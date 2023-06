Λιονέλ Μέσι: Μετακομίζει στις ΗΠΑ για την Ιντερ Μαϊάμι

Ο Αργεντινός άσος Λιονέλ Μέσι επιβεβαίωσε ότι από τη νέα σεζόν σχεδιάζει να αγωνίζεται με τα χρώματα της Ίντερ Μαϊάμι στο αμερικανικό πρωτάθλημα (MLS).

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, σε δηλώσεις του το βράδυ της Τετάρτης, σκοπεύει να ενταχθεί στην ομάδα του Μαϊάμι ως ελεύθερος, καθώς επέλεξε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη γαλλική Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 35χρονος σταρ παραχώρησε από συνέντευξη στις δύο κορυφαίες αθλητικές εφημερίδες της Βαρκελώνης, στην Mundo Deportivo και στη Sport, στις οποίες εξήγησε τους λόγους της απόφασής του. «Πήρα την απόφαση ότι θα πάω στο Μαϊάμι. Ακόμα δεν το έχω κλείσει 100%», είπε και πρόσθεσε: «Εκκρεμούν κάποιες λεπτομέρειες, αλλά αποφασίσαμε να προχωρήσουμε».

Όσον αφορά στην απόφαση του, να μην επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, τόνισε: «Πραγματικά ήθελα, ήμουν ενθουσιασμένος που θα μπορούσα να επιστρέψω, όμως από την άλλη, έχοντας βιώσει όσα βίωσα και με την αποχώρηση που είχα, δεν ήθελα να βρεθώ ξανά σε ίδια κατάσταση, δηλαδή να περιμένω να δω τι θα συνέβαινε και άφηνα το μέλλον μου στα χέρια άλλων».

«Ήθελα να πάρω την απόφαση μόνος μου, να σκεφτώ τον εαυτό μου, την οικογένειά μου. Αν και άκουσα ότι η La Liga αποδέχθηκε τα πάντα και ότι όλα ήταν εντάξει για να επιστρέψω, υπήρχαν ακόμη πολλά πράγματα για να γίνουν. Άκουσα ότι έπρεπε να πουλήσουν παίκτες ή να μειώσουν μισθούς και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να συμβεί αυτό ή να αποκτήσω εγώ κάτι που προέκυψε από τέτοιες πράξεις. Με είχαν κατηγορήσει ήδη για πολλά πράγματα που δεν ήταν αλήθεια στην καριέρα μου στην Μπαρτσελόνα και είχα κουραστεί ήδη, με συνέπεια να μην θέλω να τα περάσω ξανά», πρόσθεσε.

«Όταν έφυγα, η La Liga είχε επίσης αποδεχθεί το συμβόλαιό μου, όμως στο τέλος δεν μπορούσε να γίνει. Οπότε φοβόμουν ότι το ίδιο θα μπορούσε να γίνει ξανά. Τότε είχα έρθει εδώ στο Παρίσι, έμενα σε ξενοδοχείο για πολύ καιρό με την οικογένειά μου, με τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο κι εγώ να είμαι ακόμα στο ξενοδοχείο. Τώρα ήθελα να πάρω τη δική μου απόφαση και γι’ αυτό δεν ήθελα να επιστρέψω στην Μπαρτσελόνα. Αν και θα μου άρεσε, δεν μπορούσα. Είμαι επίσης σε μία φάση που θέλω να βγω από τη σφαίρα μου λίγο, να σκεφτώ για την οικογένειά μου. Όπως έλεγα, πέρασα δύο χρόνια που σε οικογενειακό επίπεδο δεν μου άρεσαν. Είχα έναν φανταστικό μήνα για μένα, κερδίζοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως εκτός αυτού, ήταν δύσκολη περίοδος για μένα», σημείωσε ο Μέσι.

Ο Αργεντινός άσος κατέληξε, λέγοντας ότι στην απόφαση του βάρυνε ότι «έχοντας πετύχει τα πάντα, ήθελα να ψάξω για κάτι άλλο, να έχω ηρεμία στο μυαλό μου».

Lionel Messi will clarify the reasons and details of his decision to join Inter Miami in the next hours. 🇦🇷🇺🇸 #MLS

Deal will be valid with immediate effect as Jorge Messi is planning to travel to Miami later tonight. pic.twitter.com/eFxgfXzfqa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023