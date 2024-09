Αν είστε μακαρονάδες, μόλις βρήκατε τα κρασιά σας!

Nostos Roussanne, Οινοποιία Μανουσάκη, Κρήτη Το κορυφαίο Roussanne της Ελλάδας, ένα κρασί με ιστορία! Ο Θόδωρος Μανουσάκης επένδυσε στην περιοχή του Βατόλακκου Χανίων, όπου έπειτα από έρευνα φύτεψε λευκές και ερυθρές ποικιλίες από την περιοχή του Ροδανού, οι οποίες ταίριαξαν «γάντι» στο terroir της Κρήτης. Κάθε χρόνο το εν λόγω κρασί βγαίνει “out of stock” και όλοι οι οινόφιλοι το αναζητούν είτε για να το καταναλώσουν άμεσα είτε για να το τοποθετήσουν με ευλάβεια στο κελάρι τους για να ξεκουραστεί για αρκετά χρόνια, αφού παλαιώνει άριστα. Τα χαρακτηριστικά του είναι αρώματα ώριμων πυρηνόκαρπων φρούτων, εσπεριδοειδών, ξηρών καρπών, δρυός και βουτύρου. Η οξύτητα είναι ισορροπημένη και το σώμα πλούσιο. Ιδανικό ταίρι για μια πλούσια μακαρονάδα όπως η καρμπονάρα.

Ο Άρης Σκλαβενίτης έχει πτυχίο στην Οινολογία, είναι πιστοποιημένος Advanced Sommelier από Court of Master Sommeliers, έχει το Diploma της Παγκόσμιας Ένωσης Οινοχόων, το Wine & Sommelier Expert Course της Genius in Gastronomy και είναι σπουδαστής στο & WSET lvl 4 Diploma. Είναι ιδιοκτήτης και Head Sommelier στο Oinoscent Wine Food Cellar, ιδρυτής του scanforfacts.io και του prephylloxera.com. Γράφει άρθρα σε δημοφιλή περιοδικά του ομίλου Καθημερινή και είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων. Έχει διακριθεί ως ο καλύτερος Έλληνας Οινοχόος για το 2016, 2019 & 2023, κερδίζοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Οινοχόων το 2026.

