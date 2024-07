Τα γενέθλια του Τζουντ Μπέλινγκχαμ και το όνειρο μιας χώρας

Οταν ήταν πιτσιρικάς, ο Θεόδωρος Ρούζβελτ έπαθε κρίση άσθματος και για ένα διάστημα δεν μπορούσε να αθληθεί. Ο πιο νεαρός εκλεγείς πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν το έβαλε κάτω και, όσο μεγάλωνε, δυνάμωσε το σώμα του και ασχολήθηκε με την πυγμαχία.

Πεισματάρης και συγκρουσιακός, υπήρξε ήρωας πολέμου και δεν σταμάτησε να μάχεται μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του. Τόσο με την πολιτική του δραστηριότητα όσο και με τα γραπτά του και τις ομιλίες του.

Σε μία από αυτές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, με τίτλο «Citizenship in a Republic», ένα τμήμα της έφερε τον τίτλο «The Man in the Arena» και ένα του σημείο ανέφερε τα παρακάτω λόγια.

«Δεν είναι ο κριτικός που μετράει, δεν είναι αυτός που δείχνει με το δάχτυλο όταν ο δυνατός χάνει το βήμα του, όταν ένας άνθρωπος των πράξεων θα μπορούσε να είχε πράξει καλύτερα.

Τα εύσημα ανήκουν σε αυτόν που μάχεται, αυτόν με το πρόσωπο σημαδεμένο από σκόνη και ιδρώτα και αίμα, που παλεύει έντιμα και με θάρρος, που κάνει λάθη, που απογοητεύει ξανά και ξανά.

Επειδή δεν υπάρχει προσπάθεια χωρίς σφάλμα, επειδή δεν υπάρχει απόλυτη προσδοκία. Αλλά υπάρχει αυτός που κοπιάζει για ό,τι καταφέρνει και που βιώνει τις χαρές της έμπνευσης και της προσήλωσης, αυτός που ξοδεύεται σε ό,τι πιστέψει πως αξίζει το ξόδι του.

Αυτός που ξέρει πως αν επιτύχει θα γευτεί τον θρίαμβο του άθλου του, ενώ αν αποτύχει θα έχει αποτύχει στοχεύοντας τα υψηλά με τόλμη. Ετσι, όμως, η θέση του δεν θα είναι ποτέ δίπλα σε κείνες τις κρύες και δειλές υπάρξεις που δεν θα γευτούν ποτέ ούτε τη νίκη ούτε την ήττα».

Αυτό το απόσπασμα επέλεξε να ανεβάσει στον λογαριασμό του στο Instagram ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, λίγα λεπτά μετά το απίθανο ψαλιδάκι του με το οποίο η Αγγλία, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, γλίτωσε το απόγευμα της Κυριακής (30/06) στο Γκελζενκίρχεν τον ταπεινωτικό αποκλεισμό από τη Σλοβακία στη φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Τα Τρία Λιοντάρια, τα οποία για πρώτη φορά άκουσαν αποδοκιμασίες από τους (πιστούς) φιλάθλους τους, πήραν εντέλει την πρόκριση στα προημιτελικά (2-1) με γκολ του αρχηγού, Χάρι Κέιν, στην παράταση.

Ο Μπέλινγκχαμ, ο οποίος το Σάββατο γιόρτασε τα 21α γενέθλιά του, με το που σκόραρε κοίταξε την εξέδρα σαν να λέει «και τώρα τι έχετε να πείτε;». Η αμφισβήτηση είναι μεγάλη (όχι άδικα), ο προπονητής Γκαρεθ Σάουθγκεϊτ είναι συνεχώς στο στόχαστρο, αλλά μ’ αυτά και μ’ αυτά το όνειρο του παρθενικού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος παραμένει ζωντανό για την Αγγλία.

Για να εξακολουθεί να παραμένει τέτοιο, βεβαίως, θα πρέπει τα Τρία Λιοντάρια να λυγίσουν στην οκτάδα, το απόγευμα του Σαββάτου (06/07) στο Ντίσελντορφ, την εξαιρετική Ελβετία, η οποία επίσης το απόγευμα του Σαββάτου (29/06) στο Βερολίνο… ξεγύμνωσε τις αδυναμίες της κατόχου Ιταλίας (2-0) και της έδειξε ότι πρέπει να διορθώσει πολλά αν θέλει να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο.

Πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί

Ο αγώνας με τη Γεωργία είχε μόλις ολοκληρωθεί. Στην Κολωνία, η Ισπανία είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Ρομπέν Λε Νορμάντ, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας είχε πάρει εμφατική νίκη-πρόκριση (4-1) στα προημιτελικά.

Ο 16χρονος Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σέρβιρε την ασίστ για το δεύτερο γκολ, και ο 21χρονος Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος πέτυχε το (καταπληκτικό) τρίτο γκολ, συζητούσαν στον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που άρχισαν να παίζουν «πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί»!

Τα παιδία παίζει, εντυπωσιάζει και κάνει όνειρα τίτλου, αν και στον προημιτελικό της Παρασκευής (05/06) στη Στουτγκάρδη θα κληθεί να ξεπεράσει την οικοδέσποινα Γερμανία, η οποία το βράδυ του Σαββάτου (29/06) στο Ντόρτμουντ έδειξε κόντρα στη Δανία (2-0) ότι είναι ικανή για όλα.

Νίκησε, άλλωστε, το VAR και με το VAR, αλλά και τη… χαλαζόπτωση συνοδεία κεραυνών (!) στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, η οποία διέκοψε για 25 λεπτά το ματς, αλλά δεν αποδείχθηκε ικανή να της κόψει τον ρυθμό νίκης.

Εχασε μία μάχη, όχι τον πόλεμο

Ενα ατύχημα σε σύγκρουση της Red Bull του Μαξ Φερστάπεν με τη McLaren του Λάντο Νόρις ανέδειξε νικήτρια τη… Mercedes του Τζορτζ Ράσελ! Στο Γκραν Πρι της Αυστρίας ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής έπαιζε εντός έδρας, αλλά η σύγκρουση του στοίχισε δέκα δευτερόλεπτα ποινής, επειδή έβγαλε τον Νόρις εκτός πίστας.

Δεν πτοήθηκε. Αλλαξε λάστιχα, τερμάτισε πέμπτος πίσω από τον Ράσελ, αλλά και τους Οσκαρ Πιάστρι (McLaren), Κάρλος Σάινθ (Ferrari) και Λιούις Χάμιλτον (Mercedes), αυξάνοντας την απόστασή του από τον Νόρις στους 81 βαθμούς.

Εχασε τη μάχη, και μάλιστα μέσα στο σπίτι του, αλλά δεν πρόκειται να χάσει τον πόλεμο, και απλώς περιμένει τη μαθηματική του στέψη για τέταρτη διαδοχική σεζόν.

Το τέλειο νταμπλ

Το όγδοο Γκραν Πρι του MotoGP στο Ασεν επιβεβαίωσε ότι ο Φραντσέσκο Μπανάια, όταν είναι σε καλή μέρα, είναι ο κορυφαίος πιλότος που τρέχει αυτή τη στιγμή στις πίστες όλου του κόσμου.

Στην ολλανδική πόλη, ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής της Ducati έκανε το νταμπλ σε σπριντ και Γκραν Πρι. Οχι τυχαία, αφού είναι η αγαπημένη του πίστα και την έχει «χτυπήσει» στο δεξί του μπράτσο, γιατί σε αυτήν πέτυχε την πρώτη του νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

«Βάσει αποτελεσμάτων, ήταν το καλύτερο Σαββατοκύριακο της καριέρας μου στο MotoGP» παραδέχθηκε ο Τσέκο, ο οποίος μείωσε στους δέκα βαθμούς την απόστασή του από τον πρωτοπόρο της παγκόσμιας κατάταξης, Χόρχε Μαρτίν (Ducati), σε μία από τις πιο συναρπαστικές μάχες τίτλου όλων των εποχών.