Κάνε μου λιγάκι «μμμ» στο Γουλβς-Λίβερπουλ

Οι Βρετανοί πέρα από το να ξέρουν να παίζουν ποδόσφαιρο ξέρουν και πώς να μεταδώσουν απολαυστικά ένα ματς. Βέβαια, φαίνεται πως κάποιος ήθελε το «κάτι» παραπάνω στη μετάδοση του BBC για τον αγώνα Γουλβς-Λίβερπουλ.

Κάπως έτσι, πριν τη σέντρα του επαναληπτικού αγώνα Κυπέλλου το απόγευμα της Τρίτης κι ενώ ο Γκάρι Λίνεκερ προθέρμαινε το έδαφος μαζί με τον Πολ Ινς και τον Ντάνι Μέρφι, από το βάθος ακούστηκαν…ήχοι από πορνό.

Το μυστήριο λύθηκε αργότερα μέσω Twitter: οι ήχοι προέρχονταν από ένα κινητό που κάποιος είχε κρύψει στο σετ. Ο Λίνεκερ ανέβασε και…φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία, γράφοντας: «Λοιπόν, βρήκαμε αυτό κολλημένο στο σετ. Για σαμποτάζ, ήταν αρκετά διασκεδαστικό».

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 17, 2023