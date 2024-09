Η νέα πιάτσα εξόδου στήνεται στη Μαιάνδρου 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η φήμη την οποία αποκτά ένα νέο μαγαζί μαγνητίζει κι άλλους «επενδυτές» σε μια γειτονιά ή πολλές φορές και στον ίδιο δρόμο, ως τότε «υποφωτισμένο» αν όχι άγνωστο. Αυτό συνέβη πριν από μερικά χρόνια στην οδό Πετράκη στο Σύνταγμα, αργότερα στην Πραξιτέλους στο εμπορικό τρίγωνο, αλλά και τελευταία στην οδό Μεναίχμου στον Νέο Κόσμο. Στη Μεναίχμου λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα ένα καφέ και ένα συνοικιακό παραδοσιακό καφενείο για τους περίοικους, ενώ σήμερα μπορεί κανείς να βγει σε εστιατόριο δημιουργικής κουζίνας (Annie Fine Cooking), σε wine bar (Επτά Μάρτυρες) και πλέον σε μια spritzeria (Amore).

(Φωτογραφία: Αλέξανδρος Αντωνιάδης)

Το ενδιαφέρον στρέφεται προς τα Ιλίσια, όπου γίνονται κάποιες «νόστιμες» ζυμώσεις. Η Μαιάνδρου είναι ένας δρόμος μήκους 250 μέτρων στο ύψος της καντίνας της Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια. Εκεί μεταφέρθηκε το αστικό εστιατόριο του Βλάσση πριν από δεκαπέντε χρόνια και το δρομάκι απέκτησε ζωή με το συνεχές σούρτα φέρτα της σταθερής πελατείας του. Ο Βλάσσης ήταν στέκι επιφανών, πολιτικών, δημοσιογράφων, από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του, ένα πλήθος που το ακολουθούσε σε κάθε νέα διεύθυνση: από την οδό Αρματολών και Κλεφτών, κάτω από τον Λυκαβηττό το 1983, στην Παστέρ το 1996 και έως σήμερα στη Μαιάνδρου. Μαζί με την παλιά πελατεία φτάνουν εδώ συνεχώς καινούργιοι πελάτες, που δεν κάνουν ποτέ καμία υποχώρηση όταν πρόκειται για κλασική ελληνική κουζίνα. Τρώμε αρνάκι με ζωχούς γιαχνί, κολοκυθάκια αυγολέμονο, φρέσκο φαγκρί στη σχάρα, ρεβύθια στον φούρνο με άνηθο και πόσα άλλα καλομαγειρεμένα φαγητά κάθε μέρα, από την τρίτη γενιά της ίδιας οικογένειας.

(Φωτογραφία: Αλέξανδρος Αντωνιάδης)

Λίγα βήματα μακριά άνοιξε το Junior Does Wine κατά τη διάρκεια της καραντίνας του 2021. Τότε σέρβιρε μόνο σε συσκευασία take away, μέχρι την επανεκκίνηση της εστίασης. O ιδιοκτήτης Γιώργος Καθαρός είχε φανταστεί ένα ζωηρό μπαρ για κρασί, που δεν θα σερβίρει άλλα είδη αλκοόλ ή ποτού, πέρα από δυο μπίρες και τρία spritz. Εργαζόμενος στην εστίαση για χρόνια, ήξερε πως η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο για την επιτυχία ενός μπαρ, όχι ως «χαλί» αλλά ως ρυθμιστής της διάθεσης. Ηθελε να υπάρχουν όρθιοι, κόσμος να κινείται, να φλερτάρει, να τριγυρίζει με ένα ποτήρι στο χέρι και μια γοητευτική ελαφρότητα να κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα στο Junior. Ορθιοι και καθήμενοι, ακόμα και ακουμπισμένοι στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, οι θαμώνες απολαμβάνουν το κρασί τους – επιλογές από μια λίστα που έχει επιμεληθεί η ταλαντούχα σομελιέ Βασιλικη Γαλάνη.

Το κρασί σε ποτήρι ξεκινά από τα 4 ευρώ, ενώ η πιο ακριβή φιάλη της λίστας κοστίζει 55 ευρώ. Εκτός από αυτή τη λίστα, υπάρχουν μερικές πιο ιδιαίτερες φιάλες στον συντηρητή για κάποιον που επιθυμεί να δοκιμάσει κάτι σχετικά «εξωτικό» και να ξοδέψει περισσότερα. Μαζί με το κρασί υπάρχει κι ένα μικρό μενού που υπογράφει ο σεφ Γιάννης Τσικουδάκης, μάστερ στα ταιριάσματα φαγητού και κρασιού, όπως έχει αποδείξει με την άρτια δουλειά που κάνει στην κουζίνα του Oinoscent. Ηπιαμε το Δυο Ποτάμια Barrique από το Οινοποιείο Σαμαρτζή, το Cabernet Franc του Domaine Nikolaou της Νεμέας, το δροσερό και τριανταφυλλένιο ροζέ του Marianne Wines από το Στέλενμπος στη Νότια Αφρική, και τα συνδυάσαμε με ελιές, μελιτζανοσαλάτα, ένα μικρό πλατό τυριών, κι ένα αλλαντικών και δώσαμε για όλα κάτι λιγότερο από 30 ευρώ. Ακόμα και τις καθημερινές το μέρος συγκεντρώνει αρκετό κόσμο, οπότε καλό είναι να εξασφαλίσετε τη θέση σας από νωρίς, διαφορετικά μπορεί να χρειαστεί να στριμωχτείτε. Οχι πως πειράζει.

Σε λίγες εβδομάδες ανοίγει στη γωνία Μαιάνδρου και Δημητρέσσα το Quinn’s και αναμένεται ένα πολύβουο πλήθος που θέλει να πίνει κοκτέιλ να μετακινηθεί εδώ, κάπως έκκεντρα. Το μπαρ θα λειτουργεί από τον bartender Ηλία Μαρινάκη (πρώην 42, Λοκάλι, Zebra) ο οποίος συνεταιρίζεται με τον παιδικό του φίλο, τον Χριστόφορο Μίχο. Οι δυο τους έχοντας μοιραστεί πολλές στιγμές στην αγαπημένη τους παμπ, στο Κάμντεν του Λονδίνου, την Quinn’s Pub, αποφάσισαν να τιμήσουν τις αναμνήσεις τους ονομάζοντας έτσι και το δικό τους μπαρ. Οι πρώτες πληροφορίες λένε πως θα είναι ένα κλασικό κοκτέιλ μπαρ, όπου σερβίρονται μεταξύ άλλων σούπερ παγωμένα Dry Martini, το ποτό-σουξέ του Μαρινάκη όπως έχει αποδείξει η θητεία του πίσω από άλλες μπάρες. Η λίστα με τα κλασικά κοκτέιλ θα έχει αρκετά ακόμα εύγευστα ποτά, και πειραγμένες συνταγές. Το σχέδιο είναι το μπαρ να ανοίγει από το πρωί (αλλά όχι πολύ νωρίς) για καφέ. Το μενού θα πλαισιώνει και ασυνήθιστο bar food, από έναν πολύ γνωστό σεφ της πόλης, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύπτουν ακόμα. Αναμένουμε να το δούμε ολοκληρωμένο περίπου στις αρχές του Νοέμβρη. Στην επόμενη γωνία γίνονται ήδη εργασίες σε ένα έτερο χώρο, για τον οποίο πηγές λένε πως θα λειτουργήσει επίσης ως μπαρ μέσα στον χειμώνα. Θυμηθείτε το όνομα της Μαιάνδρου που πρόκειται να γίνει η νέα πιάτσα πολύ σύντομα.

Βλάσσης, Μαιάνδρου 15, Τ/ 210-72.56.335

Junior Does Wine, Μαιάνδρου 5, Τ/ 210-72.22.883

Quinn’s, Μαιάνδρου 7 και Δημητρέσσα

*Τα καταστήματα και τα προϊόντα που προτείνονται είναι επιλογές της δημοσιογράφου και δεν έχουν εμπορικό σκοπό.