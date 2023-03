Ενας τίτλος –κυριολεκτικά- για δύο

Τα Νησιά Σίλι (κορνουαλικά: Syllan ή Enesek Syllan, αγγλικά: Scilly), είναι αρχιπέλαγος στο νοτιοδυτικό άκρο της χερσονήσου της Κορνουάλης της Μεγάλης Βρετανίας. Παρά το γεγονός ότι τα νησιά Σίλι αποτελούν μέρος της κομητείας της Κορνουάλης, από το 1890 έχουν ξεχωριστή τοπική αρχή. Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό τμήμα της τοπικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τη γεωργία. Στην απογραφή του 2011 υπολογίστηκε ο πληθυσμός σε 2.203 κατοίκους.

Αυτά θα βρει κάποιος στην Wikipedia στην περίπτωση που θελήσει να επεκτείνει τις γνώσεις του, σχετικά με τα νησιά. Αυτό όμως που δεν θα βρει και κάνει το συγκεκριμένο μέρος ξεχωριστό, είναι ότι ακόμα και σε αυτή την μικρή κουκίδα παίζεται ποδόσφαιρο. Μπορεί οι ομάδες που κάθε χρόνο διεκδικούν τον τίτλο να είναι μόλις… δύο, αυτό όμως δεν μειώνει το ενδιαφέρον και τον ανταγωνισμό, ενώ αρκετές φορές μεταξύ των θεατών έχουν βρεθεί και μεγάλα αστέρια του ποδοσφαίρου που βρέθηκαν εκεί για διακοπές.

Οι δύο ομάδες είναι η Woolpack Wanderers και η Garrison Gunners. Εκτός από τις 18 φορές που θα συναντηθούν για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα θα παίξουν και μερικές ακόμα για το Κύπελλο, το Σούπερ Καπ που είναι μονοί αγώνες, αλλά και το Λιγκ Καπ που είναι… διπλοί και αρκετές φορές έχουν φτάσει μέχρι τη διαδικασία των πέναλτι.

Garrison Gunners are 9 points behind Woolpack Wanderers in the Isles of Scilly football league – the world’s smallest with only two teams. Luckily, it’s a Cup weekend, so they can focus on that instead and their game against…Woolpack Wanderers. pic.twitter.com/Jku2Sw88jf

Πριν από αρκετά χρόνια ο ανταγωνισμός ήταν μεγαλύτερος, καθώς υπήρχαν τέσσερις σύλλογοι που διεκδικούσαν την δόξα και το τρόπαιο. Ομως η μείωση του πληθυσμού των νησιών κατά 6,8% από το 2011 έως το 2021 και η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των κατοίκων από τα 46 στα 50 χρόνια, καθώς οι πιο νέοι αναζητούν σε άλλα μέρη μια καλύτερη τύχη, ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στη διάλυση των δύο εκ των τεσσάρων συλλόγων, με τους

Wanderers και του Gunners να είναι αυτοί που απέμειναν. Ολοι οι αγώνες γίνονται στο «Garrison Field» στο μεγαλύτερο από τα νησιά το St Mary’s που απαριθμεί 1.700 κατοίκους και οι δύο ομάδες δίνουν το ραντεβού τους κάθε Κυριακή πρωί μεταξύ Οκτωβρίου και Πάσχα.

Για κάποιους μπορεί να μοιάζει με γελοίο, κουραστικό ή μονότονο, για όσους όμως παίρνουν μέρος, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. «Οι άνθρωποι ρωτούν αν γίνεται λίγο βαρετό και αν είναι επαναλαμβανόμενο, αλλά είναι καλό να τρέχουμε και είναι διασκεδαστικό. Πολλοί από εμάς είμαστε φίλοι και έξω από το γήπεδο κάνουμε παρέα. Αλλωστε το μέρος είναι πολύ μικρό», εξηγεί ο Γουίλ Λέθμπριτζ, ο οποίος μεγάλωσε στα νησιά και έχει παίξει στο πρωτάθλημα για αρκετά χρόνια και συμπληρώνει: «Όπως είναι φυσικό ο καθένας γνωρίζει τον αντίπαλό του, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του. Υπάρχουν μερικές κίτρινες, κάρτες και κάποια νεύρα μέσα στο παιχνίδι, αλλά όχι μακροχρόνιες αντιπαλότητες ή μπουνιές ή κάτι παρόμοιο».

Για να μπορέσει ο ανταγωνισμός να διατηρηθεί όσο το περισσότερο γίνεται και η υπόθεση τίτλος να μην ξεκαθαρίσει από τις πρώτες αγωνιστικές, με την ολοκλήρωση κάθε σεζόν οι ομάδες… διαλύονται και ξαναδημιουργούνται από την αρχή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχουν σταθεροί δύο αρχηγοί που επιλέγουν τους παίκτες μεταξύ των διαθέσιμων, όμως κάναμε μικροί στην αλάνα ή στο σχολείο. Μάλιστα για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις μεταξύ των παικτών, η σειρά της επιλογής κρατείται μυστική, όσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό σε μια τόσο μικρή και κλειστή κοινωνία. Το ανακάτεμα της τράπουλας κάθε χρόνο, αποσκοπεί επίσης στο να μην υπάρχουν παίκτες που «δένονται» με την μία ή την άλλη ομάδα, αν και κάποιοι θεωρούν ότι αποδίδουν καλύτερα αν αγωνίζονται για την μια παρά για την άλλη.

The Isles of Scilly Football League is the smallest world ⚽️

The League consists of just two teams, the Garrison Gunners and the Woolpack Wanderers

They play each other for the whole season, including two cup competitions, all on the same pitch! 🤯 pic.twitter.com/AoRwztyHLD

