Πρωτοφανή έκτροπα στη Μαδρίτη – Ξύλο ανάμεσα στους παίκτες της Ρεάλ και της Παρτίζαν

Η νέα σπουδαία εμφάνιση της Παρτίζαν στο Wizink Center, που την φέρνει μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Euroleague, αμαυρώθηκε από τη γενική σύρραξη που ξέσπασε στο 1:40 πριν από το φινάλε, μετά από «ύπουλο» φάουλ και χτύπημα του Σέρχιο Γιουλ στον Κέβιν Πάντερ και την αντίδραση του Αμερικανού.

Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έγραψε το 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης επί ισπανικού εδάφους στο Game 2 της σειράς των πλέι οφ, η οποία μεταφέρεται πλέον στο Βελιγράδι (Game 3 2/5, Game 4 4/5).

Για την Ιστορία, ο αγώνας ολοκληρώθηκε με 95-80 υπέρ των Σέρβων, χωρίς όμως να συμπληρώνεται το 40λεπτο, καθώς οι διαιτητές αποφάσισαν να τον τερματίσουν λόγω αποβολής σχεδόν όλων παικτών (δεν αποβλήθηκε μόνο ο Ρούντι Φερνάντεθ), απόφαση που δεν έχει παρθεί ξανά στην Ιστορία της διοργάνωσης.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players

Υποβασταζόμενος αποχώρησε ο Ντάντε Έξουμ, μετά την λαβή… ελληνορωμαϊκής που δέχθηκε από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ενώ με εμφανή σημάδια στο πρόσωπο πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια ο Ντζάναν Μούσα.

Ωστόσο, τα πάντα για την συνέχεια της σειράς θα κριθούν στην αίθουσα του Αθλητικού Δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει τις τιμωρίες των παικτών και των ποινών στις ομάδες.

After the brawl on the court, Dante Exum leaves the court only with the help of his teammates and medical staff

