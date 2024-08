5 κρασιά από νησιωτικό τερουάρ

Ο Νίκος Δουλουφάκης σπούδασε στην Alba της Ιταλίας και στη συνέχεια γύρισε πίσω στον τόπο του με σκοπό να δημιουργήσει κρασιά από γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες. Ο Δάφνιος ερυθρός είναι ένα value for money κρασί, μια έκφραση της ποικιλίας όπως θα έπρεπε να είναι. Το χρώμα του είναι αρκετά απαλό, σπασμένο όμως με κεραμιδί ανταύγειες, αρώματα κόκκινων φρούτων, δέρματος και μπαχαρικών, με μέτρια οξύτητα, υψηλό αλκοόλ, πολύ καλά ενσωματωμένο, και μέτριο σώμα. Ενα καλοκαιρινό κρασί, που πίνεται δροσερό και ταιριάζει ωραιότατα με ένα αντικριστό.

Ο Άρης Σκλαβενίτης έχει πτυχίο στην Οινολογία, είναι πιστοποιημένος Advanced Sommelier από Court of Master Sommeliers, έχει το Diploma της Παγκόσμιας Ένωσης Οινοχόων, το Wine & Sommelier Expert Course της Genius in Gastronomy και είναι σπουδαστής στο & WSET lvl 4 Diploma. Είναι ιδιοκτήτης και Head Sommelier στο Oinoscent Wine Food Cellar, ιδρυτής του scanforfacts.io και του prephylloxera.com. Γράφει άρθρα σε δημοφιλή περιοδικά του ομίλου Καθημερινή και είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων. Έχει διακριθεί ως ο καλύτερος Έλληνας Οινοχόος για το 2016, 2019 & 2023, κερδίζοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Οινοχόων το 2026.

