Φθινοπωρινή σύνοψη: Τι ανοίγει στην Αθήνα

Τα σημαντικότερα ανοίγματα της σεζόν στην Αθήνα αφορούν νέες πιάτσες, καινούργια εστιατόρια σε πλατείες και ταράτσες, και μια τάση που έρχεται από την Ιαπωνία.

Όσο κάναμε διακοπές, κάποιοι επιχειρηματίες και σεφ είχαν σηκωμένα μανίκια. Μέσα στον Αύγουστο άνοιξε το Fellos στο κέντρο (Κολοκοτρώνη και Βασιλικής). Μια παρέα φίλων έφτιαξαν αυτή την spritzeria-wine bar, έχουν βγάλει τραπεζάκια στο πεζοδρόμιο (αφήνοντας αρκετό χώρο στους πεζούς) και σερβίρουν κρασιά από τον ελληνικό αμπελώνα και περίπου δέκα διαφορετικά σπριτζ μαζί με πιάτα για αξιόλογο τσιμπολόγημα.

Μια νέα σπριτζερία που θα σερβίρει και επιλεγμένες ετικέτες κρασιού πρόκειται να ανοίξει και στο Νέο Κόσμο, απέναντι από το wine bar Επτά Μάρτυρες, ενισχύοντας την κοσμοσυρροή στην γειτονιά.

Στην απέναντι όχθη της Καλλιρρόης, στο Κουκάκι, το καφέ-μπαρ Κinono (Φαλήρου 48) ανακαινίζεται και πρόκειται να λειτουργήσει ως εστιατόριο εντός του φθινοπώρου από έναν μάγειρα που λείπει καιρό από την Αθήνα. Λεπτομέρειες θα ανακοινώσουμε σύντομα.

Στην καθιερωμένη πλέον πιάτσα κάτω από την Κλαυθμώνος, και ενώ βγήκαν οι λαμαρίνες που έκρυβαν για χρόνια τον βυζαντινό ναό των Αγίων Θεοδώρων, θα λειτουργήσει στο τέλος του Σεπτέμβρη Το Μανάρι. Πρόκειται για ένα ηχηρό opening με την υπογραφή του Άρη Βεζενέ, για το οποίο λέγεται ήδη πως θα είναι ένα «βουκολικό» στέκι με γεύσεις που θυμίζουν το παραδοσιακό τραπέζι του ελληνικού Πάσχα και τις εξοχικές ταβέρνες – δηλαδή κοψίδια, παΐδια και κρεατομεζέδες.

Στο Παγκράτι όσοι αγάπησαν το all day Frater & Soror στην πλατεία Προσκόπων, έχουν στη διάθεσή τους λίγες μέρες ακόμα για να το αποχαιρετίσουν. Στο τέλος της εβδομάδας κλείνει για ριζική ανακαίνιση και αλλαγή χρήσης. Θα λέγεται ASΩΤΟΣ, θα είναι εστιατόριο για κρασί και θα σερβίρει το νόστιμο φαγητό του σεφ Μιχάλη Μερζένη. Θα λειτουργήσει από ένα νέο σχήμα διοίκησης, τους Λευτέρη Γεωργόπουλο (Clumsies, Odori, Theory bar) και Παναγιώτη Κουτσουμπή και Νικόλα Σπυρόπουλο από τα Poco a Poco, Wild Poppies, κ.α.) περίπου από τα μέσα Οκτωβρίου.

Το Frater & Soror στο Παγκράτι θα ανακαινιστεί ριζικά.

Στη Μητροπόλεως πρόκειται να ανοίξει τις επόμενες μέρες μια Taratsa παντός καιρού με φοβερή θέα στην Ακρόπολη και στην Πλάκα. Στον αριθμό 60 της οδού, ο Αλέξανδρος Καρακατσάνης (πρώην Monk’s Beard) θα μαγειρεύει με πολλά μπαχαρικά και στοιχεία από την λεβαντίνικη κουζίνα, έχοντας στην διάθεσή του εστίες με ανοιχτή φωτιά, ξυλόφουρνο και robata. H ταλαντούχα ομάδα του Bar in Front of the bar έχει επιμεληθεί το μπαρ και θα παρουσιάσει μια σειρά από ταιριαστά με το φαγητό κοκτέιλ.

Στο Κολωνάκι, εκεί που παλιά βρίσκαμε το Stinking Bishop (Λουκιανού 32) σε λίγο καιρό θα ανοίξει τις πόρτες του το Ιώδιο, το πολυαναμενόμενο εστιατόριο της διακεκριμένης σεφ Γεωργιάννας Χιλιαδάκη αφιερωμένο στην εκλεκτή ψαροφαγία.

Στο τέλος του Σεπτέμβρη στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου στο Σύνταγμα θα ανοίξει και το πρώτο listening bar της Αθήνας. Πρόκειται για ένα είδος μπαρ που ξεκίνησε από το Τόκιο αλλά τώρα τρεντάρει στην Ευρώπη – μερικά από τα ωραιότερα μπαρ ακρόασης τα βρίσκουμε σήμερα στο Παρίσι. Η φιλοσοφία τους συνδέεται με τα «Kissaten», ή «kissa» για συντομία, τις καφετέριες δυτικού στυλ στην Ιαπωνία, που έχουν νοσταλγικό, ρετρό χαρακτήρα, vintage επίπλωση, χαμηλό φωτισμό. Εκεί η μουσική από βινύλια και τα ψαγμένα, ντιζαϊνάτα πικαπ κυριαρχούν. Η ένταση της μουσικής είναι τέτοια που δεν ενοχλεί τις συνομιλίες, ενώ η ποιότητα του ήχου είναι συνθήκη αδιαπραγμάτευτη. Επιλεγμένες μουσικές επιλογές και μια παλαιού τύπου γοητεία θα φέρουν στο μπαρ αυτό τους μουσικόφιλους της πόλης.