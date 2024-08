Η αυγή της νέας Champions εποχής

«Τι είναι αυτό;» αναρωτιέται ο (διοπτροφόρος πλέον) Λουίς Φίγκο, διαβάζοντας ένα σενάριο που δεν έχει κανένα νόημα, σύμφωνα με τον Τζανλουίτζι Μπουφόν, τον Ρόδρι και τον Ουσμάν Ντεμπελέ.



Ο Τζίτζι, απελπισμένος, καλεί στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και του ζητάει να σπεύσει άμεσα για να τον ηρεμήσει, γιατί «δεν καταλαβαίνει τίποτα». Αναφέρεται στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος φωνάζει «ποιος έγραψε αυτό το σενάριο;».



Εκείνη την ώρα εμφανίζεται χαμογελαστός στο θέατρο ο Τσέφεριν, έτοιμος να του εξηγήσει το σενάριο που αφορά, βεβαίως, το νέο Champions League, το οποίο ανοίγει επίσημα τις πύλες του το απόγευμα της Πέμπτης (29/08) με την κλήρωση, μέσω κομπιούτερ επί της ουσίας, στο «Φόρουμ Γκριμάλντι» του Μονακό.



Η διαφήμιση-τρέιλερ της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας για το μεγάλο της στοίχημα αφήνει πολλές υποσχέσεις, οι οποίες όμως πρέπει να επιβεβαιωθούν εκεί όπου πραγματικά έχει σημασία: Στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

