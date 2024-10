Από τις «δυναστείες» στην «ισοτιμία»: Το ΝΒΑ ψάχνει έσοδα και… views

Το αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ λατρεύει διαχρονικά να είναι μία προσωποκεντρική Λίγκα. Οι λεγόμενοι «faces of the NBA», εδώ και επτά δεκαετίες, δεν επιβλήθηκαν ως αστέρες μόνο με το ταλέντο τους, αλλά και με την απαραίτητη προώθηση του ίδιου του ΝΒΑ. Οι «δυναστείες» ομάδων υπήρξαν επίσης κάτι που στα γραφεία του ερχόταν ως «δώρο», οικονομικά και επικοινωνιακά, και βοήθησαν ώστε να επιτευχθεί η παγκοσμιοποίηση που είχε οραματιστεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο πρώην και αείμνηστος κομισάριος, Ντέιβιντ Στερν. Ο διάδοχός του, Ανταμ Σίλβερ, κατάφερε από το 2014 κι έπειτα να μετατρέψει αυτό που πριν από 25 χρόνια παρακολουθούσαν στον «υπόλοιπο κόσμο» μία φορά την εβδομάδα, σε ένα «προϊόν» που έρχεται πλέον σε λίγα δευτερόλεπτα στο κινητό σου…

Αγωνιστικά, το ΝΒΑ δεν είναι απλώς το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, με την παρουσία των κορυφαίων παικτών, αλλά και των πιο «κοφτερών» μυαλών του μάρκετινγκ. Κατάφερε να «απλωθεί» σε όλα τα μήκη του πλανήτη με τη μελετημένη συγκέντρωση παικτών από κάθε γωνιά του κόσμου. Τα δισεκατομμύρια πολλά, οι… προβολές στα διαδικτυακά κανάλια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακόμη περισσότερες. Το πολυπολιτισμικό ΝΒΑ είναι και (πολύ) περίπλοκο σε δομή και ανάπτυξη, καθώς μέχρι και το πρόγραμμα των 82 αγώνων κάθε ομάδας καταρτίζεται εδώ και δεκαετίες από έναν… μαθηματικό!

Η φετινή σεζόν αρχίζει –σε ώρα Ελλάδας– τα ξημερώματα της Τετάρτης (23/10, 2:30), με τους πρωταθλητές Σέλτικς να υποδέχονται τη Νέα Υόρκη, στην παραδοσιακή τελετή παραλαβής των δαχτυλιδιών του περσινού (18ου) τίτλου τους. Η ομάδα της Βοστώνης μπαίνει στην κανονική περίοδο ως το φαβορί για επανάληψη του θριάμβου της, χάρη σε ένα πλάνο ετών, το οποίο όμως φέτος… απειλείται από δύο πλευρές. Αφενός από τη νέα σύμβαση εργασίας μεταξύ κυβερνητών (όπως λέγονται πια οι ιδιοκτήτες) των ομάδων της Ενωσης Παικτών, που κάνει μεν τους αθλητές πιο πλούσιους, ωστόσο ταυτόχρονα βάζει φρένο στις σπατάλες των οργανισμών. Αφετέρου, από μία σύγχρονη παράδοση της Λίγκας.

Το… ακατόρθωτο back-to-back

Οι Σέλτικς έγιναν πέρσι η έκτη διαφορετική πρωταθλήτρια στα ισάριθμα τελευταία χρόνια! Από το 2019 και τη «στέψη» των Τορόντο Ράπτορς (μετά τον διαδοχικό θρίαμβο του Γκόλντεν Στέιτ το 2017 και 2018), στον «θρόνο» έχουν καθίσει Λέικερς, Μπακς, Ουόριορς, Νάγκετς και Βοστώνη, κάτι που συμβαίνει μόλις για δεύτερη φορά στο ΝΒΑ.

— The Globe and Mail (@globeandmail) October 15, 2024

The NBA's parity era is here, with six champions in six years. Now Boston will try to buck that trend https://t.co/AyPIswcLi8

Η λέξη «parity» (ισοτιμία) έχει γίνει τόσο ταυτόσημη στα χείλια παραγόντων, στα κείμενα των δημοσιογράφων και στα βίντεο των παρουσιαστών όσο, θαρρεί κανείς, το περίφημο logo της Λίγκας. Και μοιάζει να έρχεται σε αντίθεση με τους σταρ και τις «μοναρχίες» (Σέλτικς, Λέικερς, Μπουλς, Σπερς, Ουόριορς) που συνετέλεσαν ώστε το ΝΒΑ να φτάσει σε τεράστια ύψη. Ο ανταγωνισμός όλο και περισσότερων ομάδων και η ανάδειξη μικρών αγορών αποτελεί μεγάλο στόχο του κομισάριου Σίλβερ.

Η «εξάλειψη» των περίφημων «super teams» με «συμμαχίες» πολλών αστέρων είναι ανεπίσημη βλέψη, το τουρνουά Play-In μεγάλωσε τον ανταγωνισμό και μείωσε τις αδιάφορες ομάδες και οι οικονομικές κυρώσεις κατά των σπάταλων κυβερνητών αλλάζουν το τοπίο. Αυτό που δεν αλλάζει είναι η απαιτούμενη παρουσία ενός ονόματος όχι απλώς για το ενδιαφέρον μέσα στο παρκέ, αλλά και για την αύξηση συνδρομών στο ψηφιακό περιεχόμενο. Το ΝΒΑ, βεβαίως, δεν διακατέχεται από την αφέλεια να ξεχάσει τις παραδοσιακές αντιπαλότητες που «πούλησε» μαεστρικά εδώ και 50 χρόνια και εκτόξευσε τη δημοτικότητά του. Σκοπός δεν είναι πλέον να δημιουργήσει αποτελέσματα που τραβούν το ενδιαφέρον, αλλά ευκαιρίες για όλους.

Do you think dynasties and super teams good or bad for the NBA?

Just how wide open is the league, really?@DarnellMayberry, @LawMurrayTheNU & @JoshuaBRobbins debate.https://t.co/Z8mum3hq0Q pic.twitter.com/ww0YlfNnQd

— The Athletic (@TheAthletic) October 18, 2024