Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 73-66: Κλείδωσαν την 3η θέση και περιμένουν αντίπαλο οι ερυθρόλευκοι

Παρά το γεμάτο απουσιολόγιό του, ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση της πρωτοπόρου Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ στην τελευταία του υποχρέωση στην κανονική περίοδο της Euroleague και «κλείδωσε» την τρίτη θέση της κατάταξης, ενώ υπό προϋποθέσεις -με ήττα της Ρεάλ στην τελευταία αγωνιστική από τη Μπάγερν στη Μαδρίτη- μπορεί να τερματίσει ακόμη και στη δεύτερη.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 73-66 των Ισπανών, για την 33η αγωνιστική, βελτίωσαν σε 19-9 το ρεκόρ τους και -εκτός απροόπτου- αποφεύγουν στα πλέι οφ την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Εφές.

Στο πρώτο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα διατηρούσε τον έλεγχο του αγώνα, διατηρώντας μονοψήφιο προβάδισμα.

Με εκπληκτική άμυνα στην τρίτη περίοδο, οι ερυθρόλευκοι –οι οποίοι σε αυτό το διάστημα δέχθηκαν μόλις οκτώ πόντους- προσπέρασαν τους Καταλανούς.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στην τέταρτη περίοδο, ωστόσο στο τελευταίο δίλεπτο οι Πειραιώτες πάτησαν γκάζι και κατέκτησαν τη νίκη, κλείνοντας την κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας με μόλις μία ήττα εντός έδρας.

Ο Μακίσικ με 20 και ο Βεζένκοφ με 13 ήταν οι πρώτοι σκόρερ για τους Πειραιώτες, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τους Σλούκα και Φαλ.

Τα δεκάλεπτα: 13-19, 33-40, 51-48, 73-66

