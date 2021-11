Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Οι βαριές ήττες έφεραν την απόλυση του Σόλσκιερ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέλυσε τον προπονητή της Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, μια μέρα μετά την ήττα με 4-1 από την Γουότφορντ, που άφησε την ομάδα έβδομη στην Premier League.

Ο Νορβηγός είχε υπογράψει τριετή επέκταση συμβολαίου έως το 2024 τον Ιούλιο, αλλά απολύθηκε αφού η Γιουνάιτεντ έχασε πέντε από τα επτά τελευταία πρωταθλήματος, συμπεριλαμβανομένων των ηττών από Άστον Βίλα, Λέστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοινώνει ότι ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δεν είναι πλέον προπονητής του συλλόγου. Ο Όλε θα είναι πάντα ένας θρύλος στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με λύπη φτάσαμε σε αυτή τη δύσκολη απόφαση», ανέφερε η Γιουνάιτεντ σε ανακοίνωσή της.

«Αν και οι τελευταίες εβδομάδες ήταν απογοητευτικές, δεν θα πρέπει να συγκαλύπτουν όλη τη δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία τρία χρόνια για να ξαναχτίσει τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη επιτυχία».

Ο Μάικλ Κάρικ έχει τεθεί προσωρινά ως επικεφαλής της ομάδας, ενώ η Γιουνάιτεντ αναζητά τον αντικαταστάτη του Σόλσκιερ.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.

Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC

