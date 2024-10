Οι πρωτιές «σανίδα σωτηρίας» του Αντετοκούνμπο και η… 12η θέση στα συμβόλαια

Η στατιστική απεικόνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι για τους Μπακς αυτό που λένε στις Η.Π.Α…. «money in the bank». «Λεφτά στην τράπεζα». Δεν αποτελούν, ωστόσο, και σιγουριά «κεφαλαιοποίησης». Αφενός γιατί στο ΝΒΑ κανένας δεν κερδίζει μόνος του και αφετέρου επειδή η ομάδα του Μιλγουόκι δείχνει να έχει μετά τον τίτλο του 2021 «δομικά» προβλήματα. Η επιστροφή στην κορυφή, στα prime χρόνια του 29χρονου «Giannis» απαιτεί και συνεισφορά από το λεγόμενο «supporting cast» του. Αλλά και υγεία από τη δική του πλευρά, καθώς πέρσι έχασε τον 1ο γύρο των Playoffs κόντρα στην Ιντιάνα, με τραυματισμό στη γάμπα και η σεζόν των «Ελαφιών» ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ, οι Μπακς όχι μόνο δεν είναι φαβορί – παρά την περσινή blockbuster προσθήκη του Ντέιμιεν Λίλαρντ – αλλά δείχνουν, στα χαρτιά, να χάνουν κι άλλο έδαφος στην Ανατολή. Οι πρωταθλητές Σέλτικς είναι εύλογα η ομάδα που όλοι θέλουν να κερδίσουν και οι Νικς και Σίξερς ενισχύθηκαν σημαντικά στην προσπάθειά τους να «εκθρονίσουν» τη Βοστόνη. Στο Μιλγουόκι ποντάρουν στην υγεία και ευελπιστούν πως η πρώτη εμπειρία της συνύπαρξης Αντετοκούνμπο-Λίλαρντ θα αποδώσει περισσότερο φέτος. Ωστόσο, απαιτείται (η εξαφανισμένη πέρσι) άμυνα και το «βάθος» στον πάγκο που στη σεζόν που πέρασε ήταν άφαντη…

Οι αρχικοί λόγοι αισιοδοξίας έρχονται με την πιθανότητα επανάληψης της περσινής σεζόν από τον Αντετοκούνμπο. Τη σεζόν 2023-24, ο σταρ του Μιλγουόκι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που ολοκλήρωσε τη ρέγκιουλαρ σίζον με 30+ πόντους μέσο και 60%+ στα σουτ εντός πεδιάς! Ο «Αντέτο» ήταν επίσης πρώτος στη Λίγκα σε παραγωγικότητα στον αιφνιδιασμό, με 7,8 πόντους ανά αγώνα και είχε και το κορυφαίο ποσοστό στο σκοράρισμα στο ανοικτό γήπεδο, με 68,3% σε αυτές τις καταστάσεις. Το πολυσύνθετο παιχνίδι του αποτυπώθηκε για άλλη μία φορά, αφού με την επίδοση των 31,5 πόντων, 12 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ μ.ό., έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που ολοκλήρωσε διαδοχικές σεζόν με 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ τελικές πάσες ανά αγώνα! Ο πρώτος που το είχε καταφέρει ήταν από το 1960 ως το 1962, για τρεις χρονιές, ο σπουδαίος Οσκαρ Ρόμπερτσον.

Μονάχα που, πέρα από την ατυχία του Γιάννη και την απουσία του από τα Playoffs κόντρα στην Ιντιάνα, οι Μπακς επιβεβαίωσαν πόσο («μοναχικά» ενίοτε) στηρίζονται στον πρώην MVP της Λίγκας. Ο Λίλαρντ αναδείχθηκε μεν All Star στην πρώτη σεζόν του στο Μιλγουόκι, σκόραρε 24,3π. μέσο όρο, όμως και έπεσε πολύ από τους 32 ανά αγώνα που είχε το 2022-23 στο Πόρτλαντ και τα ποσοστά του «κατρακύλησαν». Είχε 49% στα δίποντα, από το προπέρσινο 57,4% και 35,% στα τρίποντα, από το 37,1% του 2022-23… Το φως, πάντως, δεν πέφτει απλώς πάνω στους δύο αστέρες των Μπακς.

Οι πρωταθλητές του 2021 για άλλη μία offseason δεν κατάφεραν να ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ τους. Πρόσθεσαν τους Τόριν Πρινς (φόργουορντ-Λέικερς), Γκάρι Τρεντ τζούνιορ (γκαρντ-Ράπτορς) και Ντελόν Ράιτ (γκαρντ/φόργουορντ), οι οποίοι αναμένεται με το καλό σουτ τους να δώσουν κάποιες λύσεις. Η άμυνα, όμως, παραμένει ερωτηματικό, καθώς οι δύο καλύτεροι αμυντικοί – Αντετοκούνμπο και ο σέντερ Μπρουκ Λόπεζ – και είναι καταπονημένοι και ο δεύτερος τον ερχόμενο Απρίλιο θα κλείσει τα 37 του. Το Μιλγουόκι ήταν πέρσι σταθερά κάτω από το Νο20 στο αμυντικό rating… Επιπλέον, ο ευπαθής στους τραυματισμούς Κρις Μίντλτον κάνει τον κόουτς Ντοκ Ρίβερς να ξύνει ακόμη περισσότερο το κεφάλι του για λύσεις. Και μάλλον δεν έχει και… ήσυχο το κεφάλι του, αν αναλογιστεί κάποιος ότι πέρσι οι Μπακς απέλυσαν τον ρούκι χεντ κόουτς τους, Έιντριεν Γκρίφιν έπειτα από μόλις 43 ματς, παρά το ρεκόρ 30-13 σε νίκες-ήττες.

Ακόμη και με όλο αυτό το «δράμα» αλλά και τους τραυματισμούς, πάντως, οι Μπακς πέτυχαν 49 νίκες στην κανονική περίοδο και ήταν 3οι στην κατάταξη. Ο Λίλαρντ είχε παραδεχθεί πως το καλοκαίρι του 2023, όταν πίεζε τους Μπλέιζερς να τον ανταλλάξουν (μόνο) στο Μαϊάμι, δεν προπονήθηκε όπως συνήθως, ενώ μετά τη μετακόμιση στο Μιλγουόκι χώρισε από τη σύντροφό του και ομολόγησε ότι επηρεάστηκε από την απουσία των παιδιών του. Το ταλέντο των Αντετοκούνμπο και «Dame-Time», όμως, ήταν αρκετό για να φέρει τα «Ελάφια» στην 6η θέση στο επιθετικό rating.

Ο Αντετοκούνμπο, μετά το trade του Λίλαρντ, έβαλε τον Οκτώβριο του 2023 τέλος στη φημολογία περί πιθανής αποχώρησης, με την υπογραφή πρόωρης επέκτασης συμβολαίου με τους Μπακς, για 186 εκατομμύρια δολάρια. Είχε προηγηθεί μία συνέντευξή τους στους «Los Angeles Times», στην οποία είχε τονίσει με νόημα ότι «ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, αν δεν είμαστε στην ίδια σελίδα και η ομάδα πάρει μία κατεύθυνση με την οποία δεν θα έχει στόχο τον τίτλο…».

Στις 24/10/23, ωστόσο, έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει ισχύ από τη σεζόν 2025-26 και θα του αποφέρει 57,6 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά, 62,2 εκατομμύρια τη δεύτερη και 66,8 εκατομμύρια το 2027-28! Για την ώρα, στη φετινή σεζόν, τελευταία του τρέχοντος συμβολαίου του, ο «Giannis» θα λάβει… μόλις 48,7 εκατομμύρια δολάρια, που τον κατατάσσουν στη 12η θέση των ετήσιων απολαβών.

Giannis Antetokounmpo has agreed on a three-year, $186 million contract extension, sources tell ESPN. https://t.co/CmSj3I2Puk

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 23, 2023