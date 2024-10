«Γιούργκεν Κλοπ, έχεις τρελαθεί;»

Οι Γερμανοί φίλαθλοι είναι διαφορετικής πάστας σε σχέση με τον μέσο όρο του φίλου του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και, κατ’ επέκταση, στον υπόλοιπο πλανήτη. Το αποδεικνύουν συνεχώς με τον τρόπο που επιλέγουν να εκφράζουν στο γήπεδο τις απόψεις τους και για κοινωνικά ζητήματα.

Η συμφωνία του Γιούργκεν Κλοπ με τη Red Bull, όπου από 1ης Ιανουαρίου του 2025 θα αναλάβει το πόστο του γενικού διευθυντή των ποδοσφαιρικών συλλόγων του ομίλου-κολοσσού, ενόχλησε πολλούς φίλους των ομάδων από τις οποίες πέρασε ο Γερμανός προπονητής, ο οποίος πάντα τόνιζε τις ταπεινές καταβολές του και τις αριστερές του απόψεις.

Αυτό το deal, το οποίο οικονομικά δεν είχε ανάγκη με βάση τα χρήματα που έχει βγάλει από το ποδόσφαιρο, θα αποφέρει περί τα 10-12 εκατ. ευρώ τον χρόνο στον Κλοπ. Τσέπη του είναι, δικαίωμα του να συμφωνεί με όποιον θέλει.

Δεν είναι αυτής της άποψης, όμως, οι συμπατριώτες του φίλαθλοι. Στο ματς του Σαββάτου (19/10) της Μάιντς με αντίπαλο, κατά σύμπτωση (όχι δα…), τη Λειψία, την πιο ισχυρή από τις ομάδες της Red Bull, οι φίλαθλοι της γηπεδούχου γέμισαν τις εξέδρες με πανό-μηνύματα προς τον άλλοτε παίκτη και προπονητή τους, ο οποίος έχτισε την καριέρα του στη συγκεκριμένη ομάδα.

«Εχει ξεχάσει όσα σε βοηθήσαμε να γίνεις; Εχεις τρελαθεί;» αναρωτιόταν το ένα πανό, ενώ ένα άλλο υπενθύμιζε μια χαρακτηριστική ατάκα του Κλοπ: «Αγαπώ τους ανθρώπους. Μέχρι το σημείο που με απογοητεύουν».

🔴⚪️ Despite losing to RB Leipzig, Mainz fans let Jürgen Klopp know how they feel 😳

“Did you forget everything we made you become?”

Old quote from Klopp: “I like people until the point they disappoint me.”

“Are you crazy?”

(📸: @FrankHellmann1) pic.twitter.com/kBkx6hXigS

— Get German Football News (@GGFN_) October 19, 2024