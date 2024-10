Η ζωή του Μπράιαν Φέρι – Ορισμένα πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν

Ο Μπράιαν Φέρι, σήμερα στα 79 του και κοιτάζοντας στο μέλλον και στο νέο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το 2025, λέει ότι έζησε μια συναρπαστική ζωή, όπως ακριβώς την ήθελε.

Στην Ελλάδα ο Μπράιαν Φέρι αρέσει χωρίς όμως να «φανατίζει». Ισως γι’ αυτό να ευθύνεται ο κλειστός και συνεσταλμένος χαρακτήρας του. Ισως επίσης είναι υπερβολικά κομψός και καλοντυμένος για να τον λατρεύουν φανατικά οι ροκάδες. Αλλωστε και ο ίδιος διαχώρισε τη θέση του από νωρίς: το rock και τα κουστούμια ταιριάζουν γάντι για τον ίδιο και είναι κομμάτι της περσόνας Μπράιαν Φερι. Δεν μπορείς να έχεις το ένα χωρίς το άλλο. Ταυτόχρονα είναι καλλιεργημένος μουσικά, εικαστικά και αισθητικά πολύ πάνω από τον μέσο όρο και δυσκολεύεται να προσελκύει σταθερά το μεγάλο κοινό. Τον θυμόμαστε και τον εκτιμούμε περισσότερο για τα πρώτα άλμπουμ των Roxy Music, αλλά και για το τελευταίο τους το “Avalon”. Το ευρύτερο κοινό όμως τον γνώρισε και τον αποθέωσε μέσα από δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες του στη δεκαετία του ’80 που ακούγονται ακόμα και μέχρι σήμερα, τα “Slave to Love” και “Don’t Stop The Dance”.

Φωτογραφία AP

Σήμερα γιορτάζοντας τα 50 χρόνια στη δισκογραφία κυκλοφορεί μια αναδρομική συλλογή με 81 τραγούδια και τίτλο “Retrospective: Selected Recordings 1973-2023”, διαλεγμένα κατά κύριο λόγο από τον ίδιο.

—Υπήρξε ένας από τους αγαπημένους τραγουδοποιούς του Ντέιβιντ Μπόουι και εξακολουθεί να είναι ένας από τους κορυφαίους Βρετανούς στιχουργούς.Οι δυο τους άλλωστε συνέβαλαν τα μέγιστα στην αναγνώριση του γκλαμ ροκ και με τις κομψές και εκκεντρικές τους εμφανίσεις συνέδεσαν τη μόδα με τη μουσική. Ο Σάιμον Λε Μπον των Duran Duran κατά την ομιλία του για την εισαγωγή των Roxy Music στο Rock and Roll Hall of Fame το 2019 παρομοίασε τη στιχουργική του Μπράιαν Φέρι με«εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς».

—Οι γονείς του ήταν άνθρωποι της εργατικής τάξης. Ο πατέρας του ανθρακωρύχος, ο ίδιος όμως θεωρεί τον εαυτό του πολιτικά συντηρητικό. Μεγάλωσε φτωχικά αλλά δεν στερήθηκε τίποτα.

—Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ υπό τον εικαστικό Ρίτσαρντ Χάμιλτον και έργα του εκτέθηκαν στην Tate, το 1970.

—Οι συγγραφείς που τον επηρέασαν βαθιά ήταν ο Τ.Σ. Ελιοτ και ο Φράνσις Σκοτ Φιτζτζέραλντ.

—Στη σόλο καριέρα του ηχογράφησε περισσότερα από 60 δικά του τραγούδια. Μπορεί να τα βρει κανείς στα 16 προσωπικά του άλμπουμ που ξεκινούν από το “This Foolish Things” του 1973 και φθάνουν μέχρι το “Bitter-Sweet” του 2018.

—Οι διασκευές του σε πάρα πολλά γνωστά και λιγότερο γνωστά τραγούδια πολύ μεγάλων καλλιτεχνών είναι θρυλικές και έχουν μείνει στην ιστορία της μουσικής. Ως οπαδός και πολύ φανατικός ακροατής της τζαζ από πολύ νεαρή ηλικία είχε συνηθίσει να ακούει σπουδαία τραγούδια τα οποία ερμηνεύονταν σε πολύ διαφορετικά στυλ. Τα τραγούδια αυτά τα αποκαλούσε “ready mades”, δηλαδή «τα έτοιμα» και έκλεψε την ιδέα αυτή από τον Μαρσέλ Ντυσάν του οποίου ήταν μεγάλος φαν. Ο Μαρσέλ Ντυσάν αποκαλούσε «έτοιμα» πράγματα ή αντικείμενα τα οποία τα παρουσίαζε και τα «ανακήρυσσε» σαν τέχνη που φέρει την υπογραφή του.

—Το ερμηνευτικό του στυλ είναι μοναδικό. Η Κέιτ Μπους είχε πει ότι είναι ο πιο συναρπαστικός τραγουδιστής που είχε ακούσει ποτέ, αφού με την ερμηνεία του μπορούσε να καλύψει «ολόκληρη την παλέτα των ανθρώπινων συναισθημάτων». Τόσο στην ερμηνεία όσο και στον στίχο η διαδικασία του γραψίματος ήταν πάντα επίπονη και χρονοβόρα. Είναι ένας δημιουργός που «κουράζεται» για την τέχνη του.

—Θεωρεί τον εαυτό του τελειομανή, όμως αρκετοί από τους συνεργάτες του τον θεωρούν απλά αναποφάσιστο. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια των τελικών μείξεων στο στούντιο, αφοσιωμένος στο κυνήγι της τελειότητας εξάντλησε την υπομονή των συνεργατών του οι οποίοι αναρωτιόνταν πολλές φορές πώς καταφέρνει και ολοκληρώνει οτιδήποτε.

—Διασκεύασε τραγούδια των Bob Dylan, Velvet Underground, Four Tops, Beatles, Brian Wilson, Stephen Sondheim, Rolling Stones, Willie Nelson, Van Morrison, Tim Buckley, Everly Brothers, Rodgers and Hart και πολλών ακόμη.

—Τα σύντομα περάσματά του σε ταινίες προσθέτουν ένα ακόμη πιο γοητευτικό στοιχείο στην περσόνα του. Εμφανίστηκε στο “Breakfast On Pluto” του Νιλ Τζόρνταν και στην τηλεοπτική σειρά “Babylon Berlin”. Ο σκηνοθέτης Γουόνγκ Καρ Γουάι είχε πει ότι αφετηρία και έμπνευση για την ταινία του “I’m In the mood for Love” είναι η διασκευή του Μπράιαν Φερι στο κλασικό “I’m in the Mood for Love” που ηχογράφησε μοναδικά ο ίδιος στο απίθανο άλμπουμ του “As Time Goes By” του 2000.

—Για τον ίδιο ο Κάρι Γκραντ ήταν το ίδιο σημαντικός όσο και ο Μπομπ Ντίλαν.

—Οταν ήταν μικρότερος έκανε πάρα πολλές δουλειές. Δούλεψε ως βοηθός σε ραφτάδικο όπου έμαθε πολλά για τα κοστούμια, υπήρξε καθηγητής κεραμικών στο Λονδίνο και από πολύ μικρός μοίραζε στην πόλη του, το Νιούκαστλ, εφημερίδες. Τότε έμαθε και να σφυρίζει… επαγγελματικά. Από εκείνη την ηλικία με το χαρτζιλίκι του ξεκίνησε να αγοράζει μουσικά περιοδικά για την τζαζ.

—Είχε μια πολύ μεγάλη ερωτική σχέση με το μοντέλο Τζέρι Χολ το οποίο και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο βρέθηκε στο εξώφυλλο του άλμπουμ “Siren” των Roxy Music. Τον εγκατέλειψε όταν συνάντησε τον Μικ Τζάγκερ στα τέλη του ’70 με τον οποίο απέκτησε και τέσσερα παιδιά.

—Σύμφωνα με τον κιθαρίστα των Roxy Music, Φιλ Μαντζανίρα, το συγκρότημα ντυνόταν με αυτά τα εκκεντρικά ρούχα γιατί όλοι τους ήταν πάρα πολύ ντροπαλοί. Ο Μπράιαν Φέρι ήταν ο πιο ντροπαλός κι αυτός που μιλούσε λιγότερο από τον καθένα τους στις συναναστροφές τους.

—Στην Ελλάδα τον είδα ζωντανά τρεις φορές: Η πρώτη φορά και η πιο σημαντική ήταν το 1982 στην περιοδεία των Roxy Music για το “Avalon” στη Ριζούπολη. Τη δεύτερη φορά το 2000 στον Λυκαβηττό με αφορμή το “As Time Goes By”, η συναυλία έμεινε στη μνήμη μας με τον καύσωνα των 42 βαθμών και το κουαρτέτο εγχόρδων. Την τρίτη φορά, τον Σεπτέμβριο του 2018 με ένα φοβερό σχήμα παρουσίασαν τα δύο πρώτα εμβληματικά άλμπουμ των Roxy Music.

Spotify list

Είναι σχεδόν αδύνατον να διαλέξεις λίγα τραγούδια από μια καριέρα μοναδική και σπουδαία 50 ετών. Ο μοναδικός όμως τρόπος για να μπεις στον μαγικό και –κατά στιγμές– υπερβατικό μουσικά κόσμο του Μπράιαν Φέρι είναι πολύ απλά να ακούσεις τα τραγούδια του. Και κυρίως τη φωνή του και την ερμηνεία του.