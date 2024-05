5 Αγιωργίτικα που μας συστήνουν την ποικιλία στα καλύτερά της

Αγιωργίτικο, Κτήμα Μητραβέλα, Νεμέα Το οινοποιείο Μητραβέλα έχει μεγάλη ιστορία που ξεκινάει πίσω στο 1913, με την οικογένεια αυτή τη στιγμή να διαχειρίζεται 100 ιδιόκτητα αμπέλια σε διάφορες περιοχές της Νεμέας και να παράγει υψηλής ποιότητας κρασιά. Αν και το Κτήμα παράγει ένα κρασί από παλαιά αμπέλια, επέλεξα να σας γράψω για το Κτήμα του, γιατί είναι ένα value for money Αγιωργίτικο με έντονη αρωματική ένταση μαύρων φρούτων, γλυκών μπαχαρικών, δρυός και καπνού, με μέτρια οξύτητα, υψηλές αλλά μαλακές τανίνες και μακρά επίγευση.

Παλαιά Κλήματα, Αγιωργίτικο, Κτήμα Παπαϊωάννου, Νεμέα Ο,τι και να πει κανείς για το Κτήμα Παπαϊωάννου είναι λίγο. Ο Θανάσης Παπαϊωάννου ήταν ένας κορυφαίος αμπελουργός με μεγάλη προσφορά στη ζώνη της Νεμέας. Από τους πρώτους παραγωγούς που έφτιαξαν υψηλής ποιότητας κρασιά από Αγιωργίτικο. Ακόμα και η απλή του Νεμέα είναι φοβερή, αλλά τα Παλαιά Κλήματα διεκδικούν βραβείο value for money Αγιωργίτικου! Ενα κρασί με ζουμερό μαύρο και κόκκινο φρούτο, αρώματα μπαχαρικών, γεμάτο σώμα και μακρά επίγευση.

Ο Άρης Σκλαβενίτης έχει πτυχίο στην Οινολογία, είναι πιστοποιημένος Advanced Sommelier από Court of Master Sommeliers, έχει το Diploma της Παγκόσμιας Ένωσης Οινοχόων, το Wine & Sommelier Expert Course της Genius in Gastronomy και είναι σπουδαστής στο & WSET lvl 4 Diploma. Είναι ιδιοκτήτης και Head Sommelier στο Oinoscent Wine Food Cellar, ιδρυτής του scanforfacts.io και του prephylloxera.com. Γράφει άρθρα σε δημοφιλή περιοδικά του ομίλου Καθημερινή και είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων. Έχει διακριθεί ως ο καλύτερος Έλληνας Οινοχόος για το 2016, 2019 & 2023, κερδίζοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Οινοχόων το 2026.

