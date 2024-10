Μια… χαμένη τέχνη χάρισε στον Βινς Καρτερ τη Hall Of Fame «αθανασία»

Είναι μία «υπόθεση ιστορίας» ενδεχομένως λίγο υπερβολική. Για μερικούς τα κριτήρια είναι ελαφρώς ακατανόητα. Για άλλους λίγο… «μασονικά», ώστε να αποτρέπουν πολλούς «νικητές». Η ένταξη στο Hall Of Fame του μπάσκετ, στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης – εκεί όπου ήδη έχει φορέσει το περίφημο πορτοκαλί σακάκι και ο Νίκος Γκάλης(!) , ωστόσο, έχει πάψει να στηρίζεται μόνο σε «παράσημα». Η προ ετών είσοδος των «παρεξηγημένων» Άλεν Άιβερσον και Ντένις Ρόντμαν, δύο «κακών παιδιών» κόντρα στη νόρμα του «καθωσπρέπει», το θύμισε. Η επίδραση είναι εξίσου σημαντική.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/10), το δαχτυλίδι της ένταξης πέρασε και στο χέρι του Βινς Κάρτερ, παρά την έλλειψη της «λάμψης» ενός τίτλου ΝΒΑ. Ο 47χρονος παλαίμαχος φόργουορντ ο οποίος αποχώρησε το 2020 σε ηλικία 43 ετών, με 22 σεζόν στην αμερικανική Λίγκα αλλά και με 25.728 πόντους καριέρας σε Τορόντο, Νιου Τζέρσεϊ, Ορλάντο, Φίνιξ, Ντάλας, Μέμφις, Σακραμέντο και Ατλάντα, άφησε τη δική του σφραγίδα στο παρκέ. Για την ακρίβεια, την έχει ακόμη να… αιωρείται στη «στρατόσφαιρα», κάπου εκεί ψηλά όσο πηδούσε εντυπωσιακά για να ακουμπήσει με τόση χάρη τη στεφάνη σε κάποιο από τα χιλιάδες εκπληκτικά καρφώματά του.

Vince Carter speaks on the love and support he’s received from his cousin, Tracy McGrady 🤞

📺 #24HoopClass Enshrinement Ceremony on NBA TV pic.twitter.com/3jf2UgtkEj

