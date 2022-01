Νόβακ Τζόκοβιτς: Η αντεπίθεση των Αυστραλών – Φύλλο και φτερό τα πιστοποιητικά του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας, στην οποία κέρδισε την έφεση κατά της ανάκλησης της βίζας του και αφέθηκε ελεύθερος από το κέντρο στο οποίο κρατείτο για πέντε ημέρες, αποφάσισε να στείλε ένα σαφές μήνυμα προς τις αρχές: Είμαι εδώ για να μείνω.

Η πρώτη του ενέργεια ήταν να σπεύσει στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί το Australian Open για να προπονηθεί.

Πριν από αυτό, ωστόσο, φωτογραφήθηκε με αθλητική περιβολή και το προπονητικό τιμ στο πλευρό του.

Εικόνες από την προπόνηση του Νόλε

Back on a court he’s familiar with. Men’s World Number 1 @DjokerNole practiced this afternoon ahead of the @AustralianOpen as he awaits a decision on his visa from Immigration Minister @AlexHawkeMP. Full details shortly on @SBSNews. Vision courtesy of @TennisAustralia. pic.twitter.com/NojzXOjnJu — Adrian Arciuli (@Adrian_Arciuli) January 11, 2022

Την ίδια ώρα, πολλά χιλιόμετρα μακριά από την Μελβούρνη, σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα στο Βελιγράδι, οι γονείς και ο αδερφός του Νόλε «έχτιζαν» το πανηγυρικό αφήγημα για τη συνέχεια: Εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στον δικαστή Κέλι, επέκριναν τις συνθήκες στις οποίες ο Νόβακ Τζόκοβιτς κρατήθηκε για μέρες και υπογράμμισαν τη βεβαιότητα τους για τη επικείμενη νίκη του τενίστα, αυτή την φορά στον αγωνιστικό χώρο.

Στο τέλος της συνέντευξης Τύπου, ωστόσο, μια ερώτηση αρκούσε για να προκαλέσει μια ρωγμή: Τι έκανε ο Νόβακ όταν έμαθε ότι είναι θετικός στον κορωνοϊό;

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προσκόμισε, έμαθε ότι είναι θετικός στον ιό στις 16 Δεκεμβρίου. Τις ημέρες που ακολούθησαν ο Νόλε συμμετείχε σε σειρά εκδηλώσεων στη Σερβία, χωρίς να τηρεί κανένα μέτρο προστασίας. Συνάντησε ανθρώπους χωρίς να φοράει μάσκα, δεν τήρησε αποστάσεις, αγκάλιασε παιδιά και ούτω καθεξής.

Όταν η δημοσιογράφος έθεσε την ερώτηση (στα αγγλικά κι όχι στα σέρβικα), ο μικρός αδερφός του Νόλε, Τζόρτζε, έκλεισε απότομα τη συνέντευξη χωρίς να απαντήσει. Η οικογένεια ευχαρίστησε τους παριστάμενους κι αποχώρησε. Η ρωγμή είχε ανοίξει.

Την ίδια ώρα, τα ΜΜΕ της Αυστραλίας και κατ’ επέκταση τα διεθνή Μέσα, μετέδιδαν ότι ο Νόλε μπορεί να είχε κερδίσει το σετ αλλά όχι το ματς, καθώς η μπάλα βρισκόταν στο γήπεδο του (και ελληνικής καταγωγής) υπουργού Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Άλεξ Τζορτζ Χοκ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την βίζα του τενίστα.

Η πληροφόρηση που έδιναν σε πρώτη φάση οι αρχές της Αυστραλίας ήταν ότι ο υπουργός αναμένεται να απαντήσει την Τρίτη. Η απάντηση δεν δόθηκε ακόμα.

Το «The Age» σε ρεπορτάζ του άφηνε να εννοηθεί ότι το υπουργείο εξετάζει εξονυχιστικά όλα τα δεδομένα και ο υπουργός θα μιλήσει (μάλλον) την Τετάρτη.

Το ερώτημα αφορά πλέον στο εξής: Ποια είναι τα στοιχεία που βρίσκονται στο μικροσκόπιο του Χοκ;

Πρωινό ρεπορτάζ του «The Age» βεβαιώνει ότι οι αρχές εξετάζουν με προσοχή τις λεπτομέρειες από Ταξιδιωτική Δήλωση του Τζόκοβιτς.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, όλοι οι επισκέπτες κατά την άφιξη τους στην Αυστραλία καλούνται να απαντήσουν εάν ταξίδευσαν 14 ημέρες πριν ταξιδεύσουν προς την χώρα.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο μάλιστα υπάρχει και η εξής σημείωση: Οι ψευδείς πληροφορίες ενδέχεται να επισύρουν ποινές που μπορούν να φτάσουν ακόμα σε φυλάκιση 12 μηνών.

Η ταξιδιωτική δήλωση του Τζόκοβιτς – Πηγή: The Age

Ο βρετανικός Guardian, επικαλούμενος πηγές από την Αυστραλία, σημείωσε ότι οι Συνοριακές Αρχές της χώρας ερευνούν το κατά πόσο ο Τζόκοβιτς δήλωσε ψευδώς ότι δεν είχε ταξιδεύσει πουθενά δύο εβδομάδες προτού φτάσει στη Μελβούρνη.

Ερωτήματα προέκυψαν σχετικά με τη δήλωσή του, καθώς αναρτήσεις στα social media δείχνουν ότι βρισκόταν στο Βελιγράδι τα Χριστούγεννα και στην Ισπανία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς προτού πετάξει προς την Αυστραλία στις 4 Ιανουαρίου.

Σε αυτό το tweet, ο Νόλε φαίνεται να βρίσκεται στο Βελιγράδι στις 25/12

Novak Djokovic and Benfica’s handball player (the best, btw) Petar Djordjic in Belgrade today. pic.twitter.com/U7lti3xjcQ — José Morgado (@josemorgado) December 25, 2021

Σε αυτό το tweet, ο Νόλε φαίνεται να προπονείται στην Ισπανία στις 31/12

Και σε αυτή τη δημοσίευση φαίνεται να βρίσκεται στην Μαρμπέλλα της Ισπανίας στις 2 Ιανουαρίου 2022.

Ο Τζόκοβιτς δήλωσε προς τις συνοριακές αρχές ότι η Αυστραλιανή Ομοσπονδία Τένις είχε συμπληρώσει το έγγραφο για λογαριασμό του.

Τα ερωτήματα σχετικά με την Ταξιδιωτική Δήλωση εγέρθηκαν την ώρα που ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς έκλεινε απότομα τη συνέντευξη Τύπου, αρνούμενος να απαντήσει σχετικά με την επαναλοίμωξη του αδερφού του στις 16 Δεκεμβρίου.

Στο σημείο αυτό έπεσε μια νέα σκιά.

Το θετικό τεστ και η καραντίνα που δεν έγινε

Οι συνήγοροι του Νόλε υποστήριξαν ότι υπεβλήθη σε μοριακό τεστ στη 1 το μεσημέρι της 16ης Δεκεμβρίου και έλαβε το αποτέλεσμα περί τις 8 το βράδυ.

Την ίδια μέρα παρέστη σε τελετή των Σερβικών Ταχυδρομείων προς τιμή του. Χωρίς μάσκα.

Μια μέρα μετά, στις 17 Δεκεμβρίου, συμμετείχε σε εκδήλωση με μικρά παιδιά, χωρίς να φοράει μάσκα.

Η Γαλλική εφημερίδα L’Equipe γνωστοποίησε ότι ο Τζόκοβιτς συμμετείχε σε φωτογράφηση για λογαριασμό της στις 18 Δεκεμβρίου. Πάλι χωρίς μάσκα.

Το ρεπορτάζ του «The Age» σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Σερβίας, όποιος νοσεί από Covid πρέπει να μπαίνει σε απομόνωση για 14 ημέρες.

Αυτό σημαίνει ότι η καραντίνα του Νόβακ Τζόκοβιτς έληγε στις 30 Δεκεμβρίου.

Το αρνητικό τεστ

Οι δικηγόροι του Νόλε υποστήριξαν ότι ο τενίστας είχε αρνητικό PCR στις 22 Δεκεμβρίου, έξι μέρες μετά το θετικό τεστ.

Το «The Age» θέτει ένα ακόμα εύλογο ερώτημα: Όταν κάποιος νοσήσει από Covid μπορεί να βγαίνει θετικός σε μοριακό τεστ για εβδομάδες ακόμα και μήνες, λόγω της μεγάλης ευαισθησίας αυτού του τύπου τεστ. «Πώς ο Τζόκοβιτς είχε αρνητικό τεστ τόσο γρήγορα;», διερωτάται το αυστραλιανό ΜΜΕ.

Το θετικό μοριακό τεστ του Τζόκοβιτς στις 16 Δεκεμβρίου

Το αρνητικό μοριακό τεστ του Τζόκοβιτς στις 22 Δεκεμβρίου

Το μυστήριο με το QR code

Την ίδια ώρα, το Γερμανικό Spiegel σε δημοσίευμά του αναφέρει ότι το QR code που παραπέμπει στο τεστ του Τζόκοβιτς της 16ης Δεκεμβρίου και παρουσιάστηκε στα δικαστήρια τη Δευτέρα, δείχνει κατά περιόδους αρνητικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το Γερμανικό ΜΜΕ, η πρόσβαση στο αποτέλεσμα του τεστ του Τζόκοβιτς το απόγευμα της Δευτέρας -μέσω του QR code- αποκάλυπτε αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ λίγο αργότερα με την ίδια σάρωση το αποτέλεσμα εμφανιζόταν θετικό.

Σε ανάλογη προσπάθεια του Guardian, σήμερα Τρίτη, το αποτέλεσμα εμφανιζόταν μόνο θετικό, ενώ σε δοκιμή των New York Times, προέκυψαν επίσης αντιφατικά αποτελέσματα από το ίδιο QR code.

Tweet από δημοσιογράφο του Spiegel

Suspicious: Djokovic PCR result switched from negative to positive between two screenshots today https://t.co/DWggSxkQ0W pic.twitter.com/8TJ3y1R90K — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) January 10, 2022

Το ίδιο επιχείρησε να ελέγξει ο freelance δημοσιογράφος και συνεργάτης των NYT, Μπεν Ρόδενμπεργκ.

Παρέμβαση από την πρωθυπουργό της Σερβίας

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την ομόλογό του της Σερβίας, Αννα Μπρνάβιτς, με τις δύο πλευρές όμως να δημοσιοποιούν κάπως διαφορετικές εκδοχές για το τί συζητήθηκε.

Η Μπρνάβιτς, σύμφωνα με το Σερβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (TANJUG), ζήτησε ο Τζόκοβιτς να τύχει δίκαιης μεταχείρισης από τις αυστραλιανές αρχές και απαίτησε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά του.

Ο Μόρισον, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του, εξήγησε στη συνομιλήτριά του πως η συνοριακή πολιτική της Αυστραλίας δεν κάνει διακρίσεις και στόχος είναι να υπάρξει προστασία αυτή την περίοδο της πανδημίας κορωνοϊού.

