Τσέλσι: «Πράσινο φως» από τη βρετανική κυβέρνηση στην πώληση του συλλόγου

Η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε την εξαγορά της Τσέλσι αντί ποσού 4,25 δισ. λιρών (περίπου 5 δισ. ευρώ) από κοινοπραξία με επικεφαλής τον Τοντ Μπόιλι, συνιδιοκτήτη της ομάδας μπέιζμπολ Λος Άντζελες Ντότζερς.

Όπως ανακοίνωσε υπουργός Αθλητισμού, Νταντίν Ντόρις, η βρετανική κυβέρνηση άναψε «πράσινο φως» στην πώληση του ποδοσφαιρικού συλλόγου του Λονδίνου.

Η Τσέλσι τέθηκε προς πώληση τον Μάρτιο, προτού επιβληθούν κυρώσεις στον ιδιοκτήτη της, Ρομάν Αμπράμοβιτς, για τις σχέσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, με φόντο τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

