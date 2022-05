Formula 1, Γκραν Πρι Ισπανίας: Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη

Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε τη νίκη στο Γκραν Πρι της Ισπανίας.

Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική πρωτιά για τον Ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητή που πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών. Ο Φερστάπεν είναι στο +6 από τον δεύτερο Σαρλ Λεκλέρκ.

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari προπορευόταν με σχετική άνεση μέχρι τα μισά του Γκραν Πρι στη Βαρκελώνη. Στον 28ο γύρο το μονοθέσιό του εμφάνισε μηχανικά προβλήματα και o 24χρονος οδηγός εγκατέλειψε τον αγώνα.

RACE CLASSIFICATION 👀

