναι φέτος στην άλλη άκρη. Η Βίρτους Μπολόνια άρχισε με 0-4, όμως θριάμβευσε στην έδρα της Παρτιζάν και φάνηκε να αντιστρέφει το κλίμα. Στη «διαβολοβδομάδα», όμως, ηττήθηκε εντός έδρας από τη Μπάγερν και στη συνέχεια στον «εμφύλιο» με την Αρμάνι στο Μιλάνο και «έπεσε» στο 1-6.

Κακό ξεκίνημα και για την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και των 14 νέων παικτών στο ρόστερ. Η σερβική ομάδα δεν τα κατάφερε στην έδρα της Φενερμπαχτσέ και με την τρίτη σερί ήττα της βρέθηκε στο 2-5…

Ο Σέιμπεν Λι της Μακάμπι (3-4) σκόραρε το νικητήριο καλάθι επί της Ρεάλ στο Βελιγράδι. Ο ρούκι στην Ευρωλίγκα γκαρντ μετακόμισε προ εβδομάδων από την τουρκική Μανίσα, είχε 23π. με 6/8διπ., 2/2τριπ. στην πρεμιέρα του (93-91 τη Εφές) και με τους Μαδριλένους πέτυχε 19π.! Ο 25χρονος ύψους 1,88 Λι μετρά μ.ό. 15,4π. σε 23΄ σε πέντε ματς στη διοργάνωση.

SABEN LEE FOR THE WIN 😱 @MaccabiTLVBC #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/LOPCbZxJYq

Δεν έφταναν στη Ρεάλ οι δύο ήττες στη «διαβολοβδομάδα» (από Ολυμπιακό και Μακάμπι) που την έριξαν στο 3-4 και η «βασίλισσα» θα χάσει τον καλύτερο σκόρερ της, Τζανάν Μούσα (μ.ό. 13,8π.) για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες. Ο Βόσνιος φόργουορντ έχει πρόβλημα στους συνδέσμους του αστραγάλου του και δύσκολα θα προλάβει το «Clasico» της Ευρωλίγκας με τη Μπαρτσελόνα στις 28/11.

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε 15/30 τρίποντα στο ματς με τον Παναθηναϊκό, όμως δεν τα «εξαργύρωσε»… Κορυφαίος της ομάδας του κόουτς Γιάννη Σφαιρόπουλο ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού, Αϊζάια Κάνααν, οποίος αν και άρχισε τη σεζόν με 8/25τριπ., με το «τριφύλλι» είχε 6/7τριπ. και 20π.. Στη φετινή κανονική περίοδο μετρά 10,7π. σε 22΄ και, πλέον, με 43,8% από τα 6,75μ., όμως η σερβική ομάδα μετά το αήττητο 3-0, έχει τέσσερις διαδοχικές ήττες.

